Wie bereits vor etwa zwei Monaten auf Twitter angekündigt, habe ich mir einige Xiaomi Home-Produkte bei Tradingshenzhen.com bestellt. Dazu gehören smarte LED-Glühbirnen, also die Xiaomi Yeelights, von denen ich auch die Strips seit einem Jahr nutze, eine frei einstellbare Fernbedienung in Würfelform, ein Gateway, also ein Basisstation zum Verbinden mehrerer Geräte, welcher auch als Lautsprecher, Alarm und Nachtlicht dient, Türsensoren, sowie eine HD Sicherheitskamera mit Mikrofon, Bewegungssensor und Nachtsicht. Gesteuert wird das Ganze mit einer einzigen App. Aufgrund der hohen Nachfrage stelle ich diese hier einmal kurz vor, damit Ihr seht, wie das Ganze funktioniert und welche Möglichkeiten sich euch bieten. Das gesamte Sortiment an Smart Home Produkten, wie allen möglichen Sensoren, Reglern, Lampen, Kameras und mehr von Xiaomi findet Ihr hier. Die hier genannten Preise sind hier zur Referenz von Tradingshenzhen.com, weil diese auch von mir dort bestellt wurden.

Xiaomi Yeelights

Wenn man an smartes Licht denkt, denkt man oft an Philips Hue. Nun sind diese zwar ziemlich cool, kosten aber ziemlich viel und können gar nicht wirklich viel mehr als die Xiaomi Yeelights. Das gilt auch für die Strips, also die Bandförmigen LEDs, die man z.B. hinter Tische klebt. Smartes Licht bringt euch insofern Vorteile, dass Ihr die Lichter nach Belieben per Sprachkontrolle (z.B. Alexa oder Google Home), per App oder Fernbedienung steuern könnt und auch mehr Atmosphäre im Raum schaffen könnt. Ambient Lighting beeinflusst nicht nur unsere Stimmung, sondern regt zudem auch, vor allem in pulsierender Form, Produktivität positiv an.

Die Glühbirnen kommen mit e27 Gewinde und sollten damit an die meisten Halterungen passen, da das die Standardgewindeform für Glühbirnen ist. Es gibt diese in zwei Versionen, die sich in der Farbdarstellung unterscheiden. Das eine Modell kann nur weißes und gelbes Licht darstellen, während das andere RGB-LEDs sind, wo man die Farben und Farbtöne beliebig einstellen kann.

Nachdem ihr diese über die App mit dem Router oder mit dem Gateway verbindet, könnt ihr die Yeelights, sowie die Yeelight Strips entweder per App oder mit einer der Xiaomi Fernbedienungen, einsellen. In der App kann man nicht nur Farben und Helligkeit einstellen, sondern auch Szenen mit dynamischem Licht und andere Dinge einstellen, sowie Updates installieren. Die Mi App gibt euch auch hier die Möglichkeit automatisierte Prozesse nach dem „wenn dies, dann das“-Prinzip einzustellen. So ist es auch möglich zu sagen, dass wenn der Alarm getriggert wird, die Lichter Rot blinken sollen oder dass zu einer bestimmten Uhrzeit die Lampen automatisch eingeschaltet werden sollen.

Die Leuchtkraft mit 600 Lumen ist ordentlich und der Stromverbrauch ist auch in Ordnung. Die Farbtemperaturen gehen hier von Kerzenlicht bis Tageslicht, wo das letztere natürlich am wichtigsten ist. Man sollte aber bei den Yeelights beachten, dass der Lichtschalter natürlich dauerhaft eingeschaltet bleiben muss, was darin resultiert, dass die Lampe im Standby dauerhaft 1,3 bis 1,5 W an Leistung aufbringt. Mittlerweile habe ich die neue zweite Generation bestellt, die mit CE-Zeichen und nur 0,5 W Standby-Leistung kommt. Damit ist sie natürlich deutlich Stromsparender, wenn ihr mehrere Lichter auf einmal nutzt. Der Vorteil der zweiten Generation ist auch, dass sie mit 800 Lumen nochmal 200 Lumen heller sind als die erste Generation bei einer Leistung von 10 Watt.

Preis: 17 Euro

Lichtstrom 600lm (4000K) Kommunikation Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Farbtemperaturen 1700K – 6500K Farben 16 Millionen Farben Leistung 9W Betriebsspannung 120V~60Hz 0.2A Lampenschnittstelle E26 Lebensdauer 25000 Stunden

Xiaomi Mi Cube Controller

Steuern könnt ihr fast alles von Xiaomi mit dem Mi Cube Controller. Dieser kleine Würfel lässt sich nach Belieben in den Einstellungen anpassen und erlaubt euch das Nutzen verschiedener Gesten.

Auf dem Tisch wie ein Regler im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen (z.B. um die Helligkeit von Lichtern runter oder hochzuregeln)

Auf dem Tisch wie ein Schieberegler nach vorne oder zurück schieben

Auf den Tisch klopfen

Schütteln

Um 90 Grad drehen und auf dem Tisch platzieren

Um 180 Grad drehen und auf dem Tisch platzieren

Diesen Gesten könnt Ihr Befehle oder Prozesse zuweisen, was nicht nur super funktioniert, sondern auch wie Magie wirkt. Es ist definitiv eine coole Alternative zur Kontrolle per Smartphone oder Sprache.

