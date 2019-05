Perspektivwechsel: Ökosystem – Windows statt iOS und MacOS

In diesem Teil meiner kleinen Serie möchte ich vor allem auf die Unterschiede des Ökosystems eingehen – nicht so sehr auf das Apple- und Microsoft-Universum, sondern vielmehr auf den „Einer für Alles“-Ansatz von Microsoft.

Wie Apple die Welt sieht

Beginnen wir bei der Konkurrenz: Apple. Es ist der einzige Konzern, der sowohl ein Desktop-Betriebssystem als auch ein mobiles Betriebssystem in einem Haus betreibt und noch dazu eine derartig klare Linie zwischen den beiden Welten zieht.

In den Anfangsjahren konnte ich der Argumentation des Herstellers aus Cupertino viel abgewinnen. Die ersten Notebooks mit Touchscreen kamen auf und selbst wenn Microsoft versuchte, diese zu unterstützen und promoten, hat sich diese Idee, meiner Meinung nach, bis heute so nicht durchgesetzt. Einen Touchscreen bei einer klassischen Notebook-Bauweise zu bedienen, ist keine gute Idee und fühlt sich immer falsch an. Wozu die Hände „vom unteren Teil“ anheben, wozu gegen das Display drücken, das noch dazu auf den Druck an sich nachgibt und wegkippt?

Mit der Zeit kamen die ersten Geräte mit 360-Grad-Scharnier. Das Konzept wirkte damit sinnvoller, nach wie vor erschloss sich mir aber nicht, warum ich ein Notebook mit meinen Fingern oder meinetwegen einem Stift bedienen sollte.

Alles änderte sich mit der stärkeren Verbreitung von Tablets – und damit, dass diese Gerätekategorie in Sachen Hardware deutlich potenter wurde. Heute bietet Apple für seine iPads auch Tastaturen an. Um diese zu nutzen und das Tablet zu bedienen, muss ich genau die von Apple immer kritisierte Bedienmethode wählen: Meine Finger von der Tastatur heben und gegen den nachgebenden Bildschirm aka das Tablet drücken. Ein Eigentor mit enormem Anlauf.

Wie Microsoft die Welt sieht

Damit gewann das Microsoft-Konzept über die Jahre auch für mich an Bedeutung und ich beäugte neidisch die Surface-Welt. Kompakte aber dennoch leistungsstarke Geräte, die in allen Situationen gut zu bedienen sein sollen. Ohne Tastatur als Tablet, mit Tastaturdock eigentlich als Notebook.

Es gibt vor allem einen extrem wichtigen Punkt, für den ich jeden Surface-Nutzer immer beneidete: das Touchpad! Die Tastatur des Surface hat ein solches verbaut, das iPad nicht – ein enormer Vorteil bei der Bedienung für mich. Der Unterschied beginnt eigentlich schon deutlich früher: In iOS gibt es nicht einmal einen Mauszeiger. Was auf dem iPhone noch nahe liegend wirkt, wird spätestens beim Tablet zum enormen Nachteil und erstickt jede Idee eines Convertibles bereits in den ersten Zügen.

Wie die Welt ist

Wer vieles kann, kann gar nichts gut. Ein Motto, mit dem Apple in einigen Abwandlungen auch die Surface-Linie von Microsoft immer wieder kritisierte. Nach einem längeren Test kann ich sagen, dass es sehr wohl Defizite gibt.

Der Hauptkritikpunkt an Windows – das liegt nicht unmittelbar am Surface – ist für mich die mangelhafte Bedienung als Tablet ohne Mauszeiger. Im Tabletmodus ist der Funktionsumfang erheblich kastriert, manche Aufgaben können dann doch nur erledigt werden, wenn der Modus deaktiviert wird. Im klassischen Modus sind dann aber die Schaltflächen deutlich zu klein, beispielsweise die Bedienung des Explorers wird zum Geduldspiel. Zudem ist Windows zu stark auf „unterschiedliche Klicks“ ausgelegt. Linksklick, Rechtsklick, Doppelklick – Konzepte, die sich mit dem Finger so nur schlecht umsetzen lassen.

Essenziell für die Nutzung eines Tablets ist auch die Bildschirmtastatur, diese ist leider ebenfalls nicht ideal umgesetzt. Es dauert zu lange, bis diese eingeblendet wird, zudem erkennt das System Eingabefelder oft nicht und die Tastatur wird erst gar nicht eingeblendet.

