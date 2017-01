Mittlerweile ist es schon sowas wie Tradition, dass sich Lenovo zum Anfang des Jahres mit Sack und Pack und massig neuen Geräten auf den Weg nach Las Vegas zur CES macht und eben auch jährlich ein neues ThinkPad X1 Carbon im Angebot hat. Auch dieses Jahr ist es wieder so, das Karbon-Notebook erhält ein 2017er-Upgrade und das hat es durchaus in sich: Nochmal ist das Notebook schlanker geworden und selbstverständlich hat man nagelneue Prozessoren in den Hobel gepackt. Lasst uns auf die technischen Daten des ThinkPad Xi Carbon schauen:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Technische Daten

14 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von bis zu 2.560 x 1.440 Pixeln (alternativ FullHD)

bis zu Core i7-Prozessoren der 7. Generation (Kaby Lake)

bis zu 16 GB 1866 MHz LPDDR3 Arbeitsspeicher

bis zu 1 TB SSD PCIe TLC OPAL2

Windows 10 Pro (64 Bit)

integrierte Intel HD Graphics 620

bis zu 15,5 Stunden Akkulaufzeit

2 x Intel® Thunderbolt 3, 2 x USB 3.0, HDMI, native RJ45, microSD, microSIM

Dolby Audio Premium

Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 2 x 2 AC + Bluetooth 4.2, WiGig, LTE, NFC optional

323.5 mm x 217.1 mm x 15.95 mm

1,12 kg Gewicht

Mit einem Gewicht von 1120 Gramm und nochmal geschrumpften Maßen (15,95 mm dünn) ist das neue Notebook nochmals dünner als sein Vorgänger und das, obwohl der Akku mit bis zu 15,5 Stunden deutlich länger durchhalten soll als das Vorjahresmodell. Dank Kaby Lake gibt es auch nochmal einen Performance-Boost, so dass das 14 Zoll-Notebook, welches Lenovo in einem 13 Zoll-Formfaktor unterbringt, wieder höchst attraktiv sein dürfte für die Zielgruppe: Technik-affine Business-Kunden, die auch unterwegs auf dem Level von Desktop-PCs arbeiten wollen.

Neben der schwarzen Version erhaltet ihr das ThinkPad X1 Carbon auch in einer silbernen Ausführung. Windows Pro ist in einer Signature-Version installiert, so dass ihr also keinerlei Software-Müll vorinstalliert vorfindet. Und klar – Windows Hello wird natürlich unterstützt, außerdem ist ein Fingerabdrucksensor verbaut. Ihr bekommt mit der neuen Generation des Devices also die gewohnte Qualität und das hochklassige Design geboten, nur dass die Chinesen bei vielen Punkten nochmals eine Schippe drauflegen konnten.

Logisch, dass wir das X1 Carbon im Rahmen der CES noch vor die Kamera zerren wollen – dann erhaltet ihr hier ein Update mit entsprechendem Hands on-Video. Bis dahin haben wir für euch zumindest noch die Info, dass das ThinkPad X1 Carbon ab Februar 2017 im Handel erhältlich ist und ihr mindestens 1 349 Dollar investieren müsst.