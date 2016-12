Update vom 28. Dezember 2016

Eine gute Woche vor dem Start der CES 2017 in Las Vegas, laesst Qualcomm ein wenig mehr die Hosen runter und teasert Features des kommenden Snapdragon 835 an. Wenn wir die Zeichen richtig deuten, dann legt man den Fokus (Achtung… Kalauer) auf die Kamerafunktionalitaet bzw. wie diese angesteuert und die Resultate verarbeitet werden. Dies geht zumindest aus einem Tweet hervor, den die Kalifornier noch mit einem kleinen, vielsagenden GIF versehen haben.

Jetzt mag ich da zu viel hinein interpretieren wollen, denn schliesslich haelt der Qualcom CEO Steve Mollenkopf auch eine umfangreiche Keynote am 6. Januar… aber ein, zwei Voegelchen haben mir gezwitschert, dass die Art und Weise wie der SD 835 sich der Smartphone-Fotografie annehmen wird, etwas ganz besonderes sein soll. Und wie wir spaetestens seit unserer jaehrlichen Umfrage nach den wichtigsten Smartphone Features wissen… die Qualitaet der Kamera ist euch extrem wichtig!

Das Jahr 2016 neigt sich langsam dem Ende entgegen und mit ihm ein weiteres Jahr, in welchem viele der stärksten Smartphones der Welt von SoCs aus dem Hause Qualcomm angetrieben werden. Das aktuelle Flaggschiff der Qualcomm-Flotte ist der Snapdragon 821 und mit dem Snapdragon 835 hat Qualcomm jetzt den offiziellen Nachfolger vorgestellt und den Grundstein dafür gelegt, dass man auch 2017 eine wichtige Rolle spielen wird.

Vorgestellt hat man dieses neue System-on-Chip zusammen mit Samsung – Qualcomms altbewährtem Partner. Samsung dürfte auch einer der allerersten Abnehmer des Snapdragon 835 sein und ihn aller Wahrscheinlichkeit im Samsung Galaxy S8 verbauen. Dafür spricht, dass Samsung bereits erklärt hat, dass die neuen Flaggschiffe von SoCs befeuert werden, die im 10-Nanometer-FinFET-Verfahren entstehen. Das passt zum Snapdragon 835, weil Qualcomm hier vom 14nm-Verfahren auf eben jenes 10nm-Verfahren umsteigt.