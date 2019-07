NikeLab: Schaut auf Nike – SO sehen in Zukunft viele Shops aus

Welchen Grund könnten wir haben, über einen Pop-Up-Store von Nike zu berichten, der für den Zeitraum von gerade einmal zwei Monaten in Chicago eröffnet hat? Ich kann euch sogar zwei Gründe nennen bzw. zwei Themen, die wir hier seit einiger Zeit fest auf unserer Themen-Agenda haben: Die Städte der Zukunft und Nachhaltigkeit. Beide Themen bedient “NikeLab” mit diesem Store und könnten somit eine Blaupause für ganz viele Geschäfte sein, wie wir sie auch in unseren Gefilden zukünftig öfter vorfinden könnten.

Für das Projekt in Chicago konnte Nike Virgil Abloh gewinnen, der sowohl das Konzept als auch die Ladenfläche selbst entwickelt hat. Abloh ist sonst unter anderem auch der künstlerische Leiter bei Louis Vuitton und leiht dem “NikeLab Chicago Re-Creation Center c/o Virgil Abloh” auch seinen Namen.

Was die Nachhaltigkeit angeht, setzt der Store auf die Karte Recycling. Die Wände sind tapeziert mit Papier aus alten Schuhkartons. Desweiteren kommt “Nike Grind” zum Einsatz — ein Rohstoff, der aus dem Zermahlen alter Nike-Schuhe entsteht. Bereits seit 25 Jahren verwertet Nike auf diese Weise diese Schuh-Abfälle, um daraus zum Beispiel Bekleidung zu machen. Ebenfalls von Virgil Abloh entworfen, entsteht in Chicago auch ein Community-Basketballplatz, der 2020 fertiggestellt werden soll und ebenfalls auf Nike Grind setzt.

Wer mag, kann übrigens direkt vor Ort seine ollen Sneakers in eine Maschine feuern und dabei zusehen, wie sie in Nike Grind verwandelt werden. Ihr kontrolliert die Mühle mittels App und diese sorgt dann auch dafür, dass die Aktion im Bild bzw. Video festgehalten wird und ihr es anschließend sharen könnt.

Aber nicht nur das Thema Nachhaltigkeit macht aus dem Store ein bemerkenswertes Ladenlokal. Spannend ist auch, dass dort bei weitem mehr passiert, als nur das Zeigen und Veräußern von Nike-Sneakers. So finden im Laden Workshops statt, die verschiedene Themen beleuchten wie Markenidentität, Design, Grafik, Fotografie und auch Architektur. Für diese Workshops stehen jeweils Mentoren zur Verfügung, an deren Spitze sich Virgil Abloh höchst persönlich befindet.

Die Kreativen, die an dieser Geschichte als Mentoren teilnehmen, stammen allesamt aus der Region Chicago und wollen auf der einen Seite beleuchten, welchen kulturellen Einfluss Chicago auf die Welt genommen hat, auf der anderen Seite wollen sie neue Talente an die Materie ranführen, um die nächste Generation von Künstlern aus Chicago zu etablieren.

Und was davon könnten wir in unseren Innenstädten wiederfinden?

Wenn wir zusammenfassen, was das NikeLab Chicago Re-Creation Center c/o Virgil Abloh zu bieten hat, sehen wir da eine recht überschaubare, abgespeckte Produktpalette, ein recht originelles Design (wenngleich es mich in diesem Fall nicht besonders anspricht), Aktionen, die u.a. der Bindung an die Marke dienen und nicht zuletzt ein sehr nachhaltiges, umweltfreundliches Konzept.

Schaue ich nach Deutschland, sehe ich Ansätze davon zum Beispiel in einigen Bücher-Stores. Auch dort gibt es Events — beispielsweise Bücherlesungen und Autogrammstunden — und zudem auch die Möglichkeit, Bücher zu kaufen, die gerade nicht vor Ort verfügbar sind. Also auch hier kommt es nicht mehr drauf an, wirklich jedes Produkt im Laden auszustellen, sondern es generell verfügbar zu haben.

Schon letztes Jahr schrieb ich darüber, dass wir künftig in den Geschäften weniger den Ort sehen, in denen wir ein Produkt tatsächlich einpacken und mitnehmen, sondern eher den Ort, an dem wir beraten werden und Kaufentscheidungen für Waren treffen, die uns dann nach Hause geschickt werden. Die Läden werden also mehr zu Show Rooms, in denen man aus- und anprobieren und natürlich auch kaufen kann, ohne dass die Buden bis unters Dach vollgepackt sind.

Hier werden dann halt auch andere Faktoren eine Rolle spielen: Welchen Service bietet man mir? Bietet man mir ein außergewöhnliches Design, eine besonders angenehme Atmosphäre? Wird es Events mit Mehrwert geben? Wie nachhaltig ist das Shopping in einem Laden? All das wird künftig eine größere Rolle spielen als noch bislang und von daher glaube ich, dass uns das Nike-Konzept bereits heute einen Vorgeschmack liefert, wie das Shopping in den Innenstädten zukünftig aussehen könnte.

PS: Falls ihr zufällig in den nächsten Tagen noch Chicago besucht und neugierig geworden seid: Das NikeLab Chicago Re-Creation Center c/o Virgil Abloh ist noch bis zum 28. Juli geöffnet uhd die Adresse ist: 673 N. Michigan Avenue.

Quelle: Nike via Location Insider