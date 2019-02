Internationaler Wettbewerb um neue digitale Services für Porsche zu entwickeln.

SDK-Kit für Teilnehmer kostenfrei.

Mittels Emulator von “High-Mobility” wird der Porsche auf dem eigenen PC dargestellt, um direkt mit diesem interagieren zu können.

Mehr als 300 Datenquellen stehen zur Verfügung.

Gewinner werden Ihren digitalen Service mit Porsche weiterentwickeln.

Zukünftig wird nicht mehr nur durch den Verkauf von schnellen Autos Geld verdient, sondern es sollen auch mit Mobilitätsdienstleistungen Einnahmen generiert werden. Aus diesem Grund bündeln BMW und Daimler Ihre Kräfte und bieten fünf verschiedene digitale Services unter einem Dach an. Das ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Man benötigt auch die notwendigen Leute mit Ihren Ideen. Und um dieses kreative Potential ausleben zu können, veranstaltet der Hersteller Porsche – schon zum dritten Mal – einen jährlichen weltweiten Wettbewerb.

Beim Porsche Next OI Competition können sich Interessierte anmelden und Ihre Idee für einen zukünftigen Mobilitätsservice beziehungsweise einer App einreichen. Über den Zeitraum der Competition werden die Entwickler von Experten aus dem Hause Porsche unterstützt. In diesem Jahr geht es für die Teilnehmer darum, in den folgenden drei Szenarien Ihre Dienste einzuordnen und zu entwickeln:

Home. Hier geht es um Apps fürs Smart Home, die andocken an einen Porsche.

Driving. Welche Services sollen während der Fahrt angeboten werden und wie muss dann in dieser Situation die UI gestaltet sein, damit die App sicher bedient werden kann, ohne den Fahrer zu sehr abzulenken?

Arrival. Was passiert, wenn der Fahrer an seinem Ziel ankommt? Wie kann Ihn die Dienstleistung hier unterstützen?

Software im universellen Einsatz

Damit die Kreativen eine Idee davon bekommen, wie sich Ihre Apps im fertigen Porsche anfühlen, wird im Emulator ein digitales Abbild des Konzeptautos Porsche Mission E Cross Turismo (die Serienversion wird “Taycan Cross Turismo” heißen und um das Jahr 2021 erhältlich sein) erscheinen. Mit diesem kann dann jeder Teilnehmer auf seinem PC-Bildschirm interagieren. Das Berliner Unternehmen High-Mobility entwickelt sowohl die Auto-API, als auch den Emulator.

Die Auto-API von High-Mobility wird jedoch nicht nur von Porsche genutzt. Auch BMW, MINI und Mercedes verwenden diese Entwicklerschnittstelle. Das bedeutet, dass ein App-Entwickler nur einmal diese Auto-API in seine Applikation integrieren muss und dann auf die gesammelten Daten der vernetzten BMWs, MINIs, Mercedes und Porsche-Modelle zugreifen kann. Eine Modifikation für jeden der genannten Autohersteller ist nicht notwendig. Das spart Zeit. Jedoch gibt es eine Einschränkung.

Im Produktiveinsatz lassen sich BMW, MINI, Mercedes und Porsche die Nutzung der von Ihren Fahrzeugen aufgezeichneten Daten bezahlen. Hierzu verlangt jeder Hersteller einzeln eine Lizenzgebühr. Erst, wenn der App-Entwickler diese bezahlt, bekommt er Zugriff auf die Daten des jeweiligen Autobauers. Bevor die Entwicklung startet, erfolgt erstmal eine Überprüfung seitens des Autoherstellers. Dabei muss unter anderem angegeben werden, wofür die Fahrzeugdaten erhoben werden. Beispielsweise für einen Service rund um Versicherungen oder für Sharing-Dienste. Durch diesen Vorab-Check soll Missbrauch vorgebeugt werden. Ist diese Zertifizierung erfolgreich, darf der Softwareentwickler auf die spezifischen Fahrzeugdaten zugreifen. Generell bestimmt jeder Autofabrikant, wie viele Funktionen der Connected Cars überhaupt von App-Entwicklern genutzt werden dürfen. Bei Mercedes beispielsweise ist es Drittanbieter-Software nicht erlaubt, die Temperatur im Innenraum zu lesen. Obwohl BMW und MINI auf die gleiche Auto-API wie Mercedes setzen, haben hier die Software-Ingenieure mehr Freiheiten und können die Innenraumtemperatur auslesen und in Ihrer App darstellen.

