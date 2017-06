Nintendo Classic Mini: SNES mit 21 Spielen für September vorgestellt

Im letzten Jahr sorgte Nintendo für Furore, indem man eine Art Zeitreise für Nintendo-Fans initiierte: Man veröffentlichte das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System – eine Neuauflage des NES mit einigen vorinstallierten Spielen.

Scheinbar haben die Japaner Spaß an der Idee gefunden oder waren vom positiven Feedback der unzähligen Nintendo-Fans überzeugt, denn jetzt legt das Unternehmen nach:

Kehrt mit dem #Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System in die 90er zurück – ab 29.09.! https://t.co/j6rqQEAXAI pic.twitter.com/LPVqFFPtFu — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) June 26, 2017

Es geht also in die nächste Runde mit dem „Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System“! Bei der zweiten Konsole der „Nintendo Classic Mini“-Reihe wird der Name des Geräts zwar noch sperriger, aber der Spielspaß dürfte ebenfalls noch größer sein. Bei dieser Neuauflage des legendären Super Nintendo im Mini-Format sind nämlich auch 21 Spiele vorinstalliert und bei der Auswahl hat sich Nintendo nun wahrlich nicht lumpen lassen. Mit von der Partie sind folgende Titel:

Contra III: The Alien Wars ™

Donkey Kong Country ™

EarthBound ™

Final Fantasy III

F-ZERO ™

Kirby ™ Super Star

Kirby’s Dream Course ™

The Legend of Zelda ™ : A Link to the Past ™

Mega Man ® X

Secret of Mana

Star Fox ™

Star Fox ™ 2

Street Fighter ® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV ™

Super Ghouls ’n Ghosts ®

Super Mario Kart ™

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ™

Super Mario World ™

Super Metroid ™

Super Punch-Out!! ™

Yoshi’s Island™

Wenn das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System am 29. September zu kaufen sein wird, kommt es im Paket mit einem HDMI-Kabel, einem USB-Kabel und mit zwei kabelgebundenen Super-NES-Classic-Controllern. Falls euch in der Aufzählung jetzt was fehlt: Jau, das Netzteil ist auch dieses Mal nicht im Lieferumfang enthalten. Nach wie vor finde ich diese Vorgehensweise des Unternehmens sehr ungewöhnlich.

Aber sei es drum: Mit diesem Trip in die 90er und einer neuen Retro-Konsole macht Nintendo wieder unzählige Fans der ersten Stunde glücklich und ich bin sicher, dass sich auch die Neuauflage des SNES wie geschnitten Brot verkaufen wird. Hoffen wir mal, dass Nintendo genügend Einheiten produzieren lässt.

Der Preis fehlt uns aktuell noch – sobald Nintendo dazu was verkündet, lassen wir es euch hier wissen.