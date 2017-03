Nintendo Switch: Nie verkaufte sich eine Nintendo-Konsole schneller

Nach den Verkaufszahlen der Wii U, die alles andere als begeisternd ausfielen, hat man vielerorts sowas wie mitleidige Blicke wahrnehmen können, als Nintendo ankündigte, mit einer neuen Konsole das Feld aufrollen zu wollen. So recht glaubten wohl die wenigsten, dass Nintendo angesichts der PlayStation- und Xbox-Übermacht nochmal zu einem Gaming-Schwergewicht im Hardware-Bereich aufblühen würde.

Die Nintendo Switch könnte diese Kritiker Lügen strafen, denn dem Anschein nach ging die Konsole zum Start weg wie die berühmten warmen Semmeln, so dass Reggie Fils-Aime – Präsident von Nintendo America – im Interview erklären konnte, dass man mit der Konsole den besten Hardware-Launch der Firmengeschichte hingelegt habe: Nie habe sich an den ersten Tagen eine Nintendo-Konsole besser verkauft, wird er von Nick Wingfield von der New York Times zitiert:

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Absolute Zahlen kennen wir allerdings noch nicht, was einer der Gründe ist, wieso ihr das alles noch mit ein wenig Vorsicht genießen solltet. Klar, dass man am Anfang auf den Putz haut und die Werbetrommel rührt, aber wirklich einsortieren können wir diese Aussage eben erst, wenn Nintendo harte Verkaufszahlen rausrückt.

Was wir aber wissen: Die 2006 sehr erfolgreich in den Verkauf gestartete Wii-Konsole – von der Nintendo ingesamt über 100 Millionen an den Mann bzw. die Frau bringen konnte – lag damals nach acht Tagen bei 600.000 verkauften Einheiten. Der von Nintendo jetzt gefeierte Erfolg hingegen ist der fürs erste Verkaufswochenende.

Ein Faktor kommt noch dazu, der den Skeptikern ebenfalls Respekt abringen sollte: Die Wii kam damals im November in den Handel – also pünktlich zu der Zeit, in der weltweit die Geldbörsen und Kreditkarten gezückt werden für die Weihnachtseinkäufe. Dagegen steht im März kein vergleichbares Geschenk-Event an, für einen Konsolen-Start ist der März also eher ein dröger, unspannender Monat. Umso erstaunlicher, dass die Verkäufe dennoch so positiv ausfallen sollen.

Persönlich würde ich es den Japanern gönnen, dass die Verkäufe so toll sind wie behauptet. Auch, wenn man die einstige Position nie wieder erreichen dürfte, wäre es mehr als nur schade, wenn nach Sega auch Nintendo von der Gaming-Hardware-Landkarte verschwinden würde. Der Erfolg steht und fällt aber auch mit den entsprechenden Spielen und da tut sich natürlich vor allem „Zelda: Breath of the Wild“ hervor, welches ebenfalls einen glänzenden Verkaufsstart hinlegte als bester Standalone-Launch-Titel Nintendos aller Zeiten:

4. Zelda for Nintendo Switch the best selling standalone launch title (i.e. not a bundled game a la Wii Sports) in Nintendo history… — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Gerade bei den Spielen bekommt Nintendo Einiges an Kritik zu hören, die natürlich nicht das großartige neue Zelda-Game betrifft, sondern eher die Tatsache, dass die Zahl der verfügbaren und in nächster Zeit geplanten Spiele schlicht zu überschaubar ist. In Kürze kommt mit „Mario Kart 8 Deluxe“ ein weiterer Kracher, aber bis zum nächsten „Super Mario“-Spiel müssen sich die Fans dann bis zum Weihnachtsgeschäft gedulden.

Es wird auch drauf ankommen, wie die Dritthersteller auf diesen Nintendo-Zug aufspringen und entsprechende Umsetzungen liefern. Es ist deutlich zu früh, um eine Prognose zu wagen, wie gut die Nintendo Switch von den Fans angenommen wird, selbst wenn Nintendo aktuell frohlockt. Bleibt die Konsole dank begeisterter Fans im Gespräch, werden auch die Zahlen der verfügbaren Titel steigen und stimmt die Spiele-Basis, werden auch die Zocker Nintendo weiter die Stange halten bzw. weiter die Konsole kaufen. So läuft das nun mal und an diese Regeln muss sich auch – oder gerade – Nintendo halten. Einen ersten Fingerzeig, dass ihnen mit der Switch-Konsole wieder ein Erfolg vergönnt ist, haben wir heute bekommen, darauf lässt sich aufbauen.

via Business Insider