Das Königreich von McLaren in der Chertsey Road im beschaulichen Woking wirkt wie aus dem nächsten James-Bond-Film. Kein Mauerwerk und wenig Stahl sind zu sehen, nur Glas. Glas bildet einen mächtigen Kokon, der sich über die gesamte Gebäudestruktur zieht. Es ist Apple Park, auf die britische Art. Beide Hauptquartiere wurden von Norman Foster entworfen, dem vielleicht verdientesten Architekten unserer Zeit. Doch wo Cupertinos Symbol der Macht ein Hightech-Raumschiff sein will, mutet McLarens Firmenzentrale mehr wie ein Schloss für Ingenieure und Designer an. Mit Blick auf den See, wurden hier der McLaren P1, 720S Spider und Fernando Alonsos MCL33 entworfen. Alles ist in Bewegung, es gibt kaum Kanten, selbst Fahrstühle und Treppen verlaufen rundlich und schwappen wie eine Welle durch den Komplex.

Alles ist weiß und clean, doch es sind nicht iPhones, iPads, Steve Jobs und Tim Cook, die das Besucherzentrum von McLaren jetzt zieren – sondern OnePlus-Geräte und -Gründer. Für den Start in eine langjährige Beziehung hat man sich viel einfallen lassen: Carl Pei und Pete Lau in Rennfahrerpose und Schwarz-Weiß, eine Mischung aus Zitaten der beiden Köpfe von OnePlus mit denen von Gründer, Rennfahrer und Visionär Bruce McLaren: „Life is measured in achievements, not in years.“ Das Leben wird nach unseren Erfolgen gemessen, nicht nur in Jahren – steht neben Pete Laus Leitspruch „Never Settle“. Es sagt viel darüber aus, wenn eine Firma wie McLaren mit 55 jähriger Rennsporttradition einem Unternehmen eine Hall-of-Fame baut, das vor zehn Jahren nicht mal in den Wehen lag und 2013 geboren wurde.

Papaya-Orange: ein Smartphone zum Gedenken an Bruce McLaren

„Bruce hätte das gefallen, ein Smartphone in diesen Hallen zu enthüllen. Er hat Technologie geliebt“, erzählt McLaren Racings CEO Zak Brown in einem Konferenzsaal, der mit seinen Widescreen-Monitoren an jedem Sitzplatz und der orangen LED-Beleuchtung wirkt wie die Enterprise. „Er war nicht nur ein Fahrer, er war Ingenieur, Designer, Mechaniker. Er liebte es, an seinen Autos rumzuschrauben, sie zu optimieren. Er war immer der Meinung, dass Technologie nie stehen bleiben darf, sich immer weiterentwickeln muss.“ Und Bruce McLaren liebte Papaya-Orange, jene Farbe, die das Finish des OnePlus 6T in der McLaren-Edition veredelt.

Die Geschichte dahinter ist erstaunlich: Zu seiner Zeit fuhren die meisten Fahrer in der Farbe ihrer Nationalflaggen: Die Italiener fuhren in Rot, die Franzosen in Navy-Blau. Neuseeland war schwierig, weil die Flagge zu 70 Prozent blau, 20 Prozent rot und 10 weiß war. Bruce McLaren fuhr Formel 1 zu einer Zeit, in der es noch keine Farbfernseher gab, deshalb experimentierte sein Team mit der Farbe der Nationalfrucht seiner Heimat – der Papaya. Das hatte einen besonderen Effekt: Das Orange leuchtete auf den Schwarz-Weiß-Geräten im Wohnzimmer, so wurde McLaren zum Medienstar – kein anderes Auto hob sich derart auf der Strecke von den anderen ab. Umso interessanter, dass sich OnePlus für ein eher dezentes Design entschieden hat: „Wir haben viel experimentiert, Karbonfaser lässt sich ja in allen möglichen Stärken anwenden.

