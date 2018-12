Rad- und Fußgängerverbände machen Stimmung gegen E-Scooter

Mikromobilität – das soll auch in Deutschland das next big thing auf hiesigen Straßen werden. Selbst die Bundesregierung ist mittlerweile auf den Geschmack gekommen, wenngleich man sich dann doch lieber noch ein wenig Zeit lassen möchte, bis man offiziell grünes Licht gibt. Das ist sogar gar nicht mal schlecht, denn bekanntlich hielten auch wir Mobile Geeks den ersten Vorschlag zur entsprechenden Verordnung für überambitioniert, was die Regularien für den Gebrauch von E-Scootern angeht. Also lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und dafür was solides auf den Weg bringen.

Dummerweise muss sich die Regierung jetzt aber nicht nur untereinander auf einen Entwurf verständigen und die letzten bürokratischen Hürden nehmen, sondern hat auch noch einen doch recht frischen Gegenwind zu erdulden. Der kommt von den Verbänden, die die Fußgänger und Radfahrer vertreten.

Eigentlich sollte man meinen, dass auch Radfahrer und Fußgänger glücklich darüber sein müssten, wenn sich der Verkehr gerade auf der letzten Meile weg vom Auto verlagert. Aber dem ist eben nicht so, zumindest nicht pauschal. Deutschlands größter Fahrradverband ADFC findet die E-Scooter grundsätzlich zwar durchaus in Ordnung. Allerdings sorgt man sich beim Verband um die Kapazität der Radwege, die gerade in Großstädten zu Stoßzeiten schon von Fahrrädern ausgelastet sind und zusätzliche Verkehrsteilnehmer kaum bewältigen könnte.

Die vorhandenen Radwege reichen nicht mal für die sichere Abwicklung des Radverkehrs. Sie sind nicht vorbereitet für eine Welle neuer E-Fahrzeuge. ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork

Deswegen fordert der Verband direkt mal “Hunderttausende Kilometer neue Radwege” und befürchtet jetzt schon eine Welle von Komplikationen und Unfällen auf Deutschlands Radwegen. Ich werde direkt immer hellhörig, wenn sich wieder einmal ungerechtfertigter Widerstand gegen sinnige Entwicklungen regt. Aber in diesem Fall gilt es abzuwägen, wie es tatsächlich mit der Auslastung ausschaut und welche Maßnahmen das Verkehrsministerium diesbezüglich auf den sprichwörtlichen und buchstäblichen Weg bringen könnte.

Auch die Fußgänger sorgen sich beim Gedanken an zahlreichen E-Scootern, Hoverboards und ähnlichen Fortbewegungsmitteln. Gerade auf dem Bürgersteig sieht man Gefahren für die Passenten, wenn die langsameren Hoverboards dort zum Einsatz kommen würden. Aufgrund des niedrigeren Speeds sollen diese nicht auf den Radweg und würden damit eben genau dort fahren, wo auch viele Kinder unterwegs sind bzw. gesundheitlich beeinträchtigte und alte Menschen. Auch hier stünde also die Unfallgefahr im Fokus, allerdings blickt man auch auf andere Städte, die schon von E-Rollern bevölkert werden und befürchtet, dass an jeder Ecke diese wendigen Flitzer parken werden.

In Stein gemeißelt ist das natürlich noch nicht, dass die Hoverboards tatsächlich für unsere Bürgersteige zugelassen werden, aber wie heißt, werden die „Möglichkeiten, ob auch Elektrokleinstfahrzeuge ohne Lenkstange im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden können“ derzeit von der Regierung geprüft. Auch Versicherer mahnen hier zur Vorsicht und gehen von erhöhter Unfallgefahr aus.

Dieser Punkt ist auch für mich tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, aber ich finde, man sollte diese Regelung für den Bordstein und die Regelung für E-Scooter auf Radwegen tunlichst getrennt betrachten. Es wäre ein fatales Signal, wenn wir die Roller nicht endlich auf die Straße bekämen, weil man sich bei artverwandten Elektrokleinstfahrzeugen auf Bürgersteigen nicht einig würde. Der Fußgänger-Interessen-Verband FUSS kann sich mit dem Gedanken überhaupt nicht anfreunden, dass E-Fahrzeuge ohne Lenkstange, die maximal 12 km/h schnell sind, auf die Bürgersteige losgelassen werden sollen und spricht hier sogar vom “Kommerzialisierungsdruck der E-Lobby”. Denke ich daran, dass die Scooter mit elektrischem Antrieb auch in vielen europäischen Nachbarländern bereits rollen, kann besagte “E-Lobby” in Deutschland ja nicht so stark sein, wie es der Verein darstellt.

Die Hersteller und auch die Anbieter von Leih-Rollern scharren jedenfalls gleichermaßen ungeduldig mit den Hufen, ganz sicher ebenso die Menschen, die diese E-Scooter und andere Fahrzeuge dieser Produktklasse nutzen möchten. Das ändert aber nichts daran, dass wir die richtige Infrastruktur dafür benötigen. Wenn sich die zuständigen Politiker im Bund in in den Ländern bzw. den Kommunen jetzt drauf verständigen können, dass wir weniger Platz für Autos in den Innenstädten benötigen und freigewordenen Platz dann gleichermaßen für Fahrräder, öffentliche Verkehrsmittel und Elektrokleinstfahrzeuge nutzbar machen, sollte doch im Grunde jedem gedient sein, oder?

Aber klar, ich gebe zu, dass sich das hier vom Schreibtisch aus leicht schreiben lässt, für die Politiker und Städteplaner jedoch einen ganzen Berg Arbeit bedeutet. Nichtsdestotrotz sollte man die Interessen der Fußgänger und Radfahrer ernst nehmen — ganz unabhängig davon, wie schnell man E-Scooter usw nun zulässt oder nicht. Was aber eben nicht passieren darf: Dass hier keine Regelung gefunden wird, solange die Radwege nicht final massiv ausgebaut wurden. Das würde nämlich bedeuten, dass wir noch deutlich mehr kostbare Zeit verlieren und das kann nun wirklich niemand wollen.

via Tagesspiegel