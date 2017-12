Nokia 6 (2018): Neuauflage mit 18:9-Display leakt

2017 ist in wenigen Tagen Geschichte und auch der Tech-Irrsinn geht im neuen Jahr in eine neue Runde. Sehr früh wird es mit der CES ein erstes wichtiges Tech-Highlight geben, nicht viel später gibt es gerade für den Smartphone-Bereich mit dem MWC in Barcelona den nächsten und vielleicht wichtigsten Termin des Jahres.

Es ist daher nicht ungewöhnlich, wenn wir in dieser Zeit Vorankündigungen der Hersteller hören oder über Leaks stolpern. Letzteres passiert uns jetzt wieder mit HMD Global, bekanntlich zuständig für die derzeitigen Nokia-Smartphones. Letztes Jahr beim MWC konnten wir einen Blick auf die dort vorgestellte globale Version des Nokia 6 werfen und jüngsten Leaks zufolge können wir darauf spekulieren, dass das Nokia TA-1054 dieses Modell beerben wird.

Das Smartphone, welches auch optisch eine Ähnlichkeit mit dem letztjährigen Nokia 6 aufweist, ist bereits jetzt bei der chinesischen Mobilfunkaufsicht TENAA zu sehen. Mehr als die Bilder sind dort zwar bislang noch nicht sehen, aber auch die verraten uns bereits einiges über das Gerät:

Am auffälligsten (neben dem erneut markanten Kamera-Bereich hinten) ist dabei zweifellos das 18:9-Display, welches HMD Global in diesem Nokia 6 erstmals verbaut. Der Fingerabdrucksensor wird aufgrund des veränderten Display-Formats auf die Rückseite wandern, wo HMD Global ihn unterhalb des Kamerasensors platziert. Auch die Android-Buttons verschwinden und werden durch Onscreen-Alternativen ersetzt.

Um euch ein besseres Bild von dem kommenden Nokia-Smartphone zu machen, könnt ihr einen Blick auf das folgende Video werfen, welches Nokiapoweruser ausgegraben hat und das auf den geleakten Daten basiert:

Andere — sich teils widersprechende — Gerüchte zur Neuauflage des Nokia 6 befassen sich auch mit den Spezifikationen und sollten die passen, wäre das 2018er-Modell wie folgt ausgestattet:

5,5 – 6 Zoll großes 18:9-Display

Snapdragon 630 oder 660

4 GB RAM

32 GB interner Speicher

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Single-Cam, aber wieder mit „Bothie“-Feature

So oder so werden wir dieses Nokia 6 wohl wieder im Entry Level-/Budget-Bereich verorten, auch wenn wir noch nicht exakt sagen können, wann wir dieses Teil dann letztendlich zu sehen bekommen. Der Mobile World Congress in Barcelona wäre sicher wieder ein guter Termin dafür, aber es ist auch möglich, dass HMD Global wieder zu einem früheren Termin die chinesische Variante dieses Handsets präsentiert. Wir werden euch auf dem Laufenden halten!

Quelle: WinFuture.de