Übertreibt man es jedoch, verliert das Design sein edles Antlitz“, meint Co-Founder Carl Pei im Interview. McLaren schickte 1981 das erste Auto komplett aus Kohlefaser ins Rennen. „Man muss nah rangehen, das Telefon drehen, mit dem Lichteinfall spielen. Das macht es interessant, vielleicht sogar ein bisschen geheimnisvoll.“ Auf diese Idee kam er beim Ausritt mit einem McLaren 720: „Es ist ein Auto, welches man erlernen muss. Das sich nicht gleich erschließt, viele Features hat, die man erst nach einer Weile mit ihm versteht.“

Bei der Avengers-Edition zu Infinity War gab es noch ein Gerät, wo der Karbondruck auf dem Glas stärker dominierte. Was auch hier gepasst hätte, schließlich ist ein McLaren kein Aston Martin – sein Design ist markant und auffällig. Pei und seinem Team war wichtig, der Exklusivität der Marke McLaren Ausdruck zu verleihen und die richtige Balance zu finden: „Bei einem Rennen schießt der MCL33, das aktuelle Formel-1-Auto, nur so an einem vorbei. Bei Nacht von der Tribüne sieht man nur einen orangen Schweif, der über die Strecke flitzt“. Schwarz trifft auf Orange.

Das Einladungs-System: Was McLaren und OnePlus verbindet

Das OnePlus in der McLaren-Edition ist ein Liebhaberstück, durch und durch. Ausgeliefert wird es in einer aufklappbaren, magnetischen Box, so wie man normalerweise Luxusuhren von TagHeuer, Rolex & Co. verkauft. Mit dezentem Karbonlack-Überzug. Das eigentliche Smartphone ist eingefasst in ein Buch namens Salute to Speed. Das Buch ist ganz Bruce McLaren gewidmet: Es erzählt von seiner Anfangszeit und den schwierigsten Kursen seiner Karriere: Vom Circuit de Spa-Franchorchamps in den Ardennen. Legendär jene Spitzkehre, die „La Source“, die es heute so nur noch abgeschwächt gibt: Die Autos gingen vom Start weg mit vollem Tempo in diese extreme Engstelle, in der es die heftigsten Unfälle der Formel-1-Geschichte gab. 1970 wurde sie aus dem Rennkalender gestrichen, sie galt als zu unberechenbar und wurde komplett umgebaut. Der ursprüngliche Streckenverlauf bildet die Seite 1 des Buches – sieben Mal ist Bruce McLaren hier angetreten, schließlich holte er hier den ersten von 182 Formel-1-Siegen. Eine wirklich schöne Idee, die toll präsentiert wird. Auch mit einer Augmented-Reality-App, die das Auto in 3D erscheinen lässt.

Sind die 699 Euro für die McLaren-Edition ein guter Deal?

Es ist schon interessant, wenn man mal die Box eines über 1200 Euro teuren iPhone XS Max gegen die der McLaren-Edition hält. Wer mit dem 6T liebäugelt, sollte sich zumindest mal überlegen, ob ihm die Special Edition den Aufpreis wert ist. Die Variante des OnePlus 6T in Midnight Black mit 265 GByte kostet aktuell 629, die McLaren-Edition 699. 70 Euro sind schon fair für die wirklich voll gepackte Collector’s Edition mit 6T in der 256-GB-Speicher/10-GB-RAM-Edition im speziellen Finish, einer Hülle im Karbon-Look, dem hübsch gemachten Buch und einem Stückchen Kohlefaser aus der Fertigung des 2019er Formel-1-Autos.

Zudem ist wirklich alles von vorne bis hinten mit McLaren gebrandet, was schon ziemlich cool ist – auch das WarpCharge-30-Netzteil, wozu wir später kommen. Da würden andere Hersteller ganz andere Preise aufrufen. Huawei zum Beispiel mit seiner sündig teuren Porsche-Edition für satte 700 Euro Aufpreis gegenüber dem normalen Mate 20. Für 1.695 Euro muss der Weihnachtsmann ganz schön viele Kamine runterrutschen.

Etwas mehr McLaren hätte es Software-seitig sein dürfen: Wenn ihr das Smartphone mit dem Finger entsperrt, ist die Animation jene Stichflamme, die man auch im Auspuff des aktuellen McLaren-Formel-1-Autos sieht. Ein schönes Detail, auch die Schriften sind McLaren-typisch sowie einige Wallpaper. Eine Enzyklopädie als interaktive App wäre noch nett gewesen. Der Fokus liegt weniger auf digitalen, mehr haptischen Inhalten: Wer den Motorsport liebt, wird im Buch auf viele große Namen treffen: James Hunt, ein Speedjunkie und Chief Schürzenjäger unter den Gridgirls, erst kürzlich wurde ihm der Film „Rush“ mit Chris Hemsworth und Daniel Brühl gewidmet. Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton – McLaren-Fahrer, die Weltmeister wurden.

