iPhone 6: 10.000 Käufer verklagen Apple wegen defekten Displays *Update*

Update 10. Oktober 2016

Hossa, jetzt nimmt die Nummer aber richtig Fahrt auf. Nach Informationen von Motherboard haben sich mittlerweile 10.000 Kläger (!) der in Kalifornien anstehenden Sammelklage gegen Apple angeschlossen. Zudem gebe es drei andere Rechtsanwaltskanzleien mit weiteren Klägern, die ebenfalls ein Verfahren gegen Apple anstreben. Auch die 51-seitige Klageschrift liegt mittlerweile im Volltext vor.

Von Apple gibt es weiterhin kein offizielles Statement zu dem Fehler, der auf kurz oder lang jedes iPhone 6 oder iPhone 6 Plus außer Betrieb setzen könnte. Stattdessen wird reklamierenden Kunden empfohlen, ein generalüberholtes iPhone zum Preis von je 329 US-Dollar zu erwerben.

Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus wurden allein an den ersten drei Verkaufstagen über 10 Millionen Mal verkauft. Sollte sich im Laufe des Prozesses herausstellen, dass Apple bewusst einen bekannten Produktionsfehler verschwiegen hat, könnte der Konzern zu einer Rücknahme der Geräte verdonnert werden. Die momentanen Probleme von Samsung mit dem Note7 wirken angesichts der Stückzahlen dagegen wie ein Sturm im Wasserglas.

Update 07. Oktober 2016

Insider: Apple weiß von Produktionsfehler, der das iPhone 6 Plus zerstört *Update*

Der Produktionsfehler, der das Display des Apple iPhone 6 Plus völlig unbrauchbar macht, soll nach Recherchen von appleinsider.com für insgesamt 11% aller Reklamationen in den Apple Stores verantwortlich sein. Rein rechnerisch würde das bedeuten, dass mittelfristig mehrere Millionen Smartphones von dem Fehler betroffen sein können, wenn die Besitzer nicht besonders sorgsam mit dem 2014er-Modell umgehen und es z.B. durch eine außergewöhnlich verwindungssteife Schutzhülle vor unabsichtlichen oder den täglichen Belastungen bewahren.

Wesentlich dramatischer ist, dass Apple offenbar von der Problematik weiß, es aber nicht öffentlich zugeben will. Bei Recherchen von Motherboard habe sich herausgestellt, dass sogenannte „Genius“ Mitarbeiter in den Apple Stores bereits von ihren Vorgesetzten unterrichtet worden seien. Dennoch lehne Apple einen Umtausch der Geräte außerhalb der Garantiezeit ab und verlange stattdessen eine Gebühr von 329 US-Dollar.

Besonders perfide: Wenn nur ein Bruchteil der Besitzer auf das „Angebot“ eingeht, macht Apple mit einem selbstverschuldeten Produktionsfehler nochmal richtig Kasse. Wtf?

Original-Artikel vom 30. August 2016

Produktionsfehler: iPhone 6 und 6 Plus sind „tickende Zeitbomben“

Mehrere Besitzer eines iPhone 6 und 6 Plus haben in Kalifornien Klage gegen Apple eingereicht und streben eine landesweite Sammelklage gegen den Technologiekonzern aus Cupertino an. Grund sind massive Display-Probleme bei den beiden Smartphones, die nach ihren Angaben auf einen Design- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Apple hatte bisherige Beschwerden konsequent ignoriert, Reparaturen verweigert und kritische Hinweise in den Produktforen gelöscht.

Die Kläger werfen dem Konzern vor, bereits seit längerer Zeit von dem Fehler zu wissen und sich wider besseren Wissens vor einer Behebung des Schadens zu drücken. Damit verstosse Apple sowohl gegen den Magnuson-Moss Warranty Act als auch gegen den Song-Beverly Consumer Warranty Act, die Verbraucherrechte in Kalifornien und in den Vereinigten Staaten schützen. Zudem habe sich Apple, so die Kläger, der fahrlässigen Täuschung schuldig gemacht, betrügerisch gehandelt und sich ungerechtfertigt bereichert. Harter Tobak, der sich für Apple zu einem echten PR-Desaster auswirken könnte.

Die bekannte Teardown- und Reparatur-Seite iFixit hatte den Fehler in der zurückliegenden Woche ausführlich dokumentiert. Bei einer wachsenden Zahl von iPhone 6 und iPhone 6 Plus aus dem Jahr 2014 kommt es in letzter Zeit zu einem Falckern des Bildschirms, begleitet von einem grauen Balken am oberen Bildschirmrand. Der Bildschirm reagiert nicht mehr, das Smartphone wird völlig unbenutzbar.

Als Indiz für Apples Kenntnis des Produktionsfehlers sehen die Kläger den Umstand, dass Apple die mögliche Schwachstelle in den später produzierten Modellen iPhone 5s, 5c, 6s und 6s Plus beseitigt habe. Statt den Geschädigten eine kostenlose Reparatur oder einen Umtausch des Smartphones anzubieten, habe Apple für die Beseitigung des Produktionsfehlers rund 300 US-Dollar verlangt.

