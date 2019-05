Liebe “Volks”-Parteien: Verliert uns bitte nicht!

Heute ist Feiertag in Deutschland, Vatertag. Okay, eigentlich ist heute Christi Himmelfahrt — also ein Hochfest der Kirche, an dem die Gläubigen feiern, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung wieder zurückkehrt zu seinem Vater. Wie gesagt: Gleichzeitig feiert man in Deutschland den Vatertag, an dem Männer Bollerwagen-ziehend durch die Gegend marschieren und sich die Hucke voll trinken. Generell wissen — so glaube ich — immer weniger Menschen in unserem Land, welche Bedeutung die verschiedenen religiösen Feiertage haben und ganz ehrlich: Wenn es nach mir ginge, bräuchten wir diese Feiertage auch nicht.

Jeder soll — und muss — seine Religion ausleben dürfen, aber dafür braucht es meiner Meinung nach nicht diese Feiertage. Ich glaube, es gibt da Sinnstiftenderes in unserer Nation, was man zelebrieren könnte. Vermutlich werden es viele anders sehen, aber für mich ist es kein Widerspruch, dass wir ein christlich geprägtes Land sind und dennoch die Kirche schärfer vom restlichen Leben abkoppeln.

Das bringt mich zur CDU. Manchmal glaube ich, dass viele in der Partei sich dessen gar nicht mehr bewusst sind, dass die Buchstaben für “Christlich Demokratische Union” steht. Schon im turbulenten Jahr mit den vielen Debatten zur Flüchtlings-Thematik habe ich manchmal das “Christlich” im Parteinamen angezweifelt, aktuell darf man meiner Meinung nach auch das “Demokratisch” hinterfragen, wenn man der CDU-Chefin AKK zuhört und versucht, sich in ihre Gedankenwelt reinzudenken.

Ich kenne das Prozedere nicht bei Einladungen zu außerordentlichen Klausurtagungen der Partei, aber wenn jetzt die Meldung die Runde macht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Parteikollegen per Fax zur Tagung einlädt, könnt ihr euch ja denken, wie dieses Signal im Netz ankommt.

Das Problem ist dabei aber, dass man nicht einfach hämisch lachen kann darüber, wie sich die CDU nach und nach — ebenso wie die SPD — selbst demontiert. Mir ist der Spaß dabei ehrlich gesagt schon lange vergangen. Das hängt auch damit zusammen, wo die Wähler ihr Kreuz machen, wenn eben nicht bei den Volksparteien. Ich hoffe, wir sind uns einig darüber, dass die Partei, die als einzige das Wort “Alternative” im Namen trägt, so ziemlich alles ist, aber keine tatsächliche Alternative.

Fakt ist aber auch, dass viele Menschen im Land so genervt sind von den großen Parteien, dass sie sich — aus welchem Grund auch immer — eben doch für die AfD entscheiden. Ein Problem unserer parlamentarischen Demokratie ist aber auch, dass das Gebaren von SPD und CDU die Leute nicht nur zu einer Partei treiben könnte, die ich nicht schätze, sondern dass sich die Stimmen generell so verteilen, dass es immer schwieriger wird, starke Koalitionen zu bilden. Es ist ja kein Zufall, dass wir wieder von einer großen Koalition regiert werden, weil die vorherigen Gespräche fruchtlos verliefen.

Schaut auf die Ergebnisse der Europawahl und ihr werdet sehen, dass es immer undenkbarer wird, dass zwei Parteien mit einer ähnlichen politischen Idee das Land regieren. Also werden wir uns an knappe Mehrheiten und sehr viele Kompromisse einstellen müssen.

Verlieren die Volksparteien uns – oder haben sie uns bereits verloren?

Nicht erst bei dieser Wahl konnte man viele Stimmen hören und lesen, die den großen Parteien eh nicht mehr zugestehen, dass sie fürs Volk stehen. Die SPD ist mittlerweile bei 15 Prozent angekommen und da Nahles ähnlich souverän agiert wie ihr CDU-Pendant AKK, ist die Talsohle für die Sozialdemokraten vermutlich noch längst nicht erreicht. Auch die CDU wurde böse abgestraft, auch wenn es da noch nicht ganz so dramatisch aussieht.

Wir sollten aber weniger über Begrifflichkeiten diskutieren und darüber, ob SPD und CDU noch oder AfD und Grüne schon Volksparteien sind. Wichtiger ist, dass die beiden Altparteien keine Politik mehr machen, die die Menschen erreicht. Bezogen auf die Frage in der Zwischenüberschrift bedeutet das wohl, dass sie weiter viele Bürger verlieren werden, ganz viele aber eben auch schon verloren haben.

