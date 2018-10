Wie immer gilt, wer sich in einer fremden Stadt bewegt, braucht modernerweise einen Stadtplan. So hieß es vor 20 Jahren. Heute geht das natürlich eleganter: Smartphone zücken und die Karten-App aufrufen. Dennoch benötigt man zusätzlich eine App, die den öffentlichen Nahverkehr abbildet. Als ich erst kürzlich in Paris war, hatte ich mir vor der Reise die App Next Stop Paris (iOS, Android) installiert, die mir in Paris gute Dienste geleistet hatte. Auch wenn die App nicht die graphische Superlösung schlechthin ist. Wer sich das Tool installiert, wird entdecken, was ich damit meine. Man kommt aber klar.

Im Wesentlichen könnt ihr euch damit via Metro von A nach B navigieren lassen. Die übliche Eingabe des Start- und Zielpunkts nimmt man via Adresseingabe oder auch Stationseingabe vor. Was die App allerdings nicht bietet? Buspläne (nur für die Nachtbusse gibt es Kartenübersicht) nutzen noch Tickets kaufen. Für das Letztere bietet die App allerdings ausführliche Ticketinformationen inklusive einer praktischen Tourenplanung, um die richtigen Pauschaltickets zu schießen (mit Preisen für Erwachsene und Kinder).

Klar bietet die App zusätzlich noch die Netzpläne an sowie fußläufige Restwege, um von der Metro letztlich zum Ziel zu kommen. Ein nettes Schmankerl ist eine kleine Auswahl von Sehenswürdigkeiten und Audiofiles, um sich über die Location etwas erzählen zu lassen. Ach ja, die App kommt mehrsprachig daher.

Die App wird von RATP kostenlos zur Verfügung gestellt. RATP? Der Betreiber des Pariser Nahverkehrs und des Umlands.

Anbei noch ein kurzes Vorführvideo:

Und eine Bildergalerie:

Titelbild von Pedro Ribeiro Simões – CC by 2.0