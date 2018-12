Marry Poppins Rakete – Falcon 9 wird zum Sammeltaxi für 64 Satelliten

Weltraummissionen lassen sich nicht über ein paar Tage planen, sie laufen über Jahre. So auch in diesem Fall. Bereits 2015 startete die Firma Spaceflight mit der Umsetzung einer interessanten Idee. Die Firma wollte mehrere Satelliten in den Weltraum bringen – und entschied sich dazu, eine große Falcon 9 von SpaceX zu mieten. Andere Optionen waren damals rar, Russland war gerade an der Krim einmarschiert, das erschwerte den Start vom russischen Raumhafen massiv.

So entschied sich Spaceflight dazu, eine große Rakete anzumieten und die restlichen Plätze an andere Interessenten zu vermitteln. Einige Kunden wurden bereits vor der Vertragsunterzeichnung mit SpaceX gefunden – von Universitäten über Künstler und Erdbeobachter bis hin zum Militär. Die Rakete sollte die Nutzlasten vieler unterschiedlicher Interessenten mitführen, eine Art Sammeltaxi oder „Gruppenbestellung“ für das All.

Am Ende startete die Falcon 9 dann am 3. Dezember ihre Mission und brachte die Satelliten des SmallSat Express sicher in die Umlaufbahn. Während die Landung weniger glorreich war – die zuvor zweimal genutzte Rakete erlitt mehr oder minder eine Bruchlandung – war das Projekt selbst erfolgreich.

Dabei wurde das Projekt mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Insgesamt 64 Satelliten von 34 unterschiedlichen Anbietern sollten ins All befördert werden. Einerseits musste die Rakete dafür entsprechend umgebaut werden, andererseits musste der Start der Satelliten perfekt koordiniert werden. Tausende Simulationen wurden ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Satellitenschüsse nicht zu Kollisionen führen würden. Sie zeigten ihre Arbeit sowohl der FCC als auch der Luftwaffe. Diese Arbeit scheint gut gewesen zu sein: Es kam zu keiner Kollision.

Mit dem Start der Satelliten an sich war es aber noch nicht getan – die Betreiber hatten alle Mühe, ihre Satelliten am Ende auch zu identifizieren und zu übernehmen. Selbst die Raumfahrtbehörde konnte hier nur schwer weiterhelfen, da die Zuordnung der Satelliten nicht direkt vorgenommen werden kann. Insofern ist die Operation bis heute nicht vollkommen beendet – erst die nächsten Tage werden zeigen, ob alle Satelliten am Ende auch von ihren Operatoren übernommen werden konnten.

Das Spaceflight Projekt ist ein wichtiger Schritt für zukünftige Entwicklungen. Immer mehr Firmen haben Bedarf oder zumindest Interesse daran, eigene Satelliten ins All zu schießen und dort zu betreiben. Die Anschaffungskosten sind nach wie vor enorm, nebenher gibt es aber auch das Problem des Transports an sich. Spaceflight war hier insofern wichtig, als die enormen Kosten für eine Trägerrakete so auf viele Unternehmen heruntergebrochen wurden. Am Ende war es ein Sammeltaxi für unterschiedliche Anbieter, die Kosten sollten so vergleichsweise niedrig sein.

Auf der anderen Seite sehen wir aber die Probleme der Zukunft. In den nächsten Jahren werden tausende Satelliten starten und der Orbit wird immer unübersichtlicher. Viele Betreiber müssen sich neue Möglichkeiten zur Identifikation und Kommunikation ihrer Satelliten überlegen.

