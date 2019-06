Was passt für euch besser zusammen: Kryptowährungen und Sicherheit oder Facebook und Sicherheit? Beides nur so mittel? Okay, dann wird es euch freuen, dass Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg verkündet hat, dass sein Unternehmen nächstes Jahr mit einer Blockchain-basierten Kryptowährung namens Libra an den Start gehen möchte und plant, dass Libra zu einer von Milliarden Menschen genutzten globalen Weltwährung aufsteigt.

Today, Facebook is coming together with 27 organizations around the world to start the non-profit Libra Association and… Gepostet von Mark Zuckerberg am Dienstag, 18. Juni 2019

Aber lassen wir mal die Polemik bezüglich Facebook und Sicherheit beiseite und auch die Tatsache, dass Facebook vermutlich nicht das glücklichste Timing an den Tag legt, nachdem man immer wieder in Datenskandale verstrickt war. Gerüchte, dass Facebook an seiner eigenen Währung bastelt, gab es immer wieder und ehrlich gesagt liegt es ja auch auf der Hand, wenn man weit über zwei Milliarden Menschen miteinander vernetzt.

Neben der oben verlinkten Ankündigung Zuckerbergs könnt ihr weitere Infos sowohl direkt bei Libra einholen oder auch in dieser Pressemeldung Facebooks. Dort erfahrt ihr, dass Facebook die Tochter Calibra gegründet hat welche beabsichtigt, neue Finanzdienstleistungen bereitzustellen, die den Zugang und die Teilnahme am Libra-Netzwerk ermöglichen.

Das erste Produkt von Calibra wird dann auch ein digitales Wallet für diese neue Währung sein. Das Wallet kann per Facebook Messenger oder WhatsApp genutzt werden, oder aber auch per eigener App. Letzteres hat den Vorteil, dass auch Menschen Libra nutzen können, die weder Facebook oder WhatsApp nutzen. Verifiziert wird das Ganze über einen amtlichen Ausweis.

Der Gedanke dahinter: Viel zu viele Menschen sind heute noch auf Bargeld angewiesen, ein viel zu großer Teil der Menschheit besitzt heute noch immer kein reguläres Bankkonto und damit keinen regulären Zugang zu entsprechenden Dienstleistungen. Diese Missstände auf der einen Seite und die technischen Möglichkeiten, denen die herkömmlichen Banken zumeist nicht gerecht werden, ließen dann den Plan reifen, dass man eine moderne Währung schaffen müsste.

Und der Gedanke ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Welchen Grund kann es haben, dass ich in Sekunden Videos um die ganze Welt senden kann, aber teils mehrere Tage benötigt werden, bis eine Überweisung ausgeführt wird? Auch bei einer Überweisung werden letzten Endes ein paar Zeichen verschoben, das sollte also grundsätzlich nicht länger dauern als das Absenden einer Nachricht im Messenger.

Genau das will Facebook bzw. die Tochter Calibra mit Libra bieten: Einen Weg, denkbar unkompliziert Geld senden oder empfangen zu können. Libra wird dabei eine rein digitale Währung sein und Blockchain-basiert. Wenn es nach Facebook geht, ist diese Währung nicht nur schnell und unkompliziert, sondern zudem auch stabil und sicher. Die Stabilität soll dabei dadurch gesichert werden, dass Wertreserven die Libra schützen. In der Pressemeldung erklärt Facebook:

Calibra wird mit starken Mechanismen, die Geld und Daten schützen, ausgestattet sein. Die gleichen Verifizierungs- und Anti-Betrugsmechanismen, die bei Banken und für Kreditkarten im Einsatz sind, greifen auch bei Calibra. Zusätzlich beobachten automatisierte Systeme proaktiv Aktivitäten, um betrügerisches Verhalten zu erkennen und zu verhindern. Nutzer erhalten darüber hinaus auch eine Live-Chat Unterstützung, wenn sie beispielsweise ihr Telefon verloren oder ihr Passwort vergessen haben. Sollte es dennoch dazu kommen, dass eine dritte Person Zugang zu einem Nutzer-Konto erhält und der Nutzer Libra verliert, bietet Calibra eine Rückerstattung an.

Wenn alles funktioniert, so wie man sich das bei Calibra vorstellt, erhaltet ihr mit Libra eine Währung, die euch Geld in Sekundenschnelle transferieren lässt, im Durchschnitt günstiger ist, sicher und stabil bleibt und jederzeit überall einheitlich von jedem Menschen in der Welt genutzt werden kann. Dabei ist es auch jederzeit möglich, Libra wieder in die gewünschte lokale Währung umzutauschen.

Das alles klingt schon fast zu perfekt, um wahr zu sein, aber dennoch kann ich förmlich bis hierhin spüren, wie ihr immer noch skeptisch schaut, weil wir hier immerhin über das Unternehmen Facebook reden, welches uns schon mehrfach ge- und enttäuscht hat und vielen Nutzern gerade bei so einem sensiblen Thema wie Geld mit Sicherheit suspekt vorkommt.

Da ist es dann um so wichtiger, dass Facebook die Nummer nicht im Alleingang stemmt, sondern in regem Austausch mit unabhängigen Experten steht, um Libra auf den Weg zu bringen. Mit der heutigen Ankündigung konnte Facebook zudem bereits 27 Partner vorstellen, die auf Libra setzen werden. Darunter finden sich klangvolle Namen wie Mastercard, Visa, Vodafone, Uber, PayPal, ebay, Spotify und weitere mehr. Die Grafik zeigt sie euch im Überblick:

Immer noch Bedenken? Wie es heißt, wird Facebook selbst keinen Zugang zu den Transaktionsdaten haben, zudem könnt ihr mehrere Zugänge einrichten und dafür auch Pseudonyme nutzen. Calibra erklät, dass zwischen der Identität hinter dem Account und ihren Transaktionen keine Verbindung hergestellt werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wird man Libra nicht selbst schürfen können, zudem soll die Stabilität der Währung ein Merkmal sein, welches Libra von vergleichbaren digitalen Währungen abhebt.

Nicht zuletzt ist die Einstiegshürde auch besonders niedrig, verglichen mit Bitcoin, Ethereum usw. Klingt unterm Strich durchaus nach einem schlüssigen Konzept, welches zumindest auf dem Papier einen erfolgversprechenden Eindruck macht. Das Wallet wird dabei auch nur ein erstes, sicher aber nicht das letzte Finanzprodukt sein. Wie WeChat, welches in China als Finanz-Tool nicht mehr wegzudenken ist, könnte auch Libra einen riesigen Impact haben.

Dabei zielt man natürlich nicht nur auf die Milliarden Privatnutzer Facebooks, sondern explizit auf Unternehmen, die von so einem deutlich vereinfachten Zahlungsverkehr ebenfalls profitieren würden. Ein bisschen Skepsis meinerseits bleibt dennoch. Wenn alles klar geht, will man noch 2020 an den Start gehen — Zeit genug, um sich nicht nur um weitere Partner zu bemühen, sondern auch, um zu zeigen, dass man es mit dem Thema Sicherheit wirklich ernst meint und auch die richtigen Organe zu platzieren, die Facebook/Calibra unabhängig von außen auf die Finger schauen.

Aber was sagt ihr? Wie ist eure Meinung dazu? Fürchtet ihr, dass das gute, alte Bargeld dadurch aufs Abstellgleis geraten könnte? Oder habt ihr schlicht Bedenken, dass ausgerechnet Facebook diese neue “Weltwährung” zu verantworten hat?

Quelle: Facebook