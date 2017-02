Moto G5 Plus: Technische Daten und Bilder geleakt

Nicht mehr lange bis zum MWC, wo es dann massig neue Smartphones hageln wird. Dazu beitragen wird auch Lenovo – sowohl mit der eigenen Marke Lenovo, aber auch Moto-Smartphones werden erwartet. Das Moto G5 bzw. G5 Plus war im Vorfeld auch schon das Thema verschiedener Gerüchte und Leaks, jetzt hat Kollege Roland Quandt dafür gesorgt, dass wir einen ausführlichen Blick auf das Device werfen können.

Eine kolumbianische Seite – Ktronix – konnte die Füße scheinbar nicht stillhalten und so haben wir jetzt sowohl Bilder als auch Specs des Moto G5 Plus parat. Fast logisch, dass der Anbieter die Seite direkt wieder offline genommen hat, aber die Daten und Bilder machen jetzt natürlich dennoch die Runde – hier sind die wichtigsten Specs: Stimmen die Angaben des Händlers, dann werden wir ein 5,2 Zoll großes Display geboten bekommen, welches mit 1.920 x 1.080 Pixeln auflöst. Ein Snapdragon 625 von Qualcomm, dessen acht Kerne mit bis zu 2 GHz takten, treibt das Gerät an und kann dabei auf 2 GB RAM zugreifen.

64 GB internen Speicher gibt es, den ihr mittels microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern könnt und beim Betriebssystem gibt es Android 7.0 Nougat, also die jüngste verfügbare Version. Weiter wissen wir noch, dass es hinten eine Hauptkamera mit 12 Megapixeln geben wird sowie eine 5-MP-Cam auf der Front, außerdem einen Akku mit einer Kapazität von 3.000 mAh, welcher zudem dank TurboCharge-Technologie flott wieder aufgeladen werden kann.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, ein Fingerabdrucksensor und NFC runden die technischen Daten ab und auch im LTE-Netz wird das Smartphone unterwegs sein. Diesem Leak zufolge wird das in Deutschland besonders wichtige Band 20 dabei zwar nicht unterstützt, aber ich bin sicher, dass Lenovo hierzulande eine entsprechende Version anbieten wird mit voll funktionsfähigem LTE.

Moto bzw. Lenovo ist mit diesen Spezifikationen wieder in der Mittelklasse unterwegs und das wird sich auch beim Preis entsprechend äußern. Auf der kolumbianischen Seite wird ein Preis von umgerechnet etwa 295 Euro genannt, wobei wir hier berücksichtigen müssen, dass technisches Gerät dank entsprechender Zölle dort meist sehr teuer angeboten wird. Wir sollten hier in Europa also mit einem niedrigeren Preis unterhalb von 250 Euro rechnen dürfen.

Alles wissen wir noch nicht über das Moto G5 Plus, aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch vor dem MWC weitere Infos zu diesem Smartphone oder dem Moto G5 erhalten – ansonsten lassen wir uns eben beim MWC dann die restlichen Specs von Lenovo selbst mitteilen. Wir sind für euch vor Ort und werden entsprechend berichten.

Quelle: WinFuture.de