SaveYourInternet – Wir retten das Internet (nicht) mit Hashtags

Beginnen wir am Anfang. Erinnert ihr euch an den Beschluss für ein EU-weites Leistungsschutzrecht und Uploadfilter innerhalb der Europäischen Union? Mittlerweile ist dieses Thema offenbar auch bei YouTube angekommen. So schreibt Susan Wojcicki, die Chefin der Streamingplattform, in einem offenen Brief, dass das Ende des Portals in der EU drohe.

Grund ist der umstrittene Artikel 13 – hinter dieser Zahl kann sich ja nichts Gutes verbergen. In einer aktuellen, und vorher häufig veränderten, Fassung richtet sich dieser Paragraf nicht gegen Internetnutzer, sondern gegen große Internetunternehmen. Mit sogenannten Uploadfiltern sollen sie Urheberrechtsverstöße ihrer Mitglieder vermeiden. Im Zweifel ist nicht der Nutzer haftbar, sondern die Plattform, die diese Inhalte monetarisiert.

Natürlich schmeckt YouTube das überhaupt nicht – und so zettelt das Unternehmen eine (Internet-)Revolution an. YouTuber sollen sich über folgende Aktion an der Initiative #SaveYourInternet beteiligen.

„In der aktuellen Formulierung könnte Artikel 13 Millionen von Menschen in der EU daran hindern, Inhalte auf Plattformen wie YouTube hochzuladen. Hunderttausende Jobs wären gefährdet, darunter die von europäischen YouTubern, Unternehmern und Künstlern sowie ihrer Mitarbeiter“, so eine Stellungnahme des Konzerns. „Europäische Zuschauer könnten außerdem den Zugang zu Milliarden von Videos von YouTubern und Künstlern aus der ganzen Welt verlieren.“.

Leider beschäftigen sich die eifrigen Unterstützer nicht mit der bereits geschaffenen Realität. Google, bzw. YouTube, setzen diese Uploadfilter bereits seit langer Zeit ein. Das System von Google nennt sich Content ID und soll als Vorbild für alle anderen Netzwerke dienen. Der Vorschlag geht sogar weiter – andere Hersteller sollen doch einfach die Technologie von Google lizenzieren.

Trotz des falschen Anlasses ist die Aktion #SaveYourInternet nicht falsch und hat sehr berechtigte Forderungen. YouTube ist hier aber keines der großen Opfer, viel mehr ein potenzieller Gegner. Gerade Google zeigt uns aktuell, warum wir in Zukunft keine (Ausweitung von) Uploadfiltern tolerieren können. Durch diese