Preis: 14 Euro

Xiaomi Mijia Gateway Basisstation

Das Gateway dient als zentrale Basisstation zum Verbinden mehrerer Xiaomi Smart Home Produkte. Falls ihr eine Alarmanlage mit den Türsensoren einrichten wollt oder den Würfel-Controller nutzen wollt, wird dieses nicht nur in jedem Fall benötigt um überhaupt zu funktionieren, sondern ist auch aufgrund des eingebauten Lautsprechers wichtig Falls Ihr eine Alarmanlage einrichten wollt. Dabei kann dieser sehr laut werden, sodass die meisten Menschen im Haus das hören sollten. Natürlich kann man diesen Lautsprecher auch für andere Dinge nutzen, wobei sich das in der App scheinbar nur auf chinesisches Radio beschränkt, aber dafür kauft man sich das Gateway auch nicht. Das Gateway ist zudem mit einer LED umringt, der farbliches Feedback gibt und bei Alarm z.B. Rot blinkt. Es kann aber auch als Nachtlicht benutzt werden. Die LED ist farblich anpassbar und kann auch programmiert werden.

Wie bereits erwähnt funktioniert der Alarm nur in Kombination mit dem Gateway. Ihr solltet es aber nicht offen sichtbar am Eingang platzieren, da der Alarm natürlich aufhört, sobald der Stecker gezogen wird. Etwas weiter im Inneren des Hauses macht mehr Sinn, damit z.B. Diebe nicht direkt wissen, womit sie es zutun haben und abgeschreckt werden. Mehr als laut genug ist es ja. Übrigens erhält man auch eine Push-Benachrichtigung am Smartphone sobald der Alarm ertönt. Den Auslöser könnt Ihr per Smartphone von überall aus über die App aktivieren oder deaktivieren. Wenn man also das Haus verlässt und es aktiviert, sollte man nicht vergessen es beim zurückkommen wieder zu deaktivieren.

Preis: 25 Euro

Xiaomi Mijia Tür und Fenstersensoren

Xiaomi bietet wirklich viele Arten von Sensoren an. Bewegungsmelder, Rauchmelder, Temperatursensoren, Wassersensoren, Pflanzensensoren und mehr. Ich nutze jedoch derzeit nur die Tür und Fenstersensoren.

Diese bestehen jeweils aus einer größeren und einer kleineren Einheit, die aussehen wie eine große und kleine Pille, von der man eine an den Türrahmen und eine an die Tür befestigt. Dadurch sind sie ziemlich unauffällig. Dieses sendet ein Signal zum Gateway, sobald die Tür geöffnet wird. In der App könnt Ihr stets sehen, ob eure Türen und Fenster aktuell geschlossen sind oder offen. Diese Aktionen werden dokumentiert, damit Ihr auch Tage später sehen könnt, wann die Tür geöffnet und geschlossen wurde. Natürlich macht es hier wie bereits im letzten Punkt erwähnt Sinn den Alarm einzurichten, damit der Gateway Einbrecher mit dem Alarmton davonjagen kann. Dank Pushbenachrichtigungen wisst ihr über jeden Alarm Bescheid, wenn Ihr nicht im Haus seid und Internet eingeschaltet ist.

Preis: 11 Euro

Xiaomi Mijia 360° Kamera:

Xiaomi bietet mehrere Kameras an. Die mit 19 Euro aufwärts anfangen. Ich habe mir das teuerste Modell geholt, da sie mehr Funktionen bietet.

Die Kamera, die schick anzusehen ist und nur eine Stromanbindung benötigt, kann mit der App eingerichtet und per Wlan gesteuert werden. Dabei kann sich der Kopf um 360 Grad um die senkrechte Achse und 120 Grad um die waagerechte Achse drehen, weshalb sie flexibler einsetzbar ist. Ihr könnt sie im Grunde überall im Raum platzieren, wo man eine gute übersicht hat und auch an die Decke lässt es sich anbringen, falls Ihr einen passenden Halter dafür habt, wie man das z.B. von Rauchmeldern kennt.

Die Kamera nimmt in Farbe mit 720p-Auflösung auf und stellt im dunklen automatisch auf Nachtsicht (Infrarot) um. Dabei könnt Ihr euch die Übertragung live am Smartphone ansehen, es auf eine microSD-Karte aufzeichnen lassen, oder die Aufnahmen bis zu 7 Tage auf den Servern von Xiaomi speichern lassen. Im letzteren Modus wird nicht alles aufgezeichnet, sondern nur, sobald sich etwas bewegt oder sich etwas im Haus verändert. Dabei wird man auch direkt automatisch benachrichtigt. Die Bildqualität an sich ist gut und scharf, sodass man auch viel erkennen kann.

Der Ton wird auch mit aufgenommen und falls Ihr dem Eindringling etwas sagen wollt, könnt Ihr auch über euer Smartphone nach Push-To-Talk-Manier Nachrichten schicken, die dann vom Lautsprecher der Kamera wiedergegeben werden.

Preis: China-Import 31 Euro, EU-Lager 42 Euro

Fazit:

Insgesamt habe ich für das Ganze 137 Euro bezahlt, was im Vergleich mit anderen Alternativen ziemlich günstig ist und ich bin überrascht, wie viel ich am Ende dafür bekommen habe. Dabei musste ich auch kein Abo wie bei Nest abschließen und habe genau die Funktionen, die ich benötige. Damit ist das Zuhause nicht nur smarter, sondern auch sicherer geworden. Falls Ihr also mit dem Gedanken spielt euer Zuhause smarter zu machen, bietet sich mit den Xiaomi Home Produkten eine günstige und gut funktionierende Möglichkeit.