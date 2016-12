Nintendo Switch: Angeblich kein wechselbarer Akku

Update vom 28. Dezember 2016

Kein wechselbarer Akku?

Oh oh, kann es sein, dass die Nintendo Switch Konsole ohne einen auswechselbaren Akku in den Handel kommen wird? Wenn die Dokumente der US-Behoerde FCC zutreffen, dann sieht das naemlich danach aus, als wuerde ein derartiges, in meinen Augen extrem wichtiges, Feature fehlen.

Ja, es handelt sich in den FCC-Zulassungspapieren um einen Prototypen und ja, Nintendo kann es sich natuerlich noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und auf der Zielgeraden seine Meinung aendern. Hey, vielleicht haben sie das schon lange getan und erkannt, dass es wenig sinnvoll waere eine festverbaute Akkueinheit in eine mobile Highend-Konsole zu packen. Den daddelt man doch dann innerhalb von max. 2 Jahren durch. Kommt natuerlich darauf an, wie oft ihr die Switch nutzt und vor allen Dingen wieviele Ladezyklen die Konsole durchmachen muss.

Und selbst wenn der Akku final nicht wechselbar ist… dank eines USB Type-C koennt ihr immer noch externe Batteriepacks anschliessen und somit die Laufzeit verlaengern.

Was ich damit sagen moechte… ob fest verbaut oder nicht, mich wuerde es nicht vom Kauf der Konsole abhalten.

Nintendo Switch: Alle Daten und Infos

Nintendo hatte es angeteasert: Heute enthüllt man seine neue Spielkonsole – mit einem Video-Clip. Die wirkliche Präsentation wird noch folgen, aber auch, wenn noch viele Fragen offen sind und wir noch nicht viel von dem wissen, was unter der Haube stattfindet: Wir konnten einen Blick auf die Nintendo Switch werfen!

Aus Nintendo NX wird also Nintendo Switch – so viel wissen wir jetzt schon mal. Auch wissen wir, dass die vorherigen Gerüchte stimmen, dass wir es mit einer Konsole zu tun haben, die ihr sowohl als TV-Konsole zuhause als auch unterwegs als Handheld nutzen könnt. Nintendo verspricht uns, dass Nintendo Switch die „Mobilität eines tragbaren Systems mit der Leistungsstärke einer TV-Konsole verbindet und damit nie dagewesenen Spielerlebnisse eröffnet“.

Zur Technik ließ sich Nintendo noch nicht in die Karten blicken, davon abgesehen, dass wir nun NVIDIA als Partner der Japaner kennen und ein Tegra-SoC die Hybrid-Konsole antreiben wird. Was wir darüber hinaus wissen: Wie die neue Konsole ausschauen wird.

Im Bild oben seht ihr rechts das Switch Dock, in welches die eigentliche Switch Konsole eingelegt wird.Links ist der Controller abgebildet, der aus drei Elementen zusammengesetzt ist: Links und rechts sehen wir die Joy-Con (L) bzw. Joy-Con (R) getauften, abnehmenbaren Teile, in der Mitte befindet sich der Joy-Con-Grip.

Wie ihr im Clip oben sehen konntet, können diese beiden Seitenteile abgenommen werden und an den Display-Teil angedockt werden, welcher dann aus der Station genommen werden kann. Dieser Display-Teil besitzt ein HD-Panel und die Konsole wechselt automatisch in den Handheld-Modus, sobald ihr die Konsole aus dem Switch Dock entfernt.

Aus der TV-Konsole, die technisch mit den aktuellen Spielkonsolen mithalten soll, wird so im Handumdrehen ein Handheld, den ihr jederzeit dabei haben könnt und auf dem ihr eure Games weiterzocken könnt. Wie gesagt: Hier fehlen uns noch viele Informationen, so dass es spannend sein wird zu sehen, ob die Spiele unterwegs grafisch abgespeckt daher kommen, oder ob Nintendo die gleiche Qualität sowohl zuhause als auch mobil gewährleisten kann.

Übrigens könnt ihr auch unterwegs mit mehreren Personen an der Konsole spielen: Ihr stellt das Display mittels eines Ständers vor euch auf und jeder der beiden Spieler nutzt eines der Joy-Con-Elemente als Controller. Hier wird sich im Test zeigen müssen, wie toll diese Bedienung funktioniert – für mein Empfinden sind diese Controller nicht unbedingt optimal gestaltet, um identischen Spielspaß wie zuhause zu garantieren. Optional wird es übrigens den Nintendo Switch-Pro-Controller geben, der sich wie ein normales Gamepad spielen lässt.

Vorher wurde auch bereits gemunkelt, dass Nintendo wieder auf Cartridges setzen könnte und sowohl im Bild als auch kurz im Video (etwa bei 0:55) ist die GameCard zu sehen, die ihr wie eine normale Speicherkarte in einen entsprechenden Slot stopft.

Multiplayer im Blick

Ein wichtiges Element des Hybrid-Konzepts sieht vor, dass ihr weder zuhause noch unterwegs dazu verdammt seid, alleine spielen zu müssen. Besonders erfreulich ist die Möglichkeit, auch mit der Handheld-Version mit mehreren Spielern zocken zu können. Nintendo erklärt dazu:

Und weil geteilter Spielspaß doppelter Spielspaß ist, lassen sich die Joy-Con-Controller, die an beiden Seiten der Konsole angebracht sind, von Nintendo Switch lösen. Das ermöglicht die unterschiedlichsten Spielkombinationen: ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern.

Auch zuhause spielt Nintendo die Multiplayer-Karte geschickt aus: Mehrere Konsolen können nämlich lokal miteinander verbunden werden.

Im Video ließ man uns auch bereits auf erste Games für die Switch schauen. So ließen sich zum Beispiel Szenen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 bestaunen. In der Pressemitteilung weist Nintendo darauf hin, dass zum Release im März 2017 massig Spiele bereit stehen werden und wer einen Blick auf die Liste der Publisher, Entwicklerstudios und Middleware-Partner wirft, ist geneigt Nintendo zu glauben, dass sie wahrlich breite Unterstützung bekommen für die Switch-Konsole. Hier ist die Liste der bislang aufgeführten Partner:

Nintendo Switch Preis

Toys“R“Us Kanada hat Nintendo scheinbar seine Überraschung verdorben: Am 12. Januar 2017 wollte man in Tokio, Japan den Preis der Nintendo Switch offiziell enthüllen und sich dann auch konkret zum Verkaufstermin äußern. Dummerweise ist der Preis bereits jetzt auf der Toys“R“Us-Seite zu begutachten – 329,99 CAD (kanadische Dollar) werden für die Konsole aufgerufen, was umgerechnet etwa 226 Euro entspricht.

Aus der Umrechnung können wir natürlich keinen offiziellen deutschen Preis schlussfolgern, aber so ist zumindest die grobe Richtung bekannt, die wir erwarten dürfen. Inklusive Mehrwertsteuer könnte also ein Preis knapp unter der 250 Euro-Marke auf uns zukommen, endgültig werden wir das spätestens im Januar erfahren.

Bis dahin können wir u.a. noch spekulieren, welche Spiele am Start sein werden, wenn der Konsolen-Hybrid voraussichtlich am 17. März 2017 in den Handel gelangt. Bei Neowin tippt man zumindest auf Super Mario Galaxy 3 und Super Mario Sunshine HD als Launch-Titel. (via Dr. Windows)

Quo vadis, Nintendo?

Aufgrund des dreiminütigen Videos allein können wir natürlich jetzt nicht wirklich abschätzen, wie gelungen das Konzept ist, wie man sich technisch gegen die Konkurrenz bewährt und erst recht nicht, wie die Switch von den Gamern weltweit aufgenommen wird. Zu viele Fragen sind noch offen, aber es lässt sich festhalten, dass Nintendo ein höchst attraktives Konzept entwickelt hat, welches sich wahrlich von allem unterscheidet, was wir bis dato kennen.

Es scheint so, als habe man alle denkbaren Spiel-Szenarios berücksichtigt, die uns im heimischen Wohnzimmer als auch unterwegs begegnen können und man ist geneigt, sich einfach zu wünschen, dass alles so reibungslos arbeitet, wie es im Video den Anschein hat. Rechtzeitig vor dem Release will Nintendo uns mit allen notwendigen Informationen versorgen und uns dann auch den angestrebten Preis nennen. Bis dahin können wir uns jetzt darüber austauschen, was das Konzept angeht und zumindest die Nintendo-Fans unter uns können solange davon träumen, dass die Japaner mit diesem interessanten Konsolen-Konzept mal wieder weltweit richtig abräumen.

Quelle: Nintendo via Winfuture.de