Neuland 75 – Das grosse Finale!

Jetzt haben wir es also geschafft… die vorerst letzte Ausgabe des Neuland Podcast wurde aufgenommen, gemischt und auch durch eure Anrufe ergaenzt. Vielen dank schon einmal dafuer. In 3.5 Jahren haben wir es ja immerhin auf 75 Folgen gebracht, das heisst das ist dann ja auch sowas wie ein Jubliaeum :)

Caschy und ich lassen es noch einmal richtig krachen und geben weit ueber 2 Stunden Gas, nicht ohne jedoch auch ein paar nachdenklichere Toene anzuschlagen. Was wir uns deshalb von euch noch einmal wuenschen wuerden… teilt doch die letzte Ausgabe so, als waere es die erste und hinterlasst uns auf iTunes oder Soundcloud ein wenig Feedback. Wir haben ja auch richtig Spass gehabt in dieser Zeit und immerhin fast eine komplette Woche Podcast-Inhalte produziert. Das ist doch auch was.

Ob wir Neuland noch einmal aufleben lassen… fragt nicht. In den naechsten Monaten wohl eher nicht, aber sollten besondere Ereignisse dazu fuehren, dass wir uns mal wieder zu Worte melden muessen.. warum eigentlich nicht?

P.S. Die alten Folgen bleiben natuerlich online und koennen immer wieder abgerufen werden. Einfach von vorne anfangen und jede Woche eine Folge mitnehmen. :)

Neuland in Sicht! Im Techpodcast aus Deutschland und Taiwan beleuchten Caschy und Palle die aktuellsten Entwicklungen auf dem Mobile, Gadget und IT-Markt.