Senna hat McLaren gerade erst einen speziellen P1 gewidmet, den man nur kaufen durfte, wenn man das Original schon besaß: „Einen für die Straße, einen für die Rennstrecke“ erzählt der Tourguide, der uns das Museum von McLaren zeigt. Er sagt das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit – seine Kunden sind Scheichs, CEOs, Unternehmer, Schauspieler und Pop-Stars. Nicht gerade die Klientel, die aufs Geld achten muss. Ein McLaren ist nicht nur ein Auto, er ist ein Kunstwerk. Die Ledernähte werden per Hand gesetzt, jede individuelle Arbeit von einem Mitarbeiter ausgeführt – Roboter sind bei McLaren weitestgehend Fehlanzeige.

Nur 4.500 Autos werden hier im Jahr gebaut – bei Audi, Mercedes und BMW rollen mehr pro Woche vom Hof. Es gibt keine Fertigungsstraße, keine Akkord-Arbeit – nicht mehr als 30 Autos stehen in einer Werkshalle, 10 bis 15 Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten an jedem einzelnen. Nicht mal als Werkshalle oder Fabrik lässt sich die Produktion bezeichnen, eher als Atelier. Um seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuspornen, führt der Weg zur Cafeteria jeden Tag an den Pokalwänden der Firma vorbei.

McLaren möchte kein Produkt für die Masse herstellen, OnePlus konnte das zu Beginn nicht, wie sich Pei erinnert: „Für das OnePlus One mussten wir das Risiko minimieren, wir hatten nur Geld um 1000 Phones herzustellen. Daher das Invite-System: Man musste eine Einladung von einem Freund erhalten, nur dann konnte man eines bestellen.“ 140.000 interessierte Käufer trugen sich in das System ein, doch es gab damals eine noch verrücktere Weise, seine Loyalität zu beweisen: „Wir hatten ursprünglich dieses System, wo man ein Video einschicken musste, in dem man sein aktuelles Smartphone zertrümmert. Quasi als Opfer im religiösen Sinn. Bisschen verrückt, ich weiß. Wir haben es recht schnell in eines gewandelt, wo man sein Telefon an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl spendete.“

McLaren arbeitet noch heute so: Es muss zwar niemand sein altes Supercar spenden. Wer allerdings noch nie einen McLaren besessen hat, dessen Chancen stehen schlecht auf eine der extrem limitierten Editionen. Die Briten sind eine der wenigen Marken dieser Welt, bei der sich Millionäre bewerben müssen für ein Auto und dann von einem McLaren-Komitee ausgewählt werden. Und weil das Traditionshaus Benzin im Blut hat, bevorzugen sie Käufer, die ihre McLarens auch wirklich fahren – und nicht nur als Investmentobjekt in der Garage lagern.

„Es waren andere Designs im Gespräch, aber Papaya-Orange ist Bruce Farbe“

Der McLaren Senna ist so selten, dass nicht mal das britische Hauptquartier selbst einen besitzt. Stattdessen hat man einen Freundschaftsdeal mit einem Londoner Geschäftsmann geschlossen: McLaren-Teams kümmern sich unter der Woche um seinen rund 1 Mio. Pfund teuren Senna, am Wochenende holt er ihn ab zum Fahren. Die Londoner Innenstadt ist nicht unbedingt Supercar-freundlich. Als Gegenleistung dürfen ihn Besucher des Hauptquartiers bestaunen.

So auch Xi Zeng, der sich jedes Auto genau anschaut. Als Creative Director von OnePlus hat er viel Zeit in das Gesamterlebnis gesteckt, wie er erzählt: „Es ist teurer als ein OnePlus 6T und das muss sich auszahlen. Es war mein Ziel, ein Buch beizulegen, in das man immer mal wieder reinschmökert. Mit Zitaten, die wir unter anderen zusammen mit McLaren in alten Chroniken der Firma gefunden haben. Ein bisschen Exklusives bieten.“ Mit der Entscheidung, das Telefon dem Gründer von McLaren zu widmen, stand auch die Farbe. Orange-Papaya zeigte sich immer mal wieder bei den Supercars – ein P1 in dieser Farbe zieht etwa das Cover von Forza Motorsport 5 für die Xbox-Fans unter euch.

Laut Carl Pei waren auch andere Designs im Gespräch, etwa blaue Akzente. Doch Papaya-Orange ist gerade die Farbe, die McLaren Racings neuer Boss Zak Brown wiederbelebt hat. #BeBrave lautet der neue Slogan des etwas angeschlagenen Rennstalls, der gerade den Abschied seines Superstars Fernando Alonso verkraften muss. Doch wo die alte Garde davon zieht, bildet sich Raum für neue Helden.



