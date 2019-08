Kurz, bevor Samsung das Galaxy Note 10 vorstellt, zaubern die Koreaner noch flott zwei andere Gerätschaften aus dem Hut. Das war in der letzten Woche das Samsung Galaxy Tab S6, heute folgt schließlich die Galaxy Watch Active2 (wenige Minuten nach der Fossil Gen 5 des Smartwatch-Konkurrenten). Dass Samsung diese Uhr jetzt präsentiert, ist insofern überraschend, als auch die erste Watch Active erst vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickte bzw. das Neonlicht der einschlägigen Elektronikmärkte.

Sehr schnell legt Samsung also einen Nachfolger nach, erneut mit Tizen als OS und mit Varianten, die im LTE-Netz funken. Kann man in wenigen Monaten so viel ändern, dass es sich lohnt, mit einem neuen Produkt auf den Markt zu drängen? Bei Samsung ist man davon überzeugt und ein kleines bisschen hat es vielleicht auch mit der Kritik am Vorgänger zu tun. Während die Uhr nämlich grundsätzlich sehr positives Feedback für Design und Technik einheimsen konnte, störten sich viele Smartwatch-Fans daran, dass Samsung bei diesem Modell auf die drehbare Lünette verzichtete.

Nicole hatte damit in ihrem Test der Samsung Galaxy Watch Active keine Probleme, viele andere haben dieses Feature aber wohl schmerzlich vermisst, also die Möglichkeit, über diese Lünette durch Menüs zu navigieren. Bevor wir darauf eingehen, wie Samsung das dieses Mal gelöst hat, werft erst mal einen Blick auf die offiziellen Specs, die das Unternehmen aus Korea kommuniziert:

Color Aluminum: Cloud Silver, Aqua Black, Pink Gold with Fluoroelastomer (FKM)

Stainless Steel: Silver, Black, Gold with Leather strap Maße und Gewicht Aluminum case–44mm models: 44 x 44 x 10.9T, 30g

Aluminum case–40mm models: 40 x 40 x 10.9T, 26g

Stainless Steel case–44mm models: 44 x 44 x 10.9T, 44g

Stainless Steel case–40mm models: 40 x 40 x 10.9T, 37g

*LTE model only available in Stainless Steel Display 44mm models: 1.4-inch (34mm) 360 x 360 Super AMOLED, full color Always

On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+

40mm models:1.2-inch (30mm) 360 x 360 Super AMOLED, full color Always

On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+ Armband 44mm models: 20mm interchangeable

40mm models: 20mm interchangeable Akku 44mm models: 340mAh

40mm models: 247mAh Prozessor Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz Betriebssystem Tizen Speicher 768MB + 4GB, *1.5GB + 4GB

*LTE models only Konnektivität LTE*, Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC

A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou 8

Aus dieser Übersicht könnt ihr schon ablesen, dass es wieder Ausführungen mit einer Größe von 40 bzw. 44 mm gibt. Die SuperAMOLED-Displays lösen jeweils mit 360 x 360 Pixeln auf und messen je nach Modell 1,2 bzw. 1,4 Zoll in der Diagonale. Samsung betont, dass man die Displayränder noch schlanker gestalten konnte. Ansonsten hat man das Design des Vorgängers beibehalten, was angesichts des ästhetischen Looks auch keinerlei Änderung bedurfte.

Einen elementaren Punkt hat man aber eben doch verändert: Die Lünette ist zurück, allerdings nicht in einer mechanischen Version, sondern erstmals überhaupt digital. Soll heißen, ihr könnt wieder mittels Lünette durch Menüpunkte navigieren, müsst dafür aber nicht einen Ring drehen, sondern fahrt einfach mit dem Finger über den Rand eurer Uhr. Hier bin ich auf erste Tests gespannt, die dann hoffentlich berichten können ,wie gut diese digitale Lünette funktioniert.

Auch im Softwarebereicht hat Samsung nachgebessert, beispielsweise durchs Aktualisieren auf die neue One UI. Darüber hinaus will diese Uhr natürlich vor allem bei Fitness- und Wellness-Aktivitäten euer perfekte Begleiter sein. Das machte der Vorgänger schon sehr gut, auch im neuen Modell könnt ihr viele Ziele definieren und eure Aktivitäten werden automatisch erfasst. In unserem Test mussten wir noch gewisse Ungenauigkeiten beim Tracking feststellen — gut möglich, dass die Koreaner auch hier jetzt eher überzeugen können, aber das muss dann auch der Test der Galaxy Watch Active2 klären.

Preis und Verfügbarkeit

Kunden, die sich flott entscheiden und die Galaxy Watch Active2 während des Zeitraums vom 8. August bis 5. September 2019 vorbestellen und sich bis zum 17. Oktober 2019 mit ihrem Samsung Account registrieren, können zusätzlich das Wireless Charger Duo Pad in schwarz abgreifen.

Die Galaxy Watch Active2 ist als Bluetooth Variante voraussichtlich ab dem 6. September im Samsung Online Shop und im Handel verfügbar, die LTE-Variante folgt ein wenig später am 27. September. Die Aluminium-Variante wird in den Farben Cloud Silver, Aqua Black und Pink Gold erhältlich sein. Die Stainless-Steel-Variante ist in den Farben Silver, Black und Gold verfügbar.