Opel Ampera-e Infos in aller Kürze

Reichweite nach NEFZ: 500 Kilometer.

Akkukapazität: 60kWh.

Leistung: 150kw/204PS.

Beschleunigung: Von 0 auf 50 km/h in 3,2 Sekunden. Von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden.

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h (danach elektronisch abgeriegelt).

Erhältlich ab Frühjahr 2017.

Preis noch unbekannt, zwischen 30 000 € und 40 000 € sind nicht unwahrscheinlich.

Es gilt unter Branchenkennern als offenes Geheimnis, dass die Planungen für markttaugliche Elektrofahrzeuge bei fast allen größeren Automobilherstellern längst abgeschlossen sind. Details sind hier und da noch zu klären. Zulieferer benötigen noch ein wenig Vorlaufzeit. Produktionsstrassen umrüsten und – Go! Parallel zu einem wachsenden Markt werden die Anbieter für eine Lade-Infrastruktur auf den fahrenden Zug aufspringen. Den Rest erledigt das Förderprogramm der Bundesregierung.

Wie schnell alles gehen kann, demonstriert nun Opel. Die Rüsselsheimer präsentieren den Opel Ampera-e. Die Batterie des Opel Ampera-e wird eine Kapazität von 60kWh besitzen und deklassiert damit den nächsten Mitbewerber locker.

Opel Ampera-e Reichweite

Wie angekündigt hat Opel auf dem Pariser Autosalon den Ampera-e offiziell vorgestellt und weitere Details zu dem Elektroauto nachgeliefert. Die Rüsselsheimer hoben nochmals hervor, dass die elektrisch betriebene Kompaktklasse mit einer Reichweite von 500 Kilometern derzeit konkurrenzlos sei.

Ein Ausrufezeichen: Damit korrigierte man die zuvor bekanntgewordene Reichweite des Ampera-e um satte 100 Kilometer nach oben!

Reichweite im Vergleich Die folgenden Vergleichswerte basieren auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus: Modell Reichweite nach NEFZ Opel Ampera-e > 500 km Renault Zoe 400 km BMW i3 300 km VW e-Golf 300 km Nissan Leaf 250 km

Lobenswerterweise erläutert Opel den Wert erneut ausführlich und stellt klar, dass der derzeit gesetzlich bindende NEFZ-Wert (Neuer Europäischer Fahrzyklus) hauptsächlich als Vergleichskriterium herangezogen werden sollte. Auf der Straße bestimmen die Streckenbeschaffenheit, das individuelle Fahrverhalten, die Zuladung und weitere Faktoren, wie weit man mit dem Elektro-Opel tatsächlich kommt.

Realitätsgetreuer ist das WLTP-Testverfahren (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), das in den kommenden Jahren zum Standard werden soll: hier erreichte der Ampera-e eine Reichweite von über 380 Kilometern.

NEFZ und WLTP im Vergleich Messwert WLTP (WLTC) NEFZ (NEDC) Starttemperatur kalt kalt Zykluszeit 30 min. 20 min. Standzeitanteil 13 % 25 % Zykluslänge 23.250 m 11.000 m Geschwindigkeit mittel 46,6 km/h 34 km/h Höchstgeschwindigkeit 131 km/h 120 km/h Antriebsleistung mittel 7 kW 4 kW Antriebsleistung maximal 47 kW 34 kW Einfluss von Sonderausstattung und Klima Keine Klimaanlage.

Sonderausstattungen teils berücksichtigt Wird nicht berücksichtigt Quelle

Mit einem weiteren kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenten verdeutlicht Opel die Reichweite an Hand der Strecke London-Paris. Die rund 469 Kilometer inklusive Kanalüberquerung (417 Kilometer auf öffentlichen Straßen) mit dem Autozug schafft der Ampera-e nach den momentan vorliegenden Angaben locker. Bei der Ankunft in Paris zeigte der Bordcomputer eine Restreichweite von 80 Kilometern an.

Der Opel Ampera-e besitzt eine Akku-Kapazität von 60kWh, die Batteriemodule sind flach unterhalb der Fahrgastzelle untergebracht. Nach circa 30 Minuten soll die Batterie wieder so weit aufgeladen sein, dass der Wagen weitere 150 Kilometer zurücklegen kann . Die Leistung des Elektromotors liegt bei 150kW bzw. 204 PS, was für eine maximale Beschleunigung von 0 auf 50 Stundenkilometern in 3,2 Sekunden sorgt.

Opel Ampera-e Fotos

Opel Ampera-e Erste Probefahrten

Eine erste Probefahrt konnte Roland Tichy mit dem Opel-Chef Karl-Thomas Neumann unternehmen. Der CEO der Rüsselsheimer ist sichtlich stolz auf das neue Elektroauto und verrät während der Fahrt nähere Details zu den Leistungsmerkmalen des Stromers. Mehr noch: bei Opel setzt man auf die E-Mobilität als Zukunftstechnologie und sieht sich technologisch durchaus auf Augenhöhe mit Tesla.

