Panini FIFA World Cup 2018: So sammelt ihr online [Promo Codes]

Es ist Karfreitag, somit befinden wir uns also am Anfang eines langen Feiertags-Wochenendes. Da kann man perfekt zuhause chillen, diverse Staffeln seiner Lieblings-Serien glotzen — oder man vertreibt sich die Zeit mit seinem Panini-Sticker-Album. Auch dieses Jahr gibt es von dem italienischen Unternehmen wieder ein solches Album zur Fußballweltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland stattfindet.

Ich kann mich noch an mein allererstes Panini-Klebe-Album erinnern: Es war das Heft zur WM in Argentinien 1978 und ein Tütchen mit damals noch drei Aufklebern kostete schlanke zehn Pfennig. Dagegen ist die Sammelleidenschaft 40 Jahre später deutlich kostspieliger geworden. Wer sich nämlich heute eine Tüte mit Stickern zulegt, bezahlt für die enthaltenen fünf Aufkleber immerhin 90 Cent.

Der UEFA verdanken wir diesen Preisanstieg, weil der Verband die Gebühren für die Lizenzen der Spieler deutlich angehoben hat. Statt 60 Cent werden also 90 Cent für jedes Tütchen fällig — noch ein Grund mehr, sich stattdessen lieber mit der Online-Variante zu beschäftigen. Die Alben gibt es schon seit Jahren auch in einer Online-Ausführung und die ist erfreulicherweise komplett kostenlos.

>>> Hier geht es zum Panini-Sticker-Album <<<

Ihr sammelt entweder mithilfe der Web-Version, alternativ stehen euch Apps für Android und iOS zur Verfügung.

Auch im Online-Album sind natürlich alle 32 Teams vertreten. Wer schon mal online oder offline gesammelt hat, wird wissen, dass es nie die kompletten Kader sind und dass ihr dort mitunter auch schon mal Spieler vorfindet, die dann am tatsächlichen Turnier überhaupt nicht teilnehmen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Alben so lange vor der WM veröffentlicht werden und noch nicht feststeht, welche Spieler nominiert werden, wer sich kurz vorher evtl noch verletzt usw.

Pro Nation könnt ihr 12 Aufkleber sammeln, also elf Spieler und ein Glitzer-Sticker mit dem jeweiligen Wappen des Verbandes. Dazu gibt es dann noch spezielle Aufkleber, die den Pokal zeigen oder das Gastgeber-Land Russland, außerdem könnt ihr beim Sammeln auch noch Fan-Sticker zu jeder Nation abstauben, die aber tatsächlich dann lediglich Fans der jeweiligen Länder zeigen.

Auf dem obigen Bild seht ihr die Startseite mit dem Album in der Mitte. Dort seht ihr immer eine Prozentzahl, an der ihr ablesen könnt, wie viele Bilderchen schon im virtuellen Album untergebracht wurden. Klickt ihr auf das Album, könnt ihr es entweder durchblättern oder in der Übersicht die gewünschte Seite direkt aufrufen. Rechts daneben seht ihr eure erhaltenen Päckchen und seht auch einen Countdown. Dieser zeigt euch an, wann ihr die nächsten Sticker erhaltet.

Dazu müsst ihr wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, an die begehrten Bilder zu gelangen. Jeden Tag erhaltet ihr auf der Seite zum Panini-Album zwei neue Päckchen. Somit gibt es täglich zehn neue Bilder, ohne dass ihr etwas dafür tun müsstet. Bedenkt, dass ihr jeden Tag nur maximal fünf Päckchen öffnen könnt.

Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, die Zahl der Tütchen signifikant zu erhöhen, indem ihr die richtigen Promo-Codes findet. Die lassen sich beispielsweise auf den Rückseiten der herkömmlichen Offline-Päckchen finden und können dann per Panini-App gescannt werden. Außerdem ist Coca Cola Partner von Panini, so dass sich auch auf den Getränken des US-Unternehmens Codes finden lassen. Zu guter letzt gibt es dann auch noch viele Promotion-Codes, die über die sozialen Medien verteilt werden. Am Ende des Artikels spiele ich hier den ganz großen Spielverderber und präsentiere einige dieser Codes.

