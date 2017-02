Nokia Android Smartphones: Immer mit aktuellem Android

Update vom 01.02.2017

Das Nokia 6 ist in China im Dezember direkt mit Android 7.0 Nougat erschienen. Das ist sehr erfreulich in Zeiten, in denen immer noch zu viele Smartphones mit Android Marshmallow erscheinen und ein Berg Smartphones noch darauf wartet, das Update auf Android 7.0 Nougat zu erhalten.

Das war kein Ausrutscher Nokias bzw. von HMD Global, sondern soll stets der Fall sein, wenn neue Nokia-Smartphones auf den Markt kommen: Gegenüber nokiapoweruser.com ließ HMD durchblicken, dass auf den neuen Geräten jeweils immer die aktuellste Version des Betriebssystems vorinstalliert sein soll und nicht nur das – auch die weiteren Updates möchte man schnellstmöglich verfügbar machen. Letzteres ist natürlich erst mal nur eine Absichtserklärung, die wir schon viel zu oft (und manchmal fälschlicherweise) von den Herstellern vernommen haben.

Immerhin hat HMD Global mit dem Nokia 6 wie bereits erwähnt Wort gehalten – bleibt abzuwarten, ob das dort mit den Updates ähnlich gut klappen wird. Mittlerweile ist Android 7.1.2 draußen, demzufolge müsste das Nokia 6 in Bälde ja auch mit einem Update versorgt werden.

Our ambition is to always use the latest and safest Android OS. That also includes provide timely updates. We will have more to share in first half of 2017. Stay tuned.

Die Kollegen hatten sich auch erkundigt, ob die Nokia-Smartphones auch am Android Betaprogramm teilnehmen werden. Hier gab es keine Rückmeldung seitens HMD und wenn man es positiv sehen möchte, hat das Unternehmen zumindest diesen Punkt nicht dementiert. Beim MWC werden wir neue Smartphones der Marke Nokia sehen – wir sind gespannt, welche Version des Betriebssystems wir dort vorfinden werden.

Update vom 13.12.2016

Und jetzt wissen wir also auch, was da im 1. Quartal 2016 auf uns zukommen wird. Die ersten „Nokia Smartphones“ werden Mittelklasse-Handys zwischen 150 und 200 Euro sein. Das bisher unter dem Namen „Nokia D1C“ laufende Modell, wird in 2 Varianten auf den Markt kommen. Ein 5-incher fuer etwa 150 und 5.5-incher fuer ca. 200 Euro. Beide Modelle basieren auf dem Qualcomm Snapdragon 430, sind mit 16GB int. Speicher und Android Nougat 7.0 ausgestattet.

Den offiziellen Launch erwarten wir dann zum MWC in Barcelona, der im Februar stattfinden wird.

Original Artikel

Nokia – viele Jahre lang war es ein Synonym für Mobiltelefone. In Zeiten, in denen niemand beim Händler nach Samsung, Apple oder Huawei, sondern nach Nokia, Siemens und Sony geschaut hat, wenn man sich ein neues Handy anschaffen wollte. Auch beim Aufkommen der Smartphones spielte Nokia noch eine entscheidende Rolle neben BlackBerry – bis das erste Apple iPhone den Markt revolutionierte.

In der Folge kämpfte sich die Konkurrenz aus dem Android-Lager mühevoll an Apple heran, gleichzeitig verpassten die Finnen komplett den Anschluss, das konnte auch der Deal mit Microsoft nicht verhindern. Nokia wurde bekanntlich nicht komplett dem Unternehmen aus Redmond untergeordnet, sondern nur die Mobil-Sparte.

Der Kern des Unternehmens sitzt weiterhin in Finnland und besetzt andere Themenfelder, strebt aber ein Comeback auf dem mobilen Markt an. Ende 2014 gab es – ziemlich überraschend – ein erstes Tablet zu bestaunen mit dem Nokia N1. Das Gerät wird von Foxconn gefertigt und hat von Nokia lediglich den Namen geerbt. Beim MWC 2015 konnten wir uns dieses Android-Tablet dann persönlich anschauen:

Dieses Jahr dann verkaufte Microsoft die Nokia-Überreste inklusive Feature-Phone-Sparte an Foxconn (bzw. Foxconn-Tochter FIH Mobile), gleichzeitig wurde mit HMD Global ein komplett neues Unternehmen gegründet, welches ebenfalls in Finnland sitzt, von Ex-Nokia-Mitarbeiter Arto Nummela geführt wird und all das an Lizenzen und Patenten von Microsoft erworben hat, was die Marke Nokia betrifft.

Über HMD Global – bestehend zum großen Teil aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern – wird die Marke Nokia also künftig weltweit vermarktet, Foxconn als Käufer u.a. der Produktionsstätten in Asien, wird die kommende Hardware produzieren. In der Pressemitteilung erklärt das Unternehmen:

Nokia-branded mobile phones and tablets are set to return to the global consumer market, created by a new company, HMD global Oy (“HMD”). HMD has been founded to provide a focused, independent home for a full range of Nokia-branded mobile phones and tablets.

HMD has signed a strategic licensing agreement with Nokia Technologies, the advanced technology and licensing unit of Nokia Corporation, giving HMD sole use of the Nokia brand on mobile phones and tablets worldwide for the next decade, and cellular standard essential patent licenses.

HMD intends to leverage and grow Nokia’s global brand reach, delivering beautifully designed, high quality products to people all over the world in line with Nokia’s brand promise. HMD intends to invest over USD 500 million over the next three years to support the global marketing of Nokia-branded mobile phones and tablets, funded via its investors and profits from the acquired feature phone business.

To complete its portfolio of Nokia branding rights, HMD has conditionally agreed to acquire from Microsoft the rights to use the “Nokia” trademark on feature phones until 2024, and design rights relating to Microsoft’s Feature Phone Business. This transaction is expected to close in H2 2016. Together, these agreements will make HMD the sole global licensee for all types of Nokia-branded mobile phones and tablets.