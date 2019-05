Lilium und sein Flug-Taxi: Der 5-Sitzer soll das “Flixbus der Lüfte” werden

Was amüsiert die deutschen Tech-Fans und Nerds derzeit? Dass wir bei Disziplinen wie 5G, KI oder Digitalisierung den führenden Nationen hinterherhecheln, gleichzeitig aber viel von fliegenden Taxis fabulieren. Egal, ob das Thema Elektromobilität ist oder Health Care: Statt Dinge tatsächlich voranzutreiben, träumen viele deutsche Politiker von Flug-Taxis und ihrem Stellenwert für die Stadt von morgen.

Mein Problem damit: Jau, wir werden es sicher erleben, dass Fluggeräte dieser Art in einigen Jahren Passagiere befördern. Aber es wird unsere Probleme auf all den anderen Feldern nicht lösen, die wir zu beackern haben. Von daher ist es für mich Augenwischerei, wenn gerade aus Bayern mit verklärtem Blick von den Flug-Innovationen aus Deutschland geschwärmt wird.

Es ist schon tatsächlich so, dass wir hier gleich einige Unternehmen haben, die in die Richtung Flug-Taxi forschen und entwickeln und es könnte tatsächlich sein, dass diese Unternehmen künftig zur Spitze dieser Technologie gehören werden. Aber ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass solche Fluggeräte schon in einem relativ überschaubaren Zeitraum sichtbar dazu beitragen können, dass unsere Städte weniger verstopft sind.

Es gibt einen konkreten Grund, wieso ich mich heute mit diesem Thema beschäftige und dieser Grund heißt Lilium. Bereits 2017 berichten wir über die Deutschen, die schon seinerzeit einen Entenflügler mit Platz für zwei Personen präsentierten und ankündigten, künftig einen Lilium Jet mit Platz für fünf Personen bauen zu wollen. Heute nun ist es soweit und Lilium erklärt stolz, dass dieser Fünfsitzer erfolgreich seinen ersten Jungfernflug absolviert hat. Hier ist das Video dazu:

Mit Blick auf diesen Clip ist “Jungfernflug” natürlich eine sportliche Umschreibung für ein Fluggerät, welches ferngesteuert dazu gebracht wurde, einige wenige Meter über der Erde zu schweben und in dieser schwebenden Position zu verharren. OK, der Lilium Jet fliegt. Jetzt muss er das nur noch mit Pilot und Passagieren schaffen, vielleicht noch ein paar Meter höher und — wenn es sich einrichten lässt — dann auch vorwärts fliegen können.

All das kann dieser Prototyp nämlich noch nicht. Das ist grundsätzlich auch kein Problem, weil man ja dennoch anerkennen kann, dass das Unternehmen, welches derzeit etwa 300 Angestellte beschäftigt, sichtbare Fortschritte macht. Mich stört allerdings ein wenig das recht schlanke Zeitfenster, welches man angibt: Bereits 2025, also in sechs Jahren, will man diesem Vogel nicht nur das Fliegen und das Transportieren von Menschen beibringen, sondern ihn serienreif in zunächst zwei deutschen Städten zum Einsatz bringen.

Mag sein, dass Lilium das technisch bewältigt bekommt, aber ich tue mich äußerst schwer damit zu glauben, dass die deutsche Bürokratie es zulässt, dass wir in absehbarer Zeit Fluggeräte in Deutschland sehen werden, die nicht nur Flughäfen, sondern auch deutsche Innenstädte ansteuern dürfen.

Ich verstehe die ganzen Modellrechnungen, die davon sprechen, dass man fünf Personen nicht nur kostengünstig (preislich etwa im Bereich von Taxifahrten) befördern kann, sondern eben auch deutlich flotter, als es Taxis auf überfüllten Straßen könnten. Aber wie viele dieser Flug-Taxis müsste man einsetzen, damit es Straßen tatsächlich sichtbar entlastet? Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn sich die Blechlawinen nicht mehr durch die Straßen der Innenstadt, sondern in der Luft fortbewegen?

Aber zunächst mal zu den jetzt bekannten Eckdaten zu Lilium und dem Fünfsitzer: Der Lilium Jet soll 300 Stundenkilometer schnell sein und eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Angetrieben wird der aktuelle Prototyp von 36 Elektromotoren, die dafür sorgen, dass die Kiste senkrecht starten und landen kann. Mittelfristig sollen vier Produktionsstätten in Deutschland geschaffen werden, voraussichtlich wird das in Bayern der Fall sein, heißt es.

Der Flixbus der Lüfte? Ernsthaft?

Viel mehr wissen wir über diese fliegenden Taxis noch nicht, außer dass sie eben nicht an gut situierte Personen veräußert werden sollen, sondern mit einem Lilium-eigenen System vermietet werden. Das veranlasst den Investor Frank Thelen zu der Aussage, dass der Lilium Jet der “Flixbus der Lüfte” wird. Was soll er auch sagen, nachdem er hier mit sehr viel eigener Kohle investiert ist?

Apropos Kohle und Investoren: Auch Unternehmen wie das chinesische Schwergewicht Tencent sind in Lilium investiert. Die bislang erhaltenen 89 Millionen Euro reichen zwar nicht bis zum angestrebten Start in 2025, aber man hat weitere Investoren in der Hinterhand und zieht zudem in Betracht, das Unternehmen irgendwann an die Börse zu bringen.

Ich tue mich schwer damit, wenn Parallelen zu Flixbus gezogen werden. Unabhängig vom Geschäftsmodell beim Anbieter der Bus-Fernfahrten haben wir es hier mit Fortbewegungsmitteln zu tun, die deutlich mehr Personen befördern können, als es so ein elektrischer Flieger könnte. Allein schon deswegen hinkt der Vergleich kolossal, auch wenn ich glaube, dass Thelen mit dieser Aussage mehr auf den finanziellen Aspekt hinweisen möchte.

Dass Thelen ein Dampfplauderer ist, ist jetzt auch nicht völlig neu, dennoch tue ich mich schwer damit, wenn hier so getan wird, als sei es nur eine Frage der Zeit und von einigen wenigen Jahren, bis sich von uns gerufene Taxis durch die Lüfte statt durch die Straßen bewegen.

Nochmal: Absolut richtig, dass sich Lilium und andere Hersteller dieser Entwicklung verschreiben und sie vorantreiben. Aber es stört mich, dass hier ein Nischenprodukt zu etwas stilisiert wird, was es (noch) nicht sein kann. Die Mühlen der Bürokratie mahlen sehr langsam, gerade in Ländern wie Deutschland, wo äußerst gründlich gemahlen wird. Selbst bei einem optimalen Verlauf bei der Entwicklung von fliegenden Taxis, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 2025 diese Fluggeräte außerhalb von irgendwelchen Modellversuchen und Tests im Einsatz sehen werden.

Vielleicht vertue ich mich aber auch komplett — in diesem Fall könnt ihr mir Artikel wie diesen hier in sechs Jahren genüsslich unter die Nase reiben. Trotzdem und ganz unabhängig von Flug-Taxis würde ich mir aber wünschen, wenn man das Thema Mobilität in den Innenstädten und Entlastung der Metropolen auch auf anderen, realistischeren Wegen vorantreiben würde, statt von Fluggeräten zu fabulieren, die selbst im Optimalfall lediglich einen Bruchteil der Menschen von der Straße wegholt. Wie seht ihr das?

via n-tv und Tagesschau