Tauschen, was das Zeug hält

Logischerweise werdet ihr bei längerem Sammeln feststellen, dass ihr immer mehr Doppelte anhäuft. Wie schon von vorherigen Online-Alben gewohnt, könnt ihr die auch dieses Jahr wieder tauschen. Bis zu drei Tauschanfragen könnt ihr formulieren. Dort könnt ihr dann je drei Sticker und Teams anbieten und im Gegenzug ebenso drei Sticker und drei Teams nennen, die gesucht werden.

Wer mag, kann dabei auch doppelte Sticker zulassen. Bringt euch nichts, hilft aber vielleicht wem anders, einen gewünschten Spieler zu ergattern. Unter „Tauschbereich“ seht ihr dann, wenn jemand mit euch tauschen möchte und wenn euch das Angebot passt, sagt ihr mit einem Klick zu und könnt den neuen Sticker in eurem Album unterbringen.

Zwei Stapel habt ihr: Einmal den, wo eure neuen Sticker landen, und zum anderen den Tauschstapel. Per Drag and Drop könnt ihr die gewünschten Spieler dann entweder ins Album packen, oder zum Tauschstapel hinzufügen. Ein Icon oben links im Bild signalisiert euch dabei, dass der Sticker noch nicht im Album ist.

Sammeln mit Freunden

Damit noch ein wenig mehr Spaß aufkommt und die Sammelei nicht so einsam zelebriert werden muss, könnt ihr euch auch Sammlerteams anschließen oder selbst eins gründen. Der Vorteil dabei ist, dass man dann mit seinen eigenen Freunden doppelte Sticker tauschen kann und nicht nur mit Wildfremden.

Dazu gibt es dann im Tauschbereich auch eigens die Möglichkeit, die Suchanfrage explizit ans eigene Sammlerteam zu stellen und dort könnt ihr dann auch direkt euren kompletten Stapel anbieten. Dazu gibt es dann auch noch einen Chat, in welchem man dann nach Herzenslust damit prahlen kann, dass man mehr Sticker gesammelt hat als die anderen ;)

Weiter wäre noch zu erwähnen, dass am Ende des Albums auf einer Sonderseite eure Erfolge vermerkt werden. Wenn ihr also — wie unten im Bild — eine Auszeichnung dafür bekommt, dass ihr 50 mal erfolgreich Sticker getauscht habt.

Zu guter letzt gibt es dann auch noch Herausforderungen, also Aufgabenstellungen, bei denen ihr bestimmte Sticker sammeln müsst. Erledigt ihr das erfolgreich, gibt es als Belohnung erneut ein Päckchen Bilder oder auch besondere Sticker.

Die Promo-Codes

Weiter oben erklärte ich ja bereits, dass es verschiedene Wege gibt, um an Codes zu gelangen. Wer also eifrig Cola-Pullen sammelt, die Offline-Klebe-Bildchen kauft oder aufmerksam die richtigen Kanäle in den sozialen Medien verfolgt, kann auf diesem Weg so manches Päckchen abstauben. Wer die Google-Suche bemüht, wird allerdings auch fündig.

Ich kann mich noch erinnern, dass die entsprechenden Codes auf Facebook und Co verraten wurden, oder auch in Blog-Artikeln aufgelistet waren. Dieses mal sind die Leute scheinbar pfiffiger geworden und stellen direkt YouTube-Videos ins Netz. Dort könnt ihr euch dann zehn Minuten lang anschauen, wie die Sammler Bilder in ihr Album kleben, doppelte Sticker tauschen usw. Ist schrecklich unspannend, aber irgendwann in diesem Clip werden halt die Promo-Codes verraten.

Wie ich schon sagte: Ich bin ein mieser Spielverderber und liste die Codes, die ich jetzt bereits kenne, hier einfach mal auf. Auf diese Weise müsst ihr nicht lange herumsuchen und bekommt das Album schneller voll. Wer der Meinung ist, dass es den Spiel- bzw. Sammel-Spaß mindert, der hört jetzt am besten auf zu lesen. Wer hingegen gierig nach jedem greifbaren Code sucht, darf sich gern bedienen. Jedem von euch wünsche ich viel Spaß beim Sammeln und dass ihr die Alben flott voll bekommt.

PS: Mein erstes vollständiges Team war übrigens England. Seit ich denken kann, haben wir das immer als so eine Art Panini-Orakel betrachtet: Das Team, welches man zuerst vollständig hat, gewinnt auch das Turnier. Hat logischerweise nie geklappt ;) So, und hier nun die Codes (Groß- und Kleinschreibung ist soweit ich weiß übrigens unerheblich):