Unter besonders euphorischen Befürwortern der Elektromobilität sind Plug-in-Hybride verpönt. Die einen bezeichnen sie als “Übergangslösung”, die anderen finden die teilelektrischen Fahrzeuge weiterhin “dreckig” und befürchten, dass die Autos überwiegend mit fossilen Kraftstoffen angetrieben werden. Doch neuere wissenschaftliche Studien zeigen, dass Plug-in-Hybride ein genauso großes CO2-Reduktionspotenzial haben wie vollelektrische Autos. Für Millionen von Pendlern und Menschen mit ähnlichen Fahrprofilen sind PHEV vermutlich eine hervorragende Wahl.

Circa 46 Millionen PKW befinden sich momentan auf deutschen Straßen, ihr Durchschnittsalter liegt bei 9,3 Jahren, ihre durchschnittliche Fahrleistung bei 14.000 bis 15.000 Kilometern pro Jahr. Neben etwa 50.000 rein elektrischen PKW sind ungefähr 40.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, die eine elektrische Batterie mit einem klassischen Verbrennungsmotor kombinieren. Diese sogenannten PHEV werden sowohl von vielen Umweltverbänden als auch von politischen Entscheidern kritisch gesehen, da sie nach der dort vorherrschenden Ansicht keine „echten“ Elektroautos sind und angeblich eine schlechtere Umweltbilanz haben sollen.

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und des Karlsruher Instituts für Technologie KIT wollten wissen, ob diese Vorbehalte stimmen. Ihr Ansatz: Sie haben die tatsächliche Fahrleistung von 49.000 vollelektrischen Batteriefahrzeugen und 73.000 Plug-In-Hybridfahrzeugen in Deutschland und in den USA miteinander verglichen. Die Daten für die Studie stammen aus Flottentests, von Autoherstellen und von Webseiten, die der Verwaltung und Überwachung des eigenen Fahrzeugs dienen – sind also sehr praxisnah erhoben.

Die Datenauswertung der Wissenschaftler zeigt: teilelektrische Plug-in-Hybridfahrzeuge mit einer realen elektrischen Reichweite von etwa 60 Kilometern fahren genauso viel elektrisch wie reine Batteriefahrzeuge. Beide Antriebsarten können bis zu 15.000 Kilometer pro Jahr elektrisch zurücklegen. Deshalb ist das CO2-Reduktionspotenzial von Plug-In-Hybriden ebenso groß wie das CO2-Reduktionspotenzial von vollelektrischen Elektroautos mit reinem Batterieantrieb.

Die meistverkauften Elektroautos 2017 (BEV & PHEV) in Deutschland

Quelle: EV Sales (Stand: November 2017)

Bezieht man noch ein, dass bei der Produktion der deutlich kleineren Batterien von Plug-in-Hybridfahrzeugen weniger CO2-Emissionen freigesetzt werden als bei der Produktion der normalerweise wesentlich größeren Batterien für Elektrofahrzeuge, dann haben die Plug-In-Hybride laut der Studie sogar eine noch bessere CO2-Bilanz als Fahrzeuge mit reinem Batterieantrieb.

So weist z.B. der europäische Managing Director des International Council on Clean Transportation, Peter Mock, darauf hin, dass die elektrische Reichweite heutzutage und zukünftig produzierter Elektrofahrzeuge eigentlich für den Alltag und die tatsächlich zurückgelegten Strecken der Besitzer viel zu überdimensioniert sei. Reichweiten von bis zu 600 Kilometern, wie sie von einigen Herstellern bis spätestens 2022 geplant seien, entsprächen nicht der Lebenswirklichkeit. Peter Mock befürchtet, dass Autohersteller mit der Fokussierung auf die Reichweite beim Kunden die irrtümliche Annahme bestärken, dass besonders große Batterien in Elektrofahrzeugen “besser” seien.