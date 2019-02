Lenovo Tab V7: 6,9 Zoll Phablet zum kleinen Preis [MWC 2019]

Erinnert ihr euch noch an die Produktsparte der Phablets? 2011 schickte Samsung das allererste Galaxy Note ins Rennen und wir fragten uns damals, wer in Himmels Namen braucht einen so riesigen 5,3-Zoll-Klopper? Wie die Geschichte weiter ging, wisst ihr alle: Die normalen Flaggschiffe der üblichen Verdächtigen sind längst größer als damalige Phablets, dementsprechend ist es um diese besondere Produktsparte ein wenig ruhiger geworden.

Lenovo hat in seinem MWC-Portfolio nun aber wieder einen solchen Vertreter dabei: Das Lenovo Tab V7 kommt nämlich mit einer Bildschirmdiagonale von 6,9 Zoll und ist damit nochmal größer als übliche Smartphones. Nicole hat es sich für uns bereits anschauen können und war direkt der Meinung, dass es das perfekte Gerät für Uber-Fahrer sein müsste bzw. für jeden, der im Auto auf den Navi seines Smartphones angewiesen ist. In der Tat ist es durch das große Panel prädestiniert für die Navi-Anzeige.

Technisch spielt das Gerät ansonsten eher in der Mittelklasse: Der Octa-Core-SoC Snapdragon 450 von Qualcomm treibt das Tab V7 an, bekommt dabei Unterstützung von 3 bzw. 4 GB RAM. Auch beim intern verbauten Speicher habt ihr die Wahl und zwar zwischen den Varianten mit 32 und 64 GB. Angesichts des großen Displays fällt auch die Kapazität des Akkus groß aus mit 5.180 mAh.

Das Display selbst ist mit 350 Nit angenehm hell und Lenovo verbaut hier ein IPS-Panel. Das löst mit FullHD-Auflösung auf und kann eine Screen-to-Body-Ratio von 81 Prozent vorweisen. Dadurch ist es trotz der schieren Größe noch relativ kompakt. Es setzt dabei auf das weit verbreitete 18:9-Format, es löst dementsprechend mit 2.160 x 1.080 Pixeln auf.

Auf der Front findet ihr auch noch zwei Speaker, wodurch das Tab V7 auch bestens dafür geeignet sein dürfte, dass ihr euch Medien-Inhalte auf diesem Device reinzieht. Auch bei der Kamera sind keine Wunderdinge zu erwarten: Vorne wie hinten gibt es Single-Shooter, wobei die Selfie-Cam 5 MP bietet und die Hauptkamera 13 MP. Optische Bildstabilisierung gibt es leider keine.

Abgerundet wird das Spec-Sheet des LTE-tauglichen Phablets durch einen Slot für zwei SIM-Karten. Es ist 7,89 mm dünn und das Gewicht von 195 Gramm ist bei der Größe durchaus angemessen. Entsperren könnt ihr das Phablet per Fingerabdrucksensor, der sich auf der Rückseite findet oder alternativ über eine Iris-Erkennung.

Wenn ihr Lust auf diesen großen Allrounder habt, wird es euch freuen, dass ihr das Teil bereits im April für den wirklich fairen Preis von 249 Euro erwerben könnt. Gerade was diesen Formfaktor angeht, gibt es in dieser Preisklasse nicht wirklich viel Konkurrenz. Wer weiß, vielleicht hat Lenovo mit dem Tab V7 dem Phablet-Bereich wieder ein bisschen neues Leben eingehaucht.