Update 23. November 2016

Mittlerweile treffen immer mehr Fahrberichte zum Opel Ampera-e ein. Ein Reihe von Testfahrern hatte in den vergangenen Tagen und Wochen zwar keine Gelegenheit, den im Frühjahr erhältlichen Stromer ausgiebig zu testen – Sie durften aber auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Bei den Testfahrten lag der Fokus selbstverständlich nicht nur auf der tatsächlich erzielbaren Reichweite unter Alltagsbedingungen, sondern auch auf anderen Dingen. Wir fassen die interessantesten Erkenntniss in den Berichten einmal für euch zusammen.

Vadim Ovsiankin (Vadimauto) widmet sich am Beginn seines rund fünfzehnminütigen Videos ausgiebig dem Innenraum und lässt sich das Fahrzeug danach von Ralf Hannapel (‎Director Electrification Europe der Adam Opel AG) erläutern. Während der Fahrt bleibt offenbar genügend Zeit zur Klärung der wichtigsten Fragen, zudem sieht man immer wieder das digitale Dashboard mit allen wichtigen Informationen.

Auch bei rp-online.de durfte man nur den Platz auf dem Beifahrersitz einnehmen, hier fährt ebenfalls der “Chef” persönlich. Der Mitfahrbericht geht auf einige Punkte ein, an die nicht jeder Tester beim Test eines Elektroautos denkt. So verfügt der Ampera-e beispielsweise über eine bei niedrigen Außentemperaturen automatisch eingeschaltete Sitzheizung, was angesichts des zusätzlichen Strombedarfs paradox klingt. Doch diese Sitzheizung soll den Fahrer ebenso wie das beheizte Lenkrad vom Einschalten der Heizungslüftung abhalten – die würde nämlich weitaus mehr Strom verbrauchen.

Bei der österreichischen Ausgabe der Auto Revue nahm man ebenfalls auf dem Beifahrersitz Platz. Der hier ausgiebig wiedergegebene Test stammt ursprünglich vom radical-mag.com, die noch weiter ins Detail gehen. Auch hier kommen der Innenraum und das Cockpit des Ampera-e löblicherweise nicht zu kurz, wobei sich die zentralen Fragen selbstverständlich um die elektrischen Eigenschaften des Fahrzeugs drehen.

Opel Ampera-e Konnektivität & OnStar

In Sachen Infotainment und Konnektivität freuen wir uns über Apple CarPlay (auch wenn Jan Gleitsmann es 2015 noch als Rohrkrepierer bezeichnet hat), Android Auto und Opel OnStar. Die Verbindung zum Ampera-e sollte also mit iPhones und Android Smartphones weitestgehend problemlos ablaufen.

Die myOpel-App hilft euch, den geparkten Ampera-e wiederzufinden, zeigt den Weg zur nächsten Ladestation, bietet einen Überblick über die Fahrzeugdaten und schließt den Wagen per Knofdruck auf und ab. Das IntelliLink-e Infotainment-System mit 10,2″ Touchscreen muss sich nicht verstecken und induktives Laden ist ein weiteres nettes Feature – das entsprechende Phone vorausgesetzt.

Opel OnStar bindet den Ampera-e ins Online- und Service-Assistenz-Netz von Opel ein. OnStar bietet unter anderem automatische Notfallhilfe, einen Diebstahl-Notfallservice und Ferndiagnose bei technischen Problemen. Dazu gehört auch ein WLAN-Hotspot, über den sich bis zu 7 Geräte ins Internet einwählen können.

Opel Ampera-e Preis

Zum Preis liegen noch keine Infos vor. Bei electrive.net zieht man den naheliegenden Vergleich zum Chevrolet Bolt und kommt auf eine unverbindliche Preisempfehlung von 39,900 Euro, minus der dann greifenden staatlichen Förderprämie. Damit wäre der Ampera-e nur halb so teuer wie die oben bereits erwähnte Einstiegsvariante des Model S und würde – nicht zuletzt wegen einem früheren Erscheinungsdatum – auch dem avisierten Model 3 der Kalifornier ernste Probleme bereiten.

Opel Ampera-e Geschwindigkeit & Beschleunigung

Beschleunigung ist bei Elektroautos nicht erst seit den Rekordmeldungen von Tesla ein Thema, so dass Opel auch in diesem Punkt Angaben macht: von 0 auf Tempo 50 soll es der Ampera-e in 3,2 Sekunden schaffen. Für die nächste Ampel reicht das sicherlich aus. Von 80 auf 120 bringt es der Wagen mit seinem 150kw/204PS starken Elektromotor in 4,5 Sekunden. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 150 km/h, danach wird elektronisch abgeriegelt.

