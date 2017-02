MWC 2017: Was wir von Samsung, LG, Nokia, Moto und anderen erwarten

Mit dem Mobile World Congress 2017 steht in wenigen Tagen eine der wichtigsten Technikmessen des Jahres an. Während das von Vielen erwartete Samsung Galaxy S8 dort noch nicht vorgestellt wird, nutzen andere Hersteller die uneingeschränkte Aufmerksamkeit zur Vorstellung ihrer eigenen Produkte. Mit BlackBerry und Nokia melden sich zwei “alte Bekannte” zurück, zudem geht es um Zukunftstechnologien wie 5G und mehr.

Willkommener Nebeneffekt eines solchen Events: momentan purzeln die Preise für die immer noch erhältlichen Smartphones aus der zurückliegenden Saison. Besonders die Geräte, deren Nachfolger mehr oder weniger sicher beim MWC 2017 vorgestellt werden sind momentan schon erheblich günstiger zu haben.

Samsung ohne Galaxy S8

Samsungs kommendes Flaggschiff Galaxy S8 wird nach dem Note 7 Desaster mit Spannung erwartet, doch beim MWC 2017 in Barcelona beschränken sich die Südkoreaner auf die Vorstellung anderer Produkte. Erwartet wird, dass wir entgegen dem Branchentrend ein neues Tablet in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten (SM-T825 und SM-T825Y) sehen werden. Das Samsung Galaxy Tab S3 soll zwar in puncto Hardware nicht mehr ganz up-to-date sein, aber mit Android 7.0 Nougat ausgestattet sein. Während sich auch optisch im Vergleich zur erfolgreichen Vorgängerserie nur wenig verändern wird, könnte es also in puncto Bedienkonzept die ein oder andere Neuerung geben.

Zugleich möchte Samsung eventuell an den Erfolg der Microsoft Surface Pro 4 Reihe andocken und mit dem Samsung Galaxy Book ein vergleichbares modulares Notebook auf den Markt bringen. Stimmen die aktuell kolportierten Gerüchte, dann erwartet uns ein 2in1-Convertible mit 10,6 Zoll großem AMOLED-Display.

Apple auf dem MWC? Nope.

Cupertino wird sich wie in den Vorjahren nicht dazu herablassen, ein popeliges Event wie den Mobile World Congress zu besuchen. Das Apple iPhone 8 wird im Herbst erwartet und wie immer auf einem eigenen Event vorgestellt, bis dahin schaut man sich an, was die Android-Konkurrenten so vorlegen. Zudem darf man sich sicher sein, dass es mit der bereits gerüchteweise verbreiteten Verfügbarkeit eines neuen iPhone SE und der Eröffnung des neuen Hauptquartiers im April genügend mediale Aufmerksamkeit geben wird.

Xiaomi auf dem MWC? Nein.

Apropos Abwesenheit: auch Mi bleibt dem diesjährigen MWC fern. Auf der CES in Las Vegas wurde uns das fast rahmenlose Mi Mix in einer weißen Variante gezeigt und zum Nachfolger Mi Mix 2 gibt es bereits die ersten Gerüchte – doch in Europa glänzen die Chinesen immer noch weitestgehend durch konsequente Abwesenheit, was langsam ein wenig “nervt”.

LG G6

Auch LG nutzt den MWC 2017 für einen Quasi-Neustart. Mit dem LG G6 wollen die Koreaner das mehr oder weniger gefloppte G5 ablösen und veröffentlichen bereits im Vorfeld des Mobile World Congress die ersten Details zum eigenen Flaggschiff.

Das G6 wird wohl ein vergleichsweise großes Display mit 5,7” Bildschirmdiagonale und 2800 x 1440 Pixeln Auflösung besitzen. Das daraus resultierende ungewöhnliche Seitenverhältnis von 18:9 statt 16:9 ist offenbar der Split-Screen-Funktion geschuldet, mit der sich auf dem Display zwei Fenster nebeneinander darstellen lassen. Details zum eingebauten Prozessor gibt es noch nicht, es könnte sich um einen Snapdragon 821 oder einen Snapdragon 835 handeln. Daran – und am avisierten Marktpreis – könnte sich auch die Arbeitsspeicherausstattung orientieren: 4 oder 6 Gigabyte RAM, das ist hier die Frage.

Huawei P10

Huawei rollt bereits seit geraumer Zeit den Smartphone-Markt von hinten auf und will auch mit dem kommenden Flaggschiff Huawei P10 zum Sprung auf den zweiten Platz hinter Samsung ansetzen. Das P10 dürfte über einen Kirin 960 Prozessor verfügen, in einer normalen, einer Plus und einer „Lite“ Version erhältlich sein und je nach Ausstattungsvariate vier oder sechs Gigabyte Arbeitsspeicher bzw. 64GB oder 128GB Speicher besitzen.

HTC U Ultra

Der leicht kränkelnde Hersteller HTC hatte bereits im Vorfeld des MWC sein neues Smartphone HTC U Ultra vorgestellt, das mit seinem 5,7” großen Display, der ultraglänzenden Oberfläche und einer eher suboptimalen Screen-to-Body Ratio nicht unbedingt jedermanns Sache sein dürfte. Angesichts nicht mehr ganz so aktueller hardware-Komponenten wirkt die unverbindliche Preisempfehlung für das Smartphone leicht überteuert.