Das muss nicht zwingend irreparabel sein, aber ich glaube, wer sich erst einmal von diesen beiden etablierten Parteien abgewandt hat, kommt nicht so schnell wieder zurück. Dazu kommt, dass die Parteien nicht nur Stammwähler verlieren, sondern auch immer weniger neue, junge Wähler nachkommen.

Das Problem der Parteien ist dabei ein inhaltliches, weil sie die falschen Themen setzt — und ein kommunikatives, weil sie gerade mit dem jungen Teil der Bevölkerung immer weniger ins Gespräch kommt. Dabei scheint es mir so, dass es ihnen viel zu lange egal war, was die Jungen wollen — und jetzt mittlerweile ist es einfach Unvermögen, mit ihnen die selbe Sprache zu sprechen.

Wir haben viele Jahre von Politikverdrossenheit geredet und tun es noch. Jetzt wächst aber eine Generation nach, die ein berechtigtes Interesse daran hat, wohin die Politik dieses Land und den Planeten treibt und damit weiß man weder in der CDU noch in der SPD umzugehen.

Momentan trösten sich die Regierenden vielleicht noch damit, dass wir eine Bevölkerungspyramide haben, die sich nach und nach auf den Kopf stellt, wir also immer mehr ältere Menschen haben werden — also die Bevölkerungsgruppe, in der die Unterstützung für CDU und SPD deutlich höher ist als bei den jungen Menschen. Aber ich hab eine schlechte Nachricht für die CDU und die SPD: Kids, die jetzt Freitag für Freitag auf die Straßen gehen, sind oft noch nicht mal wahlberechtigt und kommen erst noch in diesen Genuss. Und unter denjenigen, die längst wählen können und die ihr Kreuz auch zunehmend weniger bei diesen beiden Parteien machen, befinden sich auch die Rentner von morgen. Glaubt mal nicht, dass es ein Alter gibt, bei dem man — vom Baum der Erkenntnis naschend — schlagartig feststellt, dass einen grüne Politik nicht mehr interessiert und plötzlich CDU-Anhänger wird. Die nächste Generation von Rentnern wird also auch nicht mehr zu der “Das haben wir immer so gemacht”-Fraktion gehören, die einfach aus Gewohnheit das Kreuz an der immer selben Stelle macht.

Don Dahlmann hat sich auf Facebook zu diesen Schwierigkeiten der Parteien zu Wort gemeldet, er schreibt:

Offenbar sieht es im Moment so aus, als gäbe es einen tiefen Riss zwischen dem, was die 18-30jährigen sich als Zukunft vorstellen und wie sie kommunizieren, und dem, was Berufspolitiker wollen und verstehen. Deren wichtigster politischer Inhalt ist die Wirtschaft und deren Wachstum. Viele Jugendliche verstehen nicht, warum man die Umwelt auf dem Altar einer 10%igen Rendite opfern sollte. Dazu kommen u.a. die gefühlten sozialen Ungerechtigkeiten, wie das Versagen des Staates bei der Entwicklung von Wohnraum. Die Krise des Kapitalismus und die Auswirkungen des ungezügelten Neoliberalismus hinterlassen eine Menge Fragen, die von der Politik scheinbar nur durch ein “Weiter so” beantwortet werden.

Ich stimme Don da absolut zu, sehe aber noch eine weitere Schwierigkeit: Die Parteien sehen Politik viel zu sehr als reinen Selbstzweck zur Erhaltung der eigenen Macht. Die Fragen, die gestellt werden müssten, lauten beispielsweise:

Wie können wir die Klimaziele erreichen?

Wie können wir Vermögen fairer verteilen?

Wie können wir die Industrie unterstützen bei ihrem Bestreben, gegenüber China und die USA konkurrenzfähig zu bleiben

Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen überall in der Welt die gleichen Möglichkeiten auf ein ordentliches Leben erhalten?

Wie können wir Städte gleichzeitig nachhaltiger machen und ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Stattdessen fragen sich die Parteien:

Wie können wir unsere Wähler von der AfD und den Grünen zurückgewinnen?

Welches Personal kann/soll uns anführen?

Wie können wir das, was wir tun, dem Volk verständlicher machen?

Welche Themen müssen wir behandeln, damit wir gewählt werden?

