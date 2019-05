Lenovo: Brauchen wir wirklich das Notebook mit faltbarem Display?

Gestern erzählten wir euch bereits, dass Lenovo derzeit einiges an neuer Hardware präsentiert und stellten euch mit dem ThinkReality A6 das erste Business-Headset für AR und VR aus dem Hause Lenovo vor. Daneben waren es eher bekannte Formfaktoren, die die Chinesen aus dem Ärmel schüttelten — mit einer Ausnahme: Es gab im Rahmen der Accelerate auch einen Prototypen zu bestaunen, der noch namenlos ist und auch erst für nächstes Jahr angekündigt ist. Dieser Prototyp setzt auf ein faltbares Display und wäre — so Lenovo — damit der erste seiner Art weltweit.

Mit so einem Device spricht Lenovo vor allem Nutzer an, die nicht warten wollen, bis sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro gependelt sind, um dort dann produktiv arbeiten zu können. Der noch namenlose Laptop mit dem 2K-Display von LG bringt ausgeklappt eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll mit und lässt sich durch Falten um 50 Prozent in der Breite verkleinern.

Zur Technik ist noch nichts bekannt, außer dass es ein Windows-Notebook mit Intel-Prozessoren sein wird und besagtes faltbares Display von LG Display verbaut sein wird. Im Pressetext beschreibt man uns, wieso Lenovo denkt, dass es ein dringend benötigter Formfaktor ist:

“Das faltbare ThinkPad, das mit Intel und Windows betrieben wird, kann sich jederzeit den Nutzungsgewohnheiten anpassen:

Zu einem Buch zusammengefaltet ist es perfekt geeignet, um in den Tag zu starten und persönliche Nachrichten oder Social Feeds zu prüfen.

Komplett entfaltet dient es beim Frühstück in der Küche, um komfortabel News zu lesen.

Beim Pendeln in Bus oder Bahn lassen sich bequem die ersten Emails lesen.

Im Büro integriert sich das ThinkPad perfekt in die Multi-Monitor-Konfiguration.

Während Meetings ist es der ideale Begleiter, um mit dem Stift Notizen zu machen.

In Verbindung mit einer mechanischen Tastatur lassen sich komfortabel längere Texte und Emails schreiben.

Im komplett geöffneten Zustand lassen sich bequem die neuesten Serien und Filme streamen.

Gefaltet eignet es sich hervorragend, um den Tag mit einem guten Buch auf der Couch ausklingen zu lassen.”

Aber brauchen wir diese faltbaren Notebooks tatsächlich?

In der Vergangenheit hatten wir hin und wieder Modelle, bei denen die herkömmliche Tastatur durch ein Touch-Panel ersetzt wurde. Das ist okay, dass auch mal in neue Richtungen überlegt wird und es gibt auch mit Sicherheit Einsatzszenarien, in denen auf diese Weise für den Nutzer ein Mehrwert entsteht.

Darüber hinaus glaube ich hingegen aber nicht, dass man wirklich angenehm produktiv arbeiten kann mit so einem faltbaren Display. Das Fehlen physischer Tasten widerspricht dem meiner Ansicht nach, ich würde zumindest ewig brauchen, bis ich auf einem Touch-Display einen Blog-Artikel verfasst habe.

Lest nochmal die Punkte, die Lenovo selbst aufzählt. Dort ist die Rede davon, dass man sich mit diesem Device bequem Notizen in einem Meeting machen kann und bereits in Bus und Bahn Mails checken lassen. Ist das irgendwas, was ein Galaxy Note nicht kann und dabei noch kompakter und somit mobiler ist? Fürs produktive Arbeiten hingegen wird auf eine mechanische Tastatur verwiesen. Schleppe ich aber zu einem faltbaren Notebook dann auch noch eine normalgroße Tastatur mit, glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass das deutlich praktischer sein soll als wenn man direkt mit einem 13,3 Zoll großen Notebook schreibt.

Ganz ehrlich, Freunde: Für mein Empfinden geht es Lenovo hier eher darum, uns eine Machbarkeits-Studie zu kredenzen und zu demonstrieren, dass man auch bereits in der Lage ist, beim Möchtegern-Hype um faltbare Displays ebenfalls was zu bieten. Mich überzeugt das ehrlich gesagt alles noch nicht wirklich, auch wenn es sicher eine Nische für Premium-Notebooks dieser Bauart geben wird. Ich bin aber weit davon entfernt, hier auch nur so was ähnliches wie einen Trend Richtung Notebooks mit faltbaren Displays zu erahnen. Was sagt ihr?

Falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr uns das gern in die Kommentare schreiben, aber schneller bekommt ihr das Teil damit natürlich auch nicht: Lenovo nennt bislang weder einen Preis noch eine Verfügbarkeit, teasert aber einen Marktstart im Jahr 2020 an.