Nichtsdestotrotz ist die universelle Auto-API-Entwicklerschnittstelle von “High-Mobility” ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Mobilitätsdienstleistungen. Denn nur, wenn möglichst viele verschiedene Autohersteller an einem Strang ziehen, können Daten erhoben und individuelle Dienstleistungen sinnvoll von einer breiten Masse genutzt werden. Der Fahrzeugbesitzer kann übrigens jederzeit auf einem Online-Portal des jeweiligen Automobilherstellers einsehen, welche digitalen Dienstleistungen welche smarten Daten nutzen und den Services gegebenenfalls die Berechtigung entziehen.

App-Umsetzungen

Genug der grauen Theorie. Was sind Apps, die bereits heute mittels Auto-API von “High-Mobility” entstanden sind?

Air. Mit dieser Software ist es möglich, individuelle Abrechnungsmodelle für Autoversicherungen zu erstellen. Dabei wird nicht nur die Abrechnung nach Fahrtstrecke möglich, sondern auch ein Belohnungssystem für besonders umsichtige Fahrer.

Virtuo . Die App ist bereits für Android und iOS verfügbar und ermöglicht das einfache und unkomplizierte Mieten von Fahrzeugen. Das Besondere daran ist, dass sämtliche Vertragsdetails ausschließlich online abgewicklet werden. Es gibt keine Mietwagenstation mehr, keine Papiere, die unterschrieben werden müssen. Sogar das Freischalten und Öffnen/Verriegeln des Mietwagens geschieht auf elektronischem Wege.

. Die App ist bereits für Android und iOS verfügbar und ermöglicht das einfache und unkomplizierte Mieten von Fahrzeugen. Das Besondere daran ist, dass sämtliche Vertragsdetails ausschließlich online abgewicklet werden. Es gibt keine Mietwagenstation mehr, keine Papiere, die unterschrieben werden müssen. Sogar das Freischalten und Öffnen/Verriegeln des Mietwagens geschieht auf elektronischem Wege. Third Space Auto. Hier wird eine Künstliche Intelligenz trainiert, das Verhalten von Verkehrsteilnehmern zu erfassen und Vorhersagen treffen zu können.

Bei allen drei Beispielen wurde die Auto-API genutzt und somit findet ein Datenaustausch zwischen Connected Cars und Apps statt. “High-Mobility” selbst tritt als Brücke zwischen Autohersteller und Softwareentwickler auf.

Roadtrip der Porsche Next OI Competition

Letztes Jahr wurden 270 Projekte von 1.000 Teilnehmern entwickelt.

Dieses Jahr werden digitale Service für den kommenden vollelektrischen Taycan Cross Turismo entworfen.

Die Registrierung ist bereits im Gange. Der offizielle Startschuss erfolgt heute am 26. Februar.

Der Wettbewerb endet am 6. Juni mit dem Finale in Stuttgart.

Nachdem offiziellen Start der Competition, können die Entwickler an Ihrer Software tüfteln. Für Fragen stehen Mitarbeiter von Porsche zur Verfügung. Dies kommen aus verschiedenen Bereichen. Von Vertretern aus der Connected Car-Abteilung über Entwickler bei myporsche (dem zentralen Online-Hub für den Login des Nutzers) bis hin zu Vertrieblern. Eine Teamarbeit ist ausdrücklich erwünscht, aber nicht notwendig. Am 21. März findet dann eine erste Feedbackrunde statt. Dann erhalten die Teilnehmer Rückmeldung zu Ihren bisher umgesetzten Lösungen. Nach Einarbeitung der Verbesserungen, geht es auf zur zweiten Feedbackrunde am 11. April. Das Finale findet am 6. Juni in Stuttgart statt. Ich bin gespannt auf die Einfälle von Porsche-Anhängern und Softwareentwicklern. Und ich drücke allen Teilnehmern fest die Daumen.