Tickende Zeitbomben

iFixit hatte den Fehler publik gemacht, nachdem mehrere unabhängige Reparaturdienste auf den Fehler hingewiesen hatten, der bereits in verschiedenen gut besuchten Support-Foren die Runde machte. Nach Ansicht der Experten lässt die Zahl der mittlerweile zur Reparatur eingereichten Geräte nur den Schluss zu, dass jedes iPhone 6 und 6 Plus von dem Fehler betroffen sei. Die Geräte seien tickende Zeitbomben, ein Ausfall des Displays sei eigentlich nur eine Frage der Zeit.

„This issue is widespread enough that I feel like almost every iPhone 6/6+ has a touch of it (no pun intended) and are like ticking bombs just waiting to act up.“ Jason Villmer, Inhaber STS Telecom

Verschiedene Benutzer hatten zuvor von ihren Erlebnissen bei der erfolglosen Reklamation berichtet. Den Ansprechpartnern in den aufgesuchten Apple Stores sei der Fehler bekannt gewesen, man erhalte – so ein Mitarbeiter – mittlerweile mehrere Beschwerden pro Tag. Doch eine Reklamation sei zwecklos, man befinde sich mit dem im Jahr 2014 gefertigten Gerät außerhalb der Garantie und solle sich ein neues iPhone kaufen.

Andere Forenbenutzer halfen sich selbst und fanden heraus, dass ein riskantes Verdrehen des iPhone-Gehäuses oder ein festes Drücken auf das fragile Display den Fehler kurzzeitig beseitigen könne. Der graue Balken verschwinde dann, aber zugleich werde die Touch-Funktion fehlerhaft oder verschwinde schussendlich vollständig.

Der Verdacht fiel dementsprechend schnell auf ein u.U. defektes Display, doch das Problem besteht offenbar mit zwei Chips im Innern des Smartphones. Auch das bestätigt den Verdacht der Kläger, dass es sich um einen Produktionsfehler handelt, denn an diese Chips gelangt der Benutzer in der Regel nicht. Zudem sollten die inneren Bauteile des iPhones gegen eventuelle mechanische Beschädigungen geschützt sein.

Bendgate 2.0

Die Experten der bezeichnenderweise nicht von Apple autorisierten Reparaturdienste haben den U2402 Meson Chip im Fokus, doch auch der hinlänglich bekannte „Bendgate“ erlebt vor dem aktuellen Hintergrund ein unrühmliches Revival. Im Raum steht der Verdacht, dass der alltägliche Gebrauch des iPhone 6 und 6 Plus diverse Lötkugeln auf dem Board des Smartphones beschädige, was dann zu einem Ausfall von Komponenten führe. In den beiden Nachfolgern 6s und 6s Plus habe Apple dieses Risiko umgangen, in dem man die Chips vom Board gelöst und in die Display-Einheit verlagert habe.

Apples Verweigerung der Reparatur bzw. die vergleichsweise hohen Reparaturkosten von ~300 US-Dollar stehen nach Angaben der bisher befragten Reparaturdienste in keiner Relation zu den tatsächlich erforderlichen Maßnahmen. Es reiche, die Lötstellen des Chips zu erneuern und die potentiell gefährdete Stelle mit einer kleinen Metallplatte zu verstärken. Dies verhindere zuverlässig, dass der Fehler erneut auftrete, der Bereich sei dann gegen eventuelle Verwindungen und einen erneuten Bruch geschützt.

Besonders pikant ist, in der Zwischenzeit mindestens zwei Mitarbeiter der nun hilfreich eingesprungenen Reparaturdienste in den offiziellen Produktforen von Apple gesperrt wurden, ihre Beiträge wurden gelöscht. Benutzer, die dort nach Hilfe suchen, erhalten somit nur noch in den offiziellen Apple Stores Antworten auf ihre Reklamationen. Dort wiederum werden die unabhängigen Reparaturdienste selbstverständlich nicht erwähnt, stattdessen wird der Kauf eines neuen iPhones empfohlen.

Die Klage kommt für Apple zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt auf den Tisch. In wenigen Tagen wird in Cupertino das neue iPhone 7 vorgestellt, störende Nebengeräusche möchte man da selbstverständlich vermeiden. Zudem punktet Apple schon immer mit dem Image, besonders hochwertige und weit über die zugesicherte Garantiezeit hinaus nutzbare Smartphones herzustellen, die dementsprechend langfristig mit entsprechenden Software-Updates versorgt werden. Ein defekter Chip, basierend auf einem Design- oder Produktionsfehler, kratzt heftig an diesem Image.

Kritiker werfen Apple bereits seit längerem vor, dass man trotz eines angehäuften Vermögens von 180 Milliarden US-Dollar und trotz enormer Bar-Reserven von 50 Milliarden US-Dollar viel zu wenig in die Forschung und Entwicklung seiner Geräte und Software investiere. Dies führe dann zu Schwachstellen wie dem zuletzt bekanntgewordenen iPhone-Hack, welche die mühsam aufgebaute Reputation als „sicheres“ Betriebssystem beschädige.

Zudem könnte sich Apples kleine Produktpalette hier zum Fiasko entwickeln. Die beiden Modelle Apple iPhone 6 und 6 Plus gehören zu den meistverkauften Smartphones der zurückliegenden Jahre. Ein Fehler, der sich in weit über 100 Millionen verkauften Geräten befindet, könnte bei einem entsprechenden Urteil zu enormen Kosten für eine erweiterte Garantieabwicklung, Umtausch- oder Rückrufaktion führen. Die Kläger hoffen, dass sich möglichst viele iPhone-Besitzer ihrer Klage anschliessen.