Sony Xperia

Sony hält sich mit seinen verschiedenen Xperia-Smartphones tapfer am Markt, was nicht zuletzt an den in der Regel guten Kameras liegt – auch andere Hersteller setzen bekanntlich des öfteren auf die Sensoren der Japaner. Größere Überraschungen erwarten wir von Sony zwar nicht, aber bei der eventuell vorgestellten Vielzahl von Smartphones könnten wir eines Besseren belehrt werden.

Nokia P1, 3, 5 und 6

Mit Nokia meldet sich eine ehemals erfolgreiche Marke auf dem Smartphone Markt zurück. Die Devices werden von der ebenfalls in Finnland beheimateten Firma HMD Global gefertigt und könnten sowohl optisch als auch technisch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Getreu dem Motto “Konkurrenz belebt das Geschäft” dürften jedenfalls viele potentielle Interessenten und tatsächliche Konkurrenten aufmerksam betrachten, was die Finnen beim Mobile World Congress vorstellen. An Rambazamba im Vorfeld mangelt es jedenfalls nicht, schon die Ankündigung stets aktueller Android-Versionen hatte für ordentlichen “Buzz” gesorgt.

Erwartet wird, dass Nokia mit dem “P1” ein Smartphone mit Snapdragon 835 und 5,3” großem Display vorstellt. Daneben dürften neben dem bereits in China vorgestellten Nokia 6 auch ein Nokia 3 und ein Nokia 5 den europäischen Angriff der Finnen einleiten. Zudem könnte mit dem “3310” die Wiederauferstehung eines ehemals “unzerstörbaren” Handys anstehen. Ein Nokia 8 ist hingegen bisher allenfalls der Phantasie einiger Render-Künstler entsprungen.

BlackBerry „Mercury“

Das mit dem eigenen Betriebssystem inzwischen in der Bedeutungslosigkeit versunkene kanadische Unternehmen dürfte uns beim MWC (noch) mehr über das Android-Smartphone Blackberry “Mercury” verraten, das vom chinesischen Hersteller TCL entworfen und auch dort gebaut wird. Wir konnten uns einen Prototypen des Smartphones schon auf der CES ansehen.

ZTE „Gigabit Phone“

Vom hierzulande noch etwas unbekannteren Hersteller wird beim Mobile World Congress 2017 ein „Gigabit Phone“ erwartet, das durch die bereits implementierte Unterstützung für 5G-Netze bereits für die Zukunft gerüstet sein könnte. Mit dem ZTE Blade V8 Pro hatten die Chinesen kürzlich in der Mittelklasse auf sich aufmerksam gemacht, das vor allem dem Honor 6X Konkurrenz machen soll.

Motorola G5 und G5 Plus

Das mittlerweile unter dem Dach von Lenovo beheimatete Unternehmen Motorola dürfte auf dem MWC 2017 sein neues G5 sowie eine größere Variante namens G5 Plus vorstellen. Glaubt man aktuellen Gerüchten, dann handelt es sich um zwei Smartphones mit 5” und 5,2” Display, bei jeweils identischer Auflösung und somit unterschiedlicher Pixeldichte. Bei der rückseitig eingebauten Hauptkamera könnte es es kleinere Abweichungen geben, beim Prozessor (Snapdragon 430 vs. Snapdragon 625) schon etwas größere Unterschiede. Mit je 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 oder 64 Gigabyte Speicherkapazität platziert sich Motorola in der hart umkämpften Einsteigerklasse, die angesichts schnellerer Wiederbeschaffungs-Zyklen und größerer Stückzahlen in den sogenannten “Emerging Markets” für viele Hersteller durchaus relevant ist.

Smartwatches, Assistenten und IoT

In puncto Smartwatches könnte die endgültige Verfügbarkeit von Android Wear 2.0 dem Markt noch einmal einen kleinen Aufmerksamkeitsschub verpassen, besonders die Hersteller von Apps dürften den MWC 2017 zur Vorstellung ihrer Produkte und Services nutzen.

Weiter in den Fokus dürfte ohnehin die Software auf Smartphones rücken. Mit Amazon Alexa, Microsoft Cortana oder dem Google Assistant sind mittlerweile durchaus leistungsstarke digitale Assistenten verfügbar, die sich aber noch nicht auf den Smartphones anderer hersteller durchgesetzt haben. In diesem Bereich kann man in naher Zukunft mit der Bekanntgabe erster weitreichender Kooperationen rechnen, was wiederum andere Smartphone-Hersteller unter Druck setzen dürfte. Samsung hatte bereits angedeutet, dass man mit “Bixby” an einer eigenen Lösung arbeitet.

Das Internet of Things (IoT) ist ebenfalls weiterhin ein Thema, auch wenn man zuletzt vor allem durch diverse Sicherheitslücken und entsprechende Angriffe aufgeschreckt wurde. Gehackte Vibratoren werden wir auf dem Mobile World Congress vermutlich nicht sehen, doch gerade im Bereich Smart Home und Home Automation wird der Konsument immer wieder auf die entsprechenden Geräte stoßen.

Wir sind selbstverständlich mit einem Team in Barcelona und werden alle relevanten Produktvorstellungen mehr oder weniger “live” begleiten. Behaltet in den kommenden Tagen unser MWC 2017 Special und unsere Seiten in den Sozialen Netzwerken im Blick, wenn ihr nichts verpassen wollt.