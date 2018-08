Es hat durchaus eine lange Vorgeschichte mit diesem Blog hier. MobileGeeks kenne ich, bevor es überhaupt live ging. Wer sich an „EEE PC News“ erinnert, weiß was ich meine. Sascha Pallenberg – den Gründer des damaligen Vorgänger-Blogs – hatte ich im Frühjahr 2008 erstmalig interviewt, wie ich gerade selber festgestellt habe. Das ist in der Tat zehn Jahre her. Jetzt bin ich hier, quasi live mit dabei, als Mitschreiberling.

Die Themen, die ich mit befeuern werde, sind schnell aufgezählt und dennoch weitläufig: Es wird hauptsächlich um Mobilität im weitesten Sinne gehen. Warum bzw. wie komme ich überhaupt dazu? Das Thema Automobilität hatte mich vor zig Jahren zufällig eingefangen. Was ebenfalls zehn Jahre her ist. Zu der Zeit schrieb ich über Tech-Kram in jeglicher Ausrichtung. Auch wozu dieses Blogzeugs, Twitter (2006), Facebook (2004), YouTube (2005), StudiVZ (2005), Wikipedia (2001) und Weißtenichtwas gut sein sollen, die zu der Zeit langsam auf den Internet-Schirm der User kamen. Klar, damit galt man damals als Supernerd und bekam dadurch doofe Fragen gestellt, wer den Shice überhaupt braucht. Anyway. Alfa Romeo lud vor zehn Jahren diverse Blogger nach Italien ein, um auf einer Rennstrecke eine neue Kiste auszuprobieren. Das war afaik mein Erstkontakt zu einem Autohersteller.

Zu einem klassischen Autotester und Spec-Aufzähler wurde ich dennoch nie. Es war einmal auf einer Rennpiste (ich glaube Estoril): Der Reifen-Ingenieur erzählte neben mir sitzend, wie gut der neue High-Performance-Reifen sei. Auf charmantem Französisch-Deutsch-Englisch. Währenddessen bemühte ich mich schwitzend, die Piste überhaupt in den Griff zu bekommen. Unter meinem Hintern jaulte der Motor des Porsche GT2. Ich habe dabei wohl jeden verdammten Einbrems-, Einlenk- und Scheitelpunkt in jeder Kurve verpasst. Meine Bitte war im Stress so höflich wie nur möglich gemeint: „Ich glaube ihnen jedes Wort, aber ob sie mir nun Traktor- oder Rennreifen aufziehen, ich würde den Unterschied nicht einmal bemerken“. Er schwieg, bis zum Schluss. Als ich ausstieg, kam mir ein Buddy entgegen, der just seinen Helm auszog. Er weinte Tränen! „Was ist denn mit dir los?“ fragte ich besorgt. Er so: „Rob, die haben mir Slicks auf den Porsche aufgezogen und es war unfassbar geil!“. Ich verstand die Welt nicht und ihn sowieso nicht. Übrigens, ich lud den Reifen-Ingenieur kurze Zeit später auf eine Runde mit der damaligen KTM X-Bow ein, die ebenfalls einfach so zum Testen herumstand. Wir hatten unseren puren Fahrspaß (mit Helm und ohne Windschutzscheibe kannste eh nichts groß erzählen) und er war wieder glücklich.

Was ich damit sagen will? Ob der Kolben nun im Winkel X geneigt ist oder nicht, ist mir völlig egal. Dafür war ich schon seit jeher zu sehr an der Zukunft der Automobilität interessiert. Wo geht es hin? Warum? Wieso? Wer sind die Player? Was macht es mit den Städten? Mit der Umwelt? Aus uns? Ich war mir vor zig Jahren auf einer Konferenz mit dem damaligen Wired-Chefredakteur nur insoweit einig, dass Autos zu „mobile devices“ werden.

Und heute marschiert die gesamte Autoindustrie genau in diese Richtung: Connectivity, Autonomous Driving, Digitalization und Electrification sind die häufigsten Buzzwords, die Automanager in den Mund nehmen. Mich interessieren jedoch nicht nur die Produkte und Versprechen, sondern auch die harten Fakten und Daten. Ja, ich bin ein „Number Cruncher“, der sich Marktdaten anschaut. Das zählt am Ende des Tages. Insofern werde ich hin und wieder nicht nur mit Statistiken drohen, sondern auch furztrockene Zahlenreihen ausbreiten. Wie entwickelt sich der Markt für Elektrofahrzeuge? Wer hat Oberwasser? Warum und wozu nimmt Waymo (Tochter von Alphabet, der Google-Mutter) soviel Geld in die Hand und bestellt 20.000 speziell umzurüstende Jaguar Elektrofahrzeuge?

Also nur Autos? Tagein tagaus? Um Gottes Willen! So ein Auto-Supernerd bin ich nun auch wieder nicht. Selbstverständlich ist Mobilität weit mehr als nur herumfahrende Metallkisten auf vier Rädern.

Als „Number Cruncher“ kann es übrigens passieren, dass ich über Quantenphysik schreibe, wieso das Universum zwar 13,8 Milliarden Jahre ist, aber über 90 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser misst. Etwas Brainfuck für unterforderte User, die gerne Abwechslung vom Boulevard-Nachrichtenstrom suchen. Aber muss es gleich so abgefahren sein? Mit Formeln-Kauderwelsch komme ich schon nicht um die Ecke, keine Bange. Dennoch wäre es schön zu verstehen, worauf der kommende 5G-Standard physikalisch basiert. Oder warum der Fortschritt bei Elektro-Akkus so verdammt schwierig ist, um die volumetrische und gravimetrische Energiedichte endlich auf vernünftige Größenordnungen zu bringen. Science eben.

Ok, soweit? Meistens bin ich auf Facebook zu finden, wer mehr erfahren möchte, was ich treibe.

Foto-Copyright: Sandra Schink