Auch in der Kompaktklasse gehören verschiedene Komfort-Modi für den Fahrer mittlerweile zum Standard. Opel will beim Ampera-e auf per Gaspedal, Bremse oder Lenkradschaltung wechselbare Fahr-Modi setzen, die mit einer sich ändernden Energierückgewinnung gekoppelt sind.

Opel Ampera-e holt Ecobest-Award 2016

Gleich zweimal wurde Opel von Experten in diesem Jahr mit dem “Autobest-Award” ausgezeichnet, wobei sich die Rüsselsheimer ganz besonders über den “kleineren” der beiden Preise freuen dürften. Die Jury, die sich aus unabhängigen Fachjournalisten aus mittlerweile 31 europäischen Ländern zusammensetzt, hat den Ampera-e zum “Ecobest 2016” gewählt. Das Elektroauto mit der überraschend hohen Reichweite in der Mittelklasse setzte sich als (Zitat) „richtige Antwort auf die Herausforderungen künftiger Elektromobilität“ gegen alle andere Wettbewerber durch.

Die Bundesregierung hatte vor wenigen Monaten zusammen mit den Autoherstellern ein Förderprogramm gestartet, das den Kauf eines reinen Elektroautos mit 4.000 Euro und einer zehnjährigen Steuerbefreiung subventioniert. Zudem sollen die Ladeinfrastruktur mit bis zu 15.000 neuen Ladesäulen erheblich ausgebaut werden. Trotz der Konditionen läuft das Programm bisher nur schleppend an, die Kunden warten in Ermangelung neuer Fahrzeuge noch ab. Die Europäische Union plant unterdessen eine Verpflichtung zur Errichtung von Lademöglichkeiten beim Bau eines neuen Hauses.

Opel Ampera-e vs Smart ForFour

Der Smart ForFour ist ebenfalls bereits ab 2017 zu haben und könnte bei einer ersten Recherche nach einem familientauglichen Stromer auf den Schirm geraten. Doch schon auf den zweiten Blick zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen, über die Reichweite hinaus.

Zum einen besitzt der Smart ForFour zwar formal vier Sitze, doch auf der Rückbank handelt es sich in der Realität allenfalls um Notsitze. Kinder dürften hier bequem reisen, für Erwachsene ist das Platzangebot eigentlich unzumutbar. Im Ampera-e finden insgesamt 5 Personen Platz, vier erwachsene Menschen reisen komfortabel – auch mit gepäck. Denn während es der Ampera-e auf immerhin 381 Liter Kofferraumvolumen bringt, ist beim Smart bei 185 Litern Schluss.

Auch beim Antrieb gibt es Unterschiede: der Elektromotor des Ampera-e treibt die Vorderachse an, der ForFour platziert Motor und Antrieb an der Hinterachse. Wer einen klassischen Fronttriebler zu schätzen weiss, wird schon deshalb zum Opel greifen. Die Batterien befinden sich bei beiden fahrzeugen unterhalb der Fahrgastzelle, was für einen angenehm niedrigen Schwerpunkt sorgt.

Eine Diskussion über die Reichweiten der beiden Elektroautos dürfte sich erübrigen. Zu Vergleichszwecken eignet sich der NEFZ-Standard in jedem Fall, hier stehen 500 Kilometer beim Ampera-e gerade einmal 160 Kilometern beim ForFour gegenüber. 60kWh gegenüber 17kWh, plus ein integrierter Schnellader beim Opel – der Ampera-e kann nach 30 Minuten 150 Kilometer weiter fahren und hat hier eindeutig die Nase vorn.

Die restlichen Daten im Vergleich:

Opel Ampera-e Smart ForFour Antrieb Frontantrieb Heckantrieb Sitze 5 4 (2, plus 2 Notsitze) Abmessungen (L x B x H) 417 x 177 x 159 cm 350 x 167 x 155 cm Kofferraum 381 Liter 185 Liter Reichweite (NEFZ) 500 km 160 km Batterie 60 kWh 17 kWh Gewicht 1650 kg 1100 kg Leistung 204 PS, 360 nm 81 PS, 160 nm Spitzengeschwindigkeit 155 km/h 130 km/h Preis, circa, ab, minus Förderprämie 40.000 EUR 22.600 EUR

Opel Ampera-e vorläufiges Fazit

Opel scheint mit dem Ampera-e, basierend auf den technischen Daten und der Platzierung in der Kompaktklasse, ein großer Wurf zu gelingen. Die Reichweite, das vergleichsweise große Platzangebot und die Fahrleistungen sprechen für eine vollwertige Alternative zum klassischen Benziner.

Auch preislich hält sich der Elektro-Aufschlag in Grenzen: abzüglich der Förderprämie muss man für den Ampera-e rund 12.000 Euro mehr auf den Tisch blättern, als z.B. für einen Astra 1,4 Di Turbo fällig würden.