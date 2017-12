Seit Jahren sprechen wir über Magic Leap — wohl eines der geheimnisvollsten und auch vielversprechendsten Start-Ups, die wir kennen. Allerdings hat sich mit der Zeit auch immer mehr der Eindruck verstärkt, dass wir mit Magic Leap ganz schwer in der Vaporware-Abteilung unterwegs sind, sprich: Nicht wenige Menschen haben überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass aus der Augmented-Reality-Vision des Unternehmens jemals noch Realität wird.

Jetzt allerdings sorgt Magic Leap kurz vor Jahresende noch einmal für einen Paukenschlag und zeigt zum allerersten Mal seine AR-Brille. Dazu gibt man bekannt, dass die Magic Leap One — so der Name der ganzen Geschichte — 2018 in der Creator Edition verfügbar gemacht wird, also zunächst ausschließlich für Entwickler. Die Brille selbst wird als „Lightwear“ bezeichnet, zu der gesellt sich noch mit dem „Lightpack“ der Computer, der am Gürtel untergebracht wird, sowie ein Controller.

Beim ersten Blick auf die Brille fällt direkt auf, dass sie deutlich kompakter wirkt als das, was wir von der Konkurrenz kennen, denkt beispielsweise an die Microsoft HoloLens. Auf mich wirkt es wie eine Mischung aus einem Mode-Gimmick und einem Accessoire, wie es Superhelden tragen.

Das Wichtigste dabei aber: Wir haben es hier nicht lediglich mit einem gerenderten Bildchen zu tun, auf dem ein irgendwann erscheinendes Produkt zu sehen ist. Der Rolling Stone konnte die Brille sogar bereits antesten und spricht davon, dass dort sehr realistisch allerlei Gegenstände vors Auge projiziert werden, selbst ziemlich echt wirkende Menschen. Dabei soll auch das Sichtfeld deutlich größer sein als bei der Konkurrenz.

Einsatzszenarios bieten sich für so ein Produkt natürlich denkbar viele: So wird es natürlich möglich sein, in AR-Spielewelten einzutauchen, womit ich nochmal an den Magic Leap-Clip von 2015 erinnern möchte:

Darüber hinaus werdet ihr jegliche Formen von Displays in die Realität zaubern können, egal ob ihr nun einen Browser benötigt, um bequem von der Couch im Netz zu surfen, oder in der Küche, dem Bad oder sonst wo einen Film schauen möchtet. Auch in Sachen Shopping sollen sich neue Möglichkeiten ergeben: Die gewünschte Handtasche kann spielend leicht im Online-Shop ausgewählt werden und erst einmal in der heimischen Bude virtuell bestaunt werden, bevor man sich zum Kauf entscheidet.

Nicht zuletzt könnt ihr dank der Brille auch virtuell an Konferenzen teilnehmen oder euch virtuelle Gäste ins Haus holen und die können dabei auch ihrem tatsächlichen Erscheinungsbild entsprechen — genau so gut aber auf Wunsch auch beliebig anders.

Vermutlich ergeben sich aus der Fantasie der Magic-Leap-One-Macher und den technischen Möglichkeiten der Brille eine Fantastilliarde großartige Ideen, wie man dieses System nutzen kann. Positiv stimmt mich dabei die Einschätzung von Brian Crecente. Er konnte sich wie oben erwähnt bereits testweise für den Rolling Stone die Brille aufsetzen, was uns hoffen lässt, dass die fertige Version der Hardware für Developer nun nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Das sogenannte „Creator Portal“ soll früh im Jahr 2018 kommen und dann erhalten Entwickler Zugriff aufs SDK und damit auch auf die komplette Dokumentation und alle Tools sowie Ressourcen, die notwendig sind, um mit der Magic Leap One zu experimentieren.

Gleichzeitig müssen wir aber davon ausgehen, dass wir immer noch eine Menge Zeit einrechnen müssen, bevor eine finale Consumer-Version dieses möglichen Gamechangers erscheint. Noch immer gibt sich Magic Leap sehr geheimnisvoll, so dass uns beispielsweise noch gar nichts über die Spezifikationen der Hardware bekannt ist.

Die Brille soll wirklich angenehm leicht sein und einen hohen Tragekomfort bieten, das Lighpack — also der Rechner, der all das ermöglicht — ist ebenfalls sehr kompakt, soll technisch jedoch an die Möglichkeiten eines Macbook Pro oder eines Gaming-Rechners von Alienwäre heranreichen. All das bleibt noch abzuwarten bzw. muss erst noch bestätigt werden. Vorher brauchen wir auch noch gar nicht über ein Release-Datum oder einen ungefähren Preis für diese AR-Brille nachdenken.

Magic Leap meldet sich jedenfalls recht eindrucksvoll zurück und so werden wir auch 2018 immer wieder ganz genau hinhören, wenn es aus dieser Richtung was Neues zu verkünden gibt.