Auch bei einigen Apps mangelt es nach wie vor an einer guten Umsetzung. Ich habe über die Jahre viele Kritikpunkte an (mobilen) Safari von Apple gesammelt, trotz allem: Dieser Browser lässt sich perfekt mit den Fingern bedienen. Das gilt weder für Edge noch für den Internetexplorer (und selbst für Chrome nicht).

Die Apps und Programme

Stichwort Apps: Während ich die Bedienbarkeit noch stark bemängeln muss, ist das App-Angebot an sich unter Windows sehr interessant – vor allem echte Pro-Software steht hier uneingeschränkt zur Verfügung. Das gilt so nicht für iOS. Apple hat vergangenes Jahr unter großem Trubel und mit vielen Demos Photoshop für das iPad angekündigt. Nutzer eines Microsoft Surface können hier nur müde lächeln, ihre Hardware beherrscht den Standard im Bereich Bildbearbeitung schon lange.

Ohne Frage gibt es auch viele gute Apps, die dem einen oder anderen Programm dann auch den Rang ablaufen können. Apple ist sich diesem Umstand endlich bewusst und will dieses Jahr mit dem Codenamen Marzipan iOS-Apps auch für macOS bringen. Einen Ausblick liefern einige eigene Anwendungen wie die Home App. Hier zeigt sich ein Jahr nach dem Release nach wie vor deutlich: Eine App ist kein Programm. Ein Problem, an dem Microsoft (wie oben dargestellt) bereits jetzt scheitert, macOS aber in Zukunft noch viel mehr scheitern wird. Während Windows auf der Touchscreen-Seite eher seine Probleme hat, wird macOS diese bei der Mausbedienung bekommen. Hier muss jeder selbst wissen, welche Anwendungsart für ihn präferenziert und wichtiger ist – für mich wäre es die Bedienung mit der Maus, …

Der Praxistest

Über Jahre versuche ich immer wieder, (Teile) meine Arbeit mit einem Tablet zu erledigen – und scheitere nach wie vor. Zugegeben: Auf einem iPad ist dies noch schwieriger als auf einem Android Tablet.

Es gibt grundlegende Konzepte, die viele Jahrzehnte gereift sind – die auf Tablets so nicht umgesetzt sind. So ist das Verständnis von Dateien, die einen klaren Ablageort haben, durchaus wichtig. Ebenso ist das Anschließen von Speichermedien oder Geräten wichtig. Ich bin Podcaster, ohne Mikrofon kann ich nicht arbeiten. Ohne Maus hingegen kann ich nicht schneiden. Ich bin Blogger, von Zeit zu Zeit benötige ich auch ein ernst zu nehmendes Grafikprogramm oder Screenshot-Tools.

Damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht möglich ist, seine Arbeit mit einem Tablet auch zu erledigen. Einerseits denke ich, dass es wirklich Berufsgruppen gibt, die davon profitieren können. All jene, die häufiger zeichnen müssen, sollten hier einen Vorteil haben. Andererseits glaube ich auch, dass 70 Prozent der Computernutzer eigentlich keinen Computer benötigen. E-Mails, Webbrowser, Office und meinetwegen ein kleines Spiel – das erledigt ein Tablet genauso gut.

Welche Idee ist besser?

Apple versucht uns seit der Vorstellung des iPad Pro klarzumachen, dass das iPad der legitime Nachfolger des PC (und vielleicht auch ein wenig des Mac) ist. Ich habe immer wieder versucht, meine Arbeit exklusiv mit einem iPad zu machen – und bin immer wieder gescheitert.

Der bessere Nachfolger des PC (und vielleicht auch ein wenig des Mac) ist? Das Surface. Das Surface Pro bietet viel Leistung und kann dank intelligenter strategischer Entscheidungen in allen Welten ideal eingesetzt werden. Kompromisse gilt es maximal bei den Startzeiten in Kauf zu nehmen. Das Tastaturcover ist ideal und dank Touchpad der Konkurrenz von Apple um Meilen voraus. Wer gerne zeichnet oder per Hand mitschreibt, kann auf einen Surface Pen zurückgreifen und hat so einen Vorteil gegenüber einem (klassischen) Notebook. Dank der Leistung kann das Gerät im Büro dann auch ohne Probleme stationär an einem großen Monitor mit Maus und Tastatur verwendet werden. So wird das Surface zum zukunftssicheren Begleiter für alle Bereiche.

Ob ich meinen Mac oder mein iPad nun endlich entsorge und auf ein Surface Pro wechsle? Vielleicht, dazu komme ich im letzten Teil meiner Serie.