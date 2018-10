Die Meldung ging bereits am Wochenende herum, dass Audi die Auslieferung des e-trons um Wochen verschieben müsse. Da es sowieso kein offizielles Auslieferungsdatum gab, können wir jetzt nur raten, ab wann das überhaupt zutrifft. Denn auch der Grund wird seitens der BamS – die die Meldung brachten – sehr nebulös formuliert: Irgendwelche Software müsse noch umgebogen werden.

Letztlich bleibt nur das mit aufgebrachte Gerücht am spannendsten, dass der Zelllieferant LG Chem (Chemieriese aus Südkorea) von Audi 10% mehr haben will und sich beide im Clinch liegen würden.

Über die Strategie der Autohersteller lassen sich regelmäßig Wirtschaftsmagazine aus. Ich habe noch in keinem Fall gelesen, warum die Hersteller nicht auf eigene Zellenfertigung setzen sollten. Diese Abhängigkeit vom asiatischen Markt weniger Produzenten sei eine eklatante Schwäche. Jetzt hat es eben Audi vermutlich erwischt, vorher smart, Hyundai und Jaguar.

Letztlich gibt es auch smarte Kompromisse: VW wird mit CATL (ein chinesischer Anbieter) und anderen Akkuwerke mit exorbitanten Leistungen auf die Beine stellen. Ebenso handhaben es Tesla mit Panasonic bzw. Daimler mit dem Aufbau mehrerer Standorte weltweit. Die Zellen kommen von Externen, der Rest wird in enger Koop zusammengebaut.

Es sei denn, man macht das, wovor der Bosch-Chef gewarnt hat: 20 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um eigene Zellen auf den Markt zu bringen, ewige Preisschlacht führen, ohne zu wissen, wer am Ende übrig bleibt. Ebenso wenig weiß man, wie lange ein Technik spannend genug leibt. Wann kommt der Nachfolger?

Ein Autohersteller ist für mich nicht einmal ansatzweise in Zellfabrikation unterwegs. Audi kann sich klugerweise unter das VW-Konzerndach retten, was den Einkauf angeht und so sehr viel mehr Gegendruck aufbauen. Wenn das nicht schon längst erfolgt ist.