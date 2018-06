Samsung Galaxy Note 9: So soll es aussehen

Samsung bedient mit seinem Smartphone-Portfolio die ganze Bandbreite des Marktes und so gut wie jeden Geschmack. Für den Premium-Bereich sind alljährlich drei Handsets vorgesehen: Die jeweiligen Galaxy S-Modelle, also wie in diesem Jahr das Samsung Galaxy S9 nebst Plus-Variante, erscheinen stets früh im Jahr.

Später legt der Technik-Riese aus Korea dann nochmal sein neuestes Galaxy Note-Modell nach und so soll es auch dieses Jahr sein. Uns steht also für dieses Jahr noch ein Samsung Galaxy Note 9 ins Haus und nach allem, was bislang schon durchgesickert ist, soll das auch schon früher als sonst der Fall sein.

Technisch dürfen wir wieder ein leicht verbessertes und optimiertes Galaxy S9+ erwarten, welches je nach Region mit einem Samsung Exynos 9810 oder einem Qualcomm Snapdragon 845 SoC ausgestattet sein wird. Weiter wird erwartet, dass wir es mit 6 GB RAM und bis zu 256 GB Flash-Speicher und einem großen 3.850 mAh Akku zu tun bekommen.

Beim hochauflösenden Infinity Display im 18,5:9-Format wird sich Samsung ebenfalls treu bleiben, genau so wie generell beim Design. Das bestätigen auch die jetzt veröffentlichten Render-Bilder des Galaxy Note 9. Die sind bei 91mobiles zu bestaunen, wobei sich die Seite dafür mit dem Leaker @OnLeaks zusammengetan hat.

Die Bilder sollen auf Basis von Informationen entstanden sein, die direkt aus der Produktion kommen. Sowohl die Quelle als auch die Leaks von @OnLeaks generell haben sich in der Vergangenheit als sehr seriös herausgestellt, so dass es zwar eine Rest-Möglichkeit gibt, dass das Design doch abweicht, aber wir im Grunde davon ausgehen können, hier das tatsächliche Device zu sehen.

Die Quelle nennt die Maße 161,9 x 76,3 x 8,8 mm, womit das Galaxy Note 9 0,2 mm dicker wäre als das 8,6 mm schlanke Samsung Galaxy Note 8. Beim Display geht man erneut von einer Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll aus. Generell wird die Front sich nicht großartig vom Vorgänger unterscheiden. Anders sieht es da auf der Rückseite aus, wo der Fingerabdrucksensor nun unterhalb der Kamera vorzufinden sein wird.

Liegt @OnLeaks auch hier wieder richtig, wäre das der K.O. für ein anderes Gerücht, welches sich hartnäckig gehalten hat in den letzten Monaten. Es ist nämlich vermutet worden, dass Samsung ab dem Note 9 auf einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor setzt. Das scheint demnach also nicht der Fall zu sein (falls man nicht davon ausgeht, dass Samsung beide Optionen integriert).

Insgesamt bedient sich Samsung der erwarteten Design-Sprache, was uns erneut auf eines der edelsten Smartphones auf dem Markt hoffen lässt. Natürlich ist der S Pen wieder mit von der Partie und erfreulicherweise hält Samsung auch weiterhin dem 3,5 mm Klinkenstecker die Treue. Mit Sicherheit werden in den nächsten Wochen weitere Details durchsickern, je näher die Präsentation rückt. Fürs Erste sind wir aber auch mit diesem Leak schon mal recht gut versorgt – hier habt ihr noch einen Clip der Render-Version des Note 9:

via SmartDroid