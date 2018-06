Erst letzten Monat habe ich einen Artikel über die Unterschiede zwischen Googles und Microsofts Zukunftsvisionen veröffentlicht; umso deutlicher fallen mir nun die Ähnlichkeiten zwischen Microsoft und Apple ins Auge.

Im Zentrum dieser Vision steht folgende Aussage: Der Computer soll dem Nutzer nicht die Arbeit abnehmen, sondern es ihm ermöglichen, besser und effizienter zu arbeiten. Dazu gehört für Apple ab der heute vorgestellten Beta von iOS 12 auch, dass uns die Software hilft, die Zeit zu kontrollieren, die wir mit dem Smartphone verbringen.