Es ist vielleicht die Überraschung der Saison: Fernando Alonso, jenen Mega-Star mit der aktuell längsten Karriere in der Formel 1, ersetzt ein 18-jähriger namens Lando Norris, der vorher Alonsos Testfahrer war. Auch Lewis Hamilton, der aktuelle Weltmeister startete im sehr jungen Alter von 22 bei McLaren. Es war schon ein Highlight, dass Norris einen seiner ersten großen Auftritte bei der OnePlus-Premiere in McLarens Konferenzsaal machte.

Vom Formel-1-Team haben viele Impulse die Entscheidungen des One-Plus-Teams beeinflusst. Etwa auf 10 GB aufzurüsten: „Datendurchsatz und verlässliche Performance ist der Schlüssel für den Sieg in der Formel. Was die meisten nicht wissen: Wir sammeln extrem viele Daten über 200 Sensoren am Auto, die an unser Headquarter hier in Woking gesendet werden. Die wichtigsten strategischen Entscheidungen werden hier im sogenannten War-Room getroffen, wo 100 GB pro Wochenende ausgewertet werden.“ Eine Evolution in der Formel 1, die durch Highspeed-Datentransfers möglich gemacht wurde. Vorher wurden technische und taktische Entscheidungen von der Boxengasse aus getroffen, wo es sehr laut war, sehr hektisch und schwierig, sich emotional abzuschotten.

Was die 10 GB bringen, wird ein ausführlicher Test verifizieren – die ersten Benchmarks zeigen keinen allzu großen Sprung gegenüber den 8 GB des 6T. Im Geekbench V 4.0 Single-Core holt die McLaren-Edition 2.410 Punkte gegen 2.283 beim 6T. Und im Multi-Core 8.978 gegenüber 8.853. Eventuell ändert sich das noch mit kommenden Updates. Interessant allerdings: „Mir persönlich ist Langlebigkeit und Zuverlässigkeit wichtiger als Benchmarks zu knacken“, erzählt uns Co-Founder Carl Pei. OnePlus sei als Marke angetreten, um Smartphones anzubieten, die auch nach einigen Jahren nicht an Schnelligkeit verlieren.

Wie schnell ist Warp30 wirklich?

Maximale Performance im Vordergrund steht beim Ladevorgang: Weil Boxenstopps mit Reifenwechsel im Optimalfall nicht länger als zwei Sekunden dauern sollten, soll die WarpCharge30-Technologie die McLaren-Edition in rund 20 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Die 30 steht für 30 Watt, die in unseren ersten Versuchen die McLaren-Edition in der Tat sehr schnell laden: Von null auf zwölf Prozent in etwa drei Minuten, nach nur sechs Minuten sind wir auf 22 Prozent. Die von OnePlus benannte Zeit erreichen wir nicht bei jedem Ladevorgang, kommen aber sehr nah ran: Mindestens 48 Prozent erreichen wir nach 20 Minuten, 49 bis 50 sind aber auch drin.

Zum Vergleich: das 6T erreicht 35 Prozent nach 20 Minuten. Gerade wenn’s mal sehr schnell gehen muss, ist die Ladeperformance schon bemerkbar. Nach 45 Minuten erreichen wir zwischen 91 und 92 Prozent, nach einer Stunde 100. Schade: Für ein Formel-1-Smartphone wäre Qualcomms neuer Chip Snapdragon 855 perfekt gewesen, die McLaren-Edition kommt mit 845er. Die neue 7-nm-Fertigung soll die CPU-Performance gegenüber dem Vorgänger um 45 Prozent steigern, die der GPU um 20 bei gleichzeitig 20 Prozent niedrigerem Energieverbrauch. Der kommt allerdings erst nächstes Jahr. 2019, we are ready. Bitte mit mehr solchen Special-Editions. Wäre doch schön, wenn wir uns von den Standard-Boxen wieder wegbewegen könnten.

Jetzt die Frage an euch: Seid ihr Motorsport-begeistert und steht auf Special Editions wie das McLaren-Design? Und wie wichtig ist euch die Unboxing-Erfahrung: Reicht euch eine Standard-Verpackung oder darf es auch mal die Luxus-Variante für den richtigen Preis sein?