Den Fahrrädern folgen Scooter – quasi über Nacht haben E-Scooter dieses Jahr viele amerikanische Städte übernommen. Während die günstigen Scooter schnell zum Hype wurden und sich über viele Fahrer freuen konnten, gibt es auf der anderen Seite aber auch Probleme im öffentlichen Raum. Da die Roller free-floating – also ohne Dockingstation – angeboten werden, ergeben sich so Behinderungen im Alltag. San Francisco entschied sich daraufhin dazu, derlei Services zu verbieten – um wenige Wochen später mit einem geregelten Pilotbetrieb zu starten.

Der neueste Betreiber auf dem heiß umkämpften Markt ist jetzt Lyft. Die Firma gab kürzlich bekannt, ebenfalls in den Markt einzusteigen und in Denver seine Roller anzubieten. Der Uber-Konkurrent ist nicht der einzige – sonst aus dem Auto-Bereich bekannte – Anbieter, der jetzt auch auf andere Arten der Fortbewegung setzt. So gab zuletzt Uber selbst seinen Einstieg in das Thema Bike-Sharing bekannt. Auch Lyft hat unlängst in dieses Segment investiert, der Anbieter kaufte im Juli Motivate – den größten Anbieter im Bereich Bike-Sharing.

Das Unternehmen plant, 350 E-Roller zur Verfügung zu stellen. Davon sollen 100 für sogenannte “Opportunity-Zonen” bereitgestellt werden, also einkommensschwache Zonen, die noch dazu eine Unterversorgung mit öffentlichem Verkehr verzeichnen. Einen 24-Stunden-Betrieb möchte der Konzern zum Start ebenfalls nicht anbieten. Die Roller können zwischen 6 und 20 Uhr ausgeliehen werden. Bei den Preisen orientiert man sich an der Konkurrenz – so werden ein US-Dollar für die Freischaltung und dann 15 Cent jede Fahrtminute fällig.

Die Roller selbst stammen von dem chinesischen Hersteller Xiaomi. Sie sind auch für private Käufer erhältlich, die Preise liegen hier bei rund 500 US-Dollar. Hierzulande können sie nur über offizielle Xiaomi Stores oder Importwege erworben werden. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 25 km/h, die Reichweite bei 25 Kilometern. Die App des Anbieters zeigt dabei die verbleibende Ladung bzw. Restkilometer an, und zwar – wie es sein sollte – bevor der potentielle Kunde den Roller freischaltet.

Während Lyft aktuell versucht, sich als Musterschüler zu geben, blickt der Konzern auf einige Probleme in der Vergangenheit zurück. Der Anbieter ist einer der Services, die in San Francisco verboten wurden. Zudem wurde der Konzern aufgrund der Probleme im Vorfeld nicht als Kandidat für den Pilotbetrieb ausgewählt. Kurz nach der Entscheidung in San Francisco kündigte Santa Monica auch einen Piloten an – hier aber mit Lyft und Uber. Das Programm soll am 17. September starten.

Die Hauptkonkurrenten am Markt sind Bird und Lime. Beide haben insgesamt über eine Milliarde an Kapital von Investoren gesammelt. Auf der anderen Seite gibt es da auch noch Uber – beide Konzerne versuchen aktuell, eine umfassende Plattform für Mobilität zu werden.

Auch in Denver ist Lyft nicht der einzige Anbieter, Lime, Bird, Spin und Razor dürfen ihre Scooter ebenso anbieten. Der Versuch ist vorerst auf ein Jahr limitiert. Die Stadt sieht darin eine wichtige Möglichkeit, die eigene Infrastruktur zu verbessern – so sollen die Pendelfahrten bzw. Fahrzeuge mit nur einem Insassen bis 2030 deutlich reduziert werden.

Via The Verge