Nokia 3310 – Der Klassiker kehrt zurück! [MWC 2017]

Wir berichteten bereits darüber, dass es sich abzeichnet, dass Nokia – oder besser gesagt HMD Global – mit dem Nokia 3310 einen absoluten Handy-Klassiker wieder neu auflegen möchte. Die Gerüchte wurden heute in Barcelona bestätigt, denn im Rahmen des Mobile World Congress stellte HMD Global heute neben dem Nokia 3, dem Nokia 5 und dem Nokia 6 auch das Nokia 3310 vor.

Es ist nicht der Knochen, aber zumindest eines der Geräte, denen man in der Handy-Geschichte diesen Namen verpasst hat. Beim Nokia 3310 passte die Bezeichnung „Knochen“ schon allein deswegen, weil es quasi ein „unkaputtbares“ Telefon war, welches neben seiner Robustheit auch noch durch eine besonders lange Akkulaufzeit auffiel. Genau mit diesen beiden Punkten will man auch dieses Mal wieder punkten: HMD Global bringt das Nokia 3310 zurück, hält weitestgehend am Design fest und liefert auch dieses Mal wieder einen echten Dauerläufer mit einer Sprechzeit von sehr reichlichen 22 Stunden.

Nokia 3310 – a modern classic reborn. Thin, light and incredibly durable, the Nokia 3310 is a head turning modern twist on one of the best-selling feature phones of all time. Boasting an incredible 22-hour talk-time and month long stand-by, the Nokia 3310’s fresh, colourful, modern design brings it bang up to date. The Nokia 3310 is available in four distinctive colours – Warm Red and Yellow, both with a gloss finish, and Dark Blue and Grey both with a matte finish. The Nokia 3310 will retail at an average global retail price of €49.