Ein Fehlereingeständnis wird nie als “wir haben das falsch gemacht” oder als “wir haben programmatisch aufs falsche Pferd gesetzt” kommuniziert. Stattdessen gibt es verklausurlierte, verschwurbelte Aussagen, in denen man im Grunde nur sagt, dass der Fehler darin besteht, dass man dem Wähler das, was man umsetzen möchte, nicht deutlicher erklären konnte.

Aber ich halte es für grundfalsch. Die Veränderungen beim Klima sind kein Hirngespinst der Grünen, um mit dem Erzeugen von Angst Wählerstimmen zu ergaunern. Die Krise ist real und wenn wir da nicht ganz schnell diverse Schalter umlegen, wird uns diese Klima-Krise links und rechts so was von um die Ohren fliegen, dass man sich nicht vorstellen möchte, wie eine eh schon verrohende Gesellschaft dann miteinander umgehen wird.

Viel zu oft — auch oder gerade von Parteien wie der FDP — wird von einem Gleichgewicht gesprochen zwischen den Klima- und den wirtschaftlichen Zielen. Es ist ja auch im Grunde richtig, dass man daran denkt, bei allen Veränderungen darauf zu blicken, was sozial und wirtschaftlich verträglich ist.

Aber beim Klima kann man nicht (mehr) den selben Maßstab ansetzen. Es geht nicht um einen möglichst feinen Kompromiss, bei dem alle Seiten gleich gut wegkommen. Es geht darum, dass uns die Zeit davon läuft und wir uns nicht mehr um alle anderen Themen kümmern brauchen, wenn wir dieses eine kolossal vergeigt haben.

Stellt euch die Erde wie einen Patienten vor, der einen schlimmen Unfall hatte. Wenn der behandelnde Arzt sagt, dass man das Leben des Patienten retten könne, wenn man ihm beispielsweise ein Bein amputiert — was glaubt ihr, was der Patient sagen würde? Würde er sagen, dass er doch immer zwei Beine hatte und er es nicht einsieht, dass man ihm eins davon abnimmt? Oder würde er lieber sein Leben retten lassen?

Und der Patient Erde steht auch vor dieser Entscheidung und wie es scheint, ignoriert dieser Patient (oder die, die für ihn verantwortlich sind) die notwendige Behandlung. Das notwendige Umdenken scheint mir auch in der deutschen Politik außerhalb der Grünen noch nicht wirklich angekommen zu sein. Die anderen Parteien reden übers Klima, weil sie plötzlich erkennen, das die Wähler das Thema ganz oben auf der Agenda haben — und nicht etwa, weil sie die dramatische Situation tatsächlich erfasst haben.

Ich glaube, dass in der Bundespolitik jetzt so massiv viele alte Zöpfe abgeschnitten werden müssen und dass die Agierenden erst einmal wieder lernen müssen, tatsächlich zuzuhören, was uns im Volk umtreibt. Außerdem muss man in den sauren Apfel beißen und vielleicht auch mal unliebsame Entscheidungen treffen, die vielleicht Wählerstimmen kosten, aber dennoch eben notwendig.

Kurz zusammengefasst: Die Politik muss aufhören, um sich selbst zu kreisen und ständig nur im eigenen Saft zu schmoren. Ich glaube, wir als Bevölkerung haben es verdient, dass sich Politiker nicht nur in Positionskämpfen, Personalrangeleien und Machtspielchen aufreiben, sondern endlich mal die tatsächlichen Probleme angehen. Wir leben in einem tollen Land und auch die Regierenden haben über viele Jahrzehnte die Möglichkeiten geschaffen, dass sich Deutschland so fantastisch entwickeln konnte. Jetzt ist es aber Zeit, zu diesem Kurs zurückzufinden und einfach endlich mal die richtigen und wichtigen Entscheidungen zu treffen.

Stattdessen gibt es Absichtserklärungen, wieder neue Kompetenz-Teams, die irgendwelche Themen ausloten und Beschlüsse, die entweder dann doch nicht eingehalten werden, direkt so schwammig formuliert sind, dass sich nicht wirklich was ändert, oder sogar beides gleichzeitig. Das Internet ist manchmal eine stinkende Jauchegrube, aber es ist auch der Grund, wieso wir heute viel informierter sind, viel mehr mitbekommen (wenn wir das wollen und zulassen) und uns nicht mehr mit den üblichen Politiker-Floskeln abspeisen lassen. Wenn Politiker das erst einmal verstanden haben — und vielleicht bedarf es dazu einer neuen Politiker-Generation — kann immer noch alles gut gehen. Für uns, für die Parteien, für die Demokratie, für den Planeten.