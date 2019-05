Gerade sitze ich im Zug in die Niederlande, genauer gesagt nach Amsterdam. Zufällig stolpere ich genau währenddessen über eine Story bei emobly, die ebenfalls nach Amsterdam führt und zwar in die Johan-Cruyff-Arena. Dass das interessant für diesen Beitrag ist, hat mit Nissan zu tun. Der Autohersteller hat bekanntlich mit dem Nissan Leaf ein sensationell erfolgreiches Elektroauto im Programm und war damit vor vielen anderen Wettbewerbern bereits auf diesem Markt tätig.

Nissan ist zudem auch eines der Unternehmen, welches neben Wissensinstituten und Regierungen an der “Amsterdam Innovation Arena” werkelt, einem Innovationsprogramm, welches für das Stadion konzipiert wurde. Hier werden innovative Lösungen erarbeitet, die nach erfolgreichem Test in Amsterdam dann in Stadien und Sport- und Freizeitstätten weltweit exportiert werden können.

Wie kann sich Nissan bei diesem Projekt einbringen? Mithilfe der Akkus, die im Nissan Leaf zum Einsatz kommen. Entgegen der bisherigen Vermutungen haben die nämlich eine höhere Lebensdauer als gedacht. Francisco Carranza ist Bereichsleiter für Renault-Nissans Energy Services und wagt jetzt die Prognose, dass die Batterien eine Lebensdauer besitzen, die die übliche Haltedauer der Fahrzeuge (10 Jahre im Schnitt) um 10-12 Jahre übertrifft. Das haben langjährige Messergebnisse mit dem Nissan Leaf ergeben.

Hat man zuvor vermutet, dass so eine Batterie in E-Fahrzeugen nach maximal 10 Jahren bei nur noch etwa 80 Prozent ihrer eigentlichen Kapazität liegt, stellen sich die neuen Ergebnisse deutlich positiver dar. Der Schluss daraus: Nachdem die Lebensdauer des Autos an sich abgelaufen ist, können die Batterien noch viele weitere Jahre genutzt werden.

Zweite Karriere einer Autobatterie: Fußballstadion

Im Rahmen des Innovationsprogrammes finden nun alte Batterien aus dem Nissan Leaf ihren Weg in die ehemalige Amsterdam-Arena. Dabei ist das dort installierte System aus gebrauchten und neuen Elektrofahrzeugbatterien das größte Energiespeichersystem, welches es europaweit in einem gewerblichen Gebäude gibt. Das System wird aus 4.200 Solarmodulen gespeist, die sich auf dem Dach der Arena befinden. Nissan erklärt:

Das Drei-Megawatt-Energiespeichersystem sichert eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung und -nutzung für das Stadion, seine Besucher, Nachbarn und das niederländische Stromnetz. Es kombiniert Eaton Leistungswandler und ein Speichersystem, das 148 Leaf Batterien entspricht. Das nachhaltige Energiesystem nutzt dabei neue sowie gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien und ermöglicht den Nissan Leaf Batterien so ein „zweites Leben“. Darüber hinaus erzeugen die 4.200 Solarmodule auf dem Dach der Arena die dazu gehörende regenerative Sonnenenergie.

Es wird also nicht nur genügend Strom erzeugt, zusätzliche Kapazitäten können sogar dem Stromnetz als Puffer angeboten werden. Selbst im Falle eines Stromausfalls steht genügend Leistung zur Verfügung, erklärt Henk van Raan, Direktor für Innovation in der Arena.

Die Die Johan–Cruyff-Arena (Eigenschreibweise: Johan Cruijff ArenA) ist mit seinem Konzept eines der nachhaltigsten Stadien der Welt und Vorreiter bei der Implementierung smarter Innovationen wie diesem einzigartigen Energiespeichersystem. Was hier funktioniert, will man natürlich künftig auch an anderen Orten realisieren. In der Arena wird genügend Strom erzeugt, um Tausende Haushalte zu versorgen und das mit der Hilfe der Akkus von Nissan.

Oft werden die Batterien als Kritikpunkt ins Feld geführt bei der Debatte um E-Autos. Zumindest, was die Nachhaltigkeit dieser Batterien angeht, liefert Nissan uns ein feines Argument und es wäre wünschenswert, dass dieses Beispiel Schule macht und auch die Batterien anderer Hersteller nach ihrem eigentlichen Einsatz noch auf diese Art weiterverwendet werden. Nissan jedenfalls arbeitet an externen Speicherlösungen für Gebäude — sowohl im privaten Bereich als auch in der Industrie, die sich aus gebrauchten E-Auto-Batterien speisen.

Quelle: Nissan via emobly und Automotive News Europe