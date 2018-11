Ich will gar nicht schon wieder davon anfangen, aber wir reden hier ja häufiger davon, dass Deutschland in Sachen Innovation einen schweren Stand hat. Damit meine ich persönlich zumindest aber eher, dass auf politischer Ebene viel zu viele Weichen falsch oder zu spät gestellt werden.

Was ich so gar nicht meine: Dass es hier eventuell zu wenig helle Köpfe geben könnte, um mit den Unternehmen im Silicon Valley oder in China mitzuhalten. Die Menschen mit Hirn und guten Ideen gibt es nämlich durchaus auch hier bei uns und Rehago aus Tübingen ist dafür ein Paradebeispiel.

Life’s a pitch

Das junge Start-up befasst sich mit der Reha für halbseitig gelähmte Schlaganfall-Patienten. Philipp Zajac (CEO), Johannes Höfener (CTO), Anika Ochsenfahrt (COO) und Melanie Schweis (CDO) setzen dafür auf die Karte “Virtual Reality” und haben in den letzten Monaten mit ihrer Idee unglaublich viele Türen eingerannt und weltweit Interesse für Rehago wecken können.

In San Francisco bin ich auf drei der vier oben genannten Protagonisten gestoßen, als ich nämlich die Developer Conference von Samsung besuchte. Die sympathischen jungen Menschen erklärten uns ihre Idee und im Grunde ist sie so gut und simpel, dass man sich wundert, wieso nicht viel früher jemand etwas in der Art angeboten hat.

Worum genau geht es? Um eine Möglichkeit, die Reha für besagte Schlaganfall-Patienten einfacher, motivierender, günstiger und auch schneller zu gestalten, indem man Teile der Reha in die virtuelle Realität auslagert. Die Koreaner waren schnell begeistert von den Ideen der Tübinger und so verwundert es nicht, dass Rehago Samsungs Start-up-Contest “Life’s a pitch” für sich entscheiden konnten.

Samsung hat Rehago also behutsam unter seine Fittiche genommen und unterstützt die Gründer auch über den Wettbewerb hinaus. Das ist nicht nur für das kleine Unternehmen eine gute Sache, denn allein in Deutschland gibt es pro Jahr über 500.000 Menschen, bei denen erstmals eine halbseitige Lähmung als Folge eines Schlaganfalls diagnostiziert werden muss. Hochgerechnet auf die Weltbevölkerung landen wir dann etwa bei 25 Millionen Menschen — jährlich!

Wie ihr euch denken könnt, sind die Reha-Maßnahmen gleich aus mehreren Gründen kompliziert: Oft ist es schon eine finanzielle Hürde, die genommen werden muss, vor allem aber auch eine Frage der Kapazitäten und Trainingsmöglichkeiten für die Patienten. Kostspielige Reha-Roboter sind bundesweit nicht so flächendeckend verfügbar, wodurch Wartezeiten für die Betroffenen entstehen.

Außerdem stellen sich logistische Fragen, da die halbseitig gelähmten Menschen eben vielfach auf Hilfe angewiesen sind, um Arzt-Termine wahrnehmen zu können. All das kann man umgehen, indem man die Patienten mit der Rehago-App und der notwendigen Hardware ausstattet. Der Patient hat dabei die Wahl, ob er die App allein in Anspruch nehmen möchte, falls er die notwendige Technik im Haus hat, was monatlich mit 30 Euro berechnet wird. Soll es dazu auch die passende Hardware sein, werden monatlich 70 Euro fällig. Bestellt werden kann auf dieser Seite.

Mittels VR-Brille und der Rehago-App können die Patienten ortsunabhängig — beispielsweise eben auch in den eigenen vier Wänden — die Übungen durchführen. Die stützen sich auf gängige Therapiemethoden, zum Beispiel auf die Spiegeltherapie.

Nach einem Schlaganfall ist häufig ein Arm oder eine Körperhälfte gelähmt. Die Spiegeltherapie ist in solchen Fällen eine bewährte Behandlungsmethode.

Hierbei entsteht durch einen Spiegel der Eindruck, die Bewegung des betroffenen Arms zu sehen. Durch diese Illusion werden in den geschädigten Bereichen des Gehirns neue Verbindungen aufgebaut und die Erholung des gelähmten Arms unterstützt.

Diese Übungen werden spielend bewältigt, so dass die Patienten nicht nur unkompliziert zuhause üben können, sondern durch den Gamification-Ansatz auch spielerisch motiviert werden. Sie sind nicht auf Arzt-Termine und teures Gerät angewiesen, sparen Zeit und sind oft sogar schneller fertig mit der Reha als Patienten, die klassisch behandelt werden.

Wenn ihr mich fragt, haben wir es hier mit einem außergewöhnlich gelungenen Beispiel dafür zu tun, wie Virtual Reality künftig unser Leben oder zumindest einen Aspekt davon deutlich vereinfachen kann. Kein Wunder also, dass die jungen Gründer nicht nur Gründer-Wettbewerbe gewinnen und Preis abräumen, sondern auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden.

Wir glauben jedenfalls, dass wir von Rehago noch viel hören werden und vor allem sehr viele Menschen von der App profitieren können. Kennt ihr ähnliche Beispiele oder Ansätze für diese kreative Nutzung von Virtual Reality? Schreibt es uns in die Comments — und gerne natürlich auch eure Meinungen zu Rehago.

