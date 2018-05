Lenovo Z5 ohne Rand und ohne Notch – na also, es geht doch!

Unterhalten wir uns in einigen Jahren mal darüber, was im Jahr 2018 die Besonderheiten bei Smartphones waren, werden wir vermutlich wohl über Aussparungen am oberen Display sprechen. Immerhin kommt derzeit kaum ein neues Premium-Modell ohne diese Notch aus. Lenovo hingegen teaserte vor einigen Tagen in China via Weibo an, dass deren kommendes Lenovo Z5 sich gegen diesen unsäglichen Trend stemmt und auf so eine Einbuchtung verzichtet.

Wie ihr auf dem Bild links erkennen könnt, ist dort definitiv zu erkennen, dass die Notch dort nicht vorhanden ist, über den unteren Rand hingegen sagt dieses Foto so gar nichts aus. Ebenfalls via Weibo hat Lenovo jetzt aber nachgelegt und postet eine Skizze (siehe Artikelbild oben), die das ganze Handset zeigt, wenn auch in gezeichneter Form.

Dort sehen wir, dass oben wir unten bzw. an allen vier Seiten des Displays kaum noch ein Rand vorhanden ist. Damit nähern wir uns jetzt — nach x Ankündigungen — tatsächlich dem randlosen Smartphone.

Lenovo-Manager Chang Cheng lässt durchblicken, dass beim Z5 eine Screen-to-Body-Ratio von satten 95 Prozent erreicht wird. Nach derzeitigem Wissensstand hat lediglich das Vivo Apex mit 98 Prozent mehr zu bieten, aber das befindet sich ja auch noch im Konzept-Stadium.

Bei diesem Konzept-Smartphone kann man sich auf der Front den Platz für die Selfie-Cam sparen, weil Vivo mit einer ausfahrbaren Kamera überrascht. Wie diese Problematik bei Lenovo in den Griff zu bekommen ist, verrät das Unternehmen derzeit noch nicht.

Immerhin spricht man aber von „vier Durchbrüchen“ und „18 Patenten“, was die Technologien angeht, die diesen Formfaktor ermöglichen. Mit dem ersten Xiaomi Mi Mix bewies ja bereits ein weiterer chinesischer Hersteller einigen Ideenreichtum, um möglichst viel Display auf die Front zu bringen. Da wird es spannend sein zu sehen, wo Lenovo Front-Kamera, Näherungssensor, Speaker etc. verschwinden lässt.

Wir halten jedenfalls mal Augen und Ohren offen — einen Termin für das Lenovo Z5 nennt das Unternehmen zwar noch nicht, aber scheinbar haben sie ja auch unabhängig davon derzeit das Bedürfnis, sich uns mitzuteilen.

via Futurezone.at