Nokia 9: Leak zeigt AMOLED-Display im Edge-Design

Langsam gewöhnen wir uns wieder daran, dass der Name „Nokia“ wieder regelmäßig genannt wird, wenn man über Smartphones spricht. Auch, wenn das neue Nokia mit den von HMD Global gefertigten Handsets natürlich ein anderes ist als noch vor Jahren. Mit dem Nokia 8 kennen wir sogar wieder ein amtliches Flaggschiff, welches zudem demnächst nochmal in stärkerer Variante (6 GB RAM und 128 GB interner Speicher) zu haben sein wird.

Damit ist HMD Global aber noch nicht durch für dieses Jahr. Wir erwarten noch ein preiswertes Nokia 2 und auch noch ein Premium-Handset namens Nokia 9 und zu letzterem ist jetzt in China ein Bild aufgetaucht, welches uns vor allem das neue Display-Design verrät. So wie auf diesem Render-Bild soll das Nokia 9 demnach aussehen:

Wir sehen, dass sich Nokia bzw. HMD Global von der üblichen Designsprache ein wenig entfernt. Oben und unten sind noch die üblichen Ränder zu erkennen, an den Seiten ist das Display über den Rand gebogen. Alles in allem sieht es so aus, als habe sich HMD Global bei Samsung inspirieren lassen. Den Infos zufolge soll es sich dabei um ein OLED-Display handeln. Auch die Rückseite ist deutlich zu sehen mit einem zentralen Fingerabdrucksensor, darüber die Dual-Cam von Zeiss, die die im Nokia 8 noch übertreffen soll.

Die Quelle spricht davon, dass das Display etwa 5,5 Zoll groß wäre, was sich mit vorherigen Leaks decken würde, die von 5,5 bis 5,7 Zoll Bildschirmdiagonale sprechen. Laut Nokiapoweruser soll es sich dabei um ein QHD-Panel handeln und noch im klassischen 16:9-Format daherkommen. Das IP68-zertifizierte Smartphone wird auch auf der Rückseite aus Glas bestehen, was auf einen per Wireless Charging aufladbaren Akku hinweisen könnte.

Weitere Gerüchte sprechen davon, dass neben einem Snapdragon 835 6 oder sogar 8 GB RAM verbaut werden und der Speicher 128 GB groß ist. Selbst einen erwarteten Preis hält die Gerüchteküche parat: 749 Euro soll auf dem Preisschild stehen, wenn das Nokia 9 dann verfügbar ist. Das wäre ein Premium-Preis, der allerdings auch durch die Hardware legitimiert wäre, sollten sich die geleakten Infos so bestätigen.

Wir rechnen damit, dass HMD Global die neue Hardware bereits im Oktober enthüllt und werden euch dann selbstverständlich darüber informieren, wenn dieses neue Flaggschiff-Smartphone der Weltöffentlichkeit präsentiert wird.

Quelle: Nokiapoweruser via Futurezone.at