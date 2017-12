Samsung Galaxy A8 und A8+ (2018) offiziell vorgestellt

Das Jahr ist so gut wie gelaufen, aber das hält Samsung nicht davon ab, noch eben schnell zwei neue Smartphones auf den Markt zu werfen. Es geht um das Samsung Galaxy A8 in der 2018er-Version und dessen großen Bruder Galaxy A8+.

Samsungs A-Klasse ist ja von der Definition her am ehesten sowas wie die Mittelklasse mit High-End-Anstrich, was man bei diesem konkreten Beispiel daran sieht, dass die Koreaner diese Mittelklasse mit einem Infinity-Display versehen, wie wir es schon vom Samsung Galaxy S8 kennen.

Die Auflösung bleibt sowohl beim 5,6 Zoll großen A8 als auch beim 6-Zöller A8+ unter dem, was die Displays von Samsungs Flaggschiffen bieten. Anstelle von 2.960 x 1.440 Pixeln bekommt ihr hier 2.220 x 1.080 Pixel geboten bei einem Formfaktor von 18,5:9. Was ihr neben den SuperAMOLED-Displays zu erwarten habt, seht ihr beim Blick auf die wichtigsten Specs:

5,6 Zoll bzw. 6 Zoll großes FHD+-Display mit einer Auflösung von 2.220 x 1.080 Pixeln

Exynos Octa Core-SoC (2,2 GHz Dual + 1,6 GHz Hexa)

4 GB RAM (A8+ 4 bzw. 6 GB RAM)

32/64 GB interner Speicher, per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar

Hauptkamera mit 16 Megapixeln und Phase Detection-Aufotokus

Dual-Cam vorne: 16 MP + 8 MP, beide mit f/1.9-Blende

Android 7.1.1 Nougat

3.000 mAh Akku (A8+ 3.500 mAh)

Fingerabdrucksensor

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou

LTE, Cat 11

IP68-zertifiziert

USB Typ-C-Anschluss

Maße: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm (A8+: 159.9 x 75.7 x 8.3 mm)

Gewicht: 172 Gramm bzw. 191 Gramm (A8+)

Wer sich die Specs aufmerksam angeschaut hat, wird festgestellt haben, dass sich beide Varianten nicht groß voneinander unterscheiden, von der Größe an sich mal abgesehen. Beide Displays lösen identisch hoch auf, aber aufgrund der größeren Bildschirmdiagonale spendiert Samsung dem Plus-Modell auch den etwas dickeren Akku.

Der einzige Unterschied darüber hinaus: Während das A8 mit 4 GB Arbeitsspeicher auskommt, gibt es beim A8+ zusätzlich zu den 4 GB auch noch eine Alternative, die mit 6 GB RAM ausgestattet ist. Ansonsten werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass bei der Aufzählung der technischen Daten noch Android 7.1.1 Nougat genannt wird. Da beide Smartphones erst Anfang 2018 verfügbar sein werden, wäre in diesem Fall natürlich Android 8 Oreo wünschenswert gewesen. Ehrlich gesagt hätte ich das in diesem Fall von den Koreanern sogar erwartet.

Diese Infografik fasst nicht nur nochmal die wichtigsten Spezifikationen zusammen, sondern verrät auch zwei weitere Unterschiede gegenüber den vorherigen Samsung-Smartphones: Zum einen erhaltet ihr auf der Front eine Dual-Kamera, wobei ihr bei der Hauptkamera 16 MP geboten bekommt, beim zweiten Shooter sind es 8 MP. Auf der Rückseite sitzt dafür eine einfache 16 MP-Cam.

Darüber fällt zum anderen auf, dass Samsung erfreulicherweise den Fingerabdrucksensor anders positioniert hat. Der sitzt zwar immer noch auf der Rückseite, nun allerdings zentral unter der Kamera, so dass er besser zu erreichen sein sollte. Erfreulich ist das auch für diejenigen von euch, die bereits auf das Samsung Galaxy S9 warten, denn dort dürfte die Platzierung des Sensors ziemlich identisch sein. Hier könnt ihr euch die Rückseiten noch einmal in Ruhe anschauen – in allen vier verfügbaren Farben (Schwarz, Blau, Gold und Orchideen-Grau):

Die Vorderseite erinnert dafür wesentlich mehr an die Galaxy S-Modelle, beide Modelle sind zudem nach IP68 zertifiziert, demnach also vor Staub und Flüssigkeit geschützt. Technisch gesehen ist das alles sehr, sehr ordentlich für ein Mittelklasse-Smartphone, wenn man mal vom etwas betagten Android Nougat absieht. Dafür werden die Devices aber vermutlich auch nicht besonders günstig angeboten: Samsung selbst nennt noch keinen Preis, aber wir dürfen bzw. müssen davon ausgehen, dass der Spaß erst bei etwa 400 Euro losgeht. Gefilde, in denen ihr auch fast schon über die Anschaffung eines Galaxy S8 nachdenken könntet.

Zu lange müsst ihr aber erst einmal gar nicht mit euch ringen, was die Anschaffung angeht und die Entscheidung, ob man sich ein S8, ein A8 oder möglicherweise demnächst bereits ein S9 zulegt. Samsung hat nämlich verkündet, dass ein Marktstart in Deutschland zumindest zunächst nicht vorgesehen ist. Bei unseren Freunden von AllaboutSamsung könnt ihr dazu folgendes Statement Samsungs lesen:

19. Dezember 2017 – Wir freuen uns, dass die erfolgreiche A-Serie im nächsten Jahr mit dem Galaxy A8 fortgeführt wird. Für den deutschen Markt ist die Einführung des neuen Smartphones jedoch zunächst nicht vorgesehen. Unsere Marktanalysen haben gezeigt, dass wir mit dem aktuellen Smartphone-Portfolio, unter anderem bestehend aus dem Galaxy S8/+, Note8 und den aktuellen Geräten der A- und J-Serie, gut aufgestellt sind und die Wünsche unserer Kunden bedienen können. Außerdem werden wir unser Portfolio auch im Jahr 2018 um weitere spannende, neue Smartphone-Produkte ergänzen.

Tjoa, dann zumindest vorerst eben nicht. Klar, mit diesen beiden Smartphones geht Samsung das Risiko ein, sich selbst zu kannibalisieren mit einem im Preis gesunkenen 2017er-Flaggschiff und einem quasi schon vor der Tür stehenden Nachfolger. Dieses Problem haben die Koreaner allerdings in anderen Märkten auch, so dass diese Entscheidung doch ein wenig verwundert. Na wer weiß: Wenn sich genügend Leute beschweren oder eine Kaufabsicht äußern, überdenkt Samsung seine Veröffentlichungspolitik vielleicht nochmal und bedenkt auch Deutschland. Bis dahin warten wir aber erst mal ab — und hoffen natürlich, euch von der CES dann im Januar Hands on-Videos liefern zu können, denn die beiden Boliden dürfte Samsung ganz sicher im Gepäck haben.

Quelle: Samsung via Caschys Blog