Wenn die Augen heute – zumindest in unserer Tech-Blase – Richtung Samsung gerichtet sind, dann natürlich hauptsächlich, weil die Südkoreaner heute das Samsung Galaxy S8 und das größere Galaxy S8+ präsentiert haben. Dabei wollen wir aber selbstverständlich nicht unterschlagen, dass Samsung gleichzeitig auch noch andere Hardware vorzustellen hat. Dazu gehört die Neuauflage der 360-Grad-Kamera Gear 360. In der 2017er hat sich nicht grundsätzlich alles geändert, aber es gibt ein paar spannende Veränderungen, die diese neue Version interessant machen. Hier zunächst einmal der Blick aufs Spec-Sheet:

As consumers turn more to video to share their experiences, we want to deliver accessible and innovative products to make digital content easier to create, share and stream. The Gear 360 is no exception. DJ Koh, president of Mobile Communications Business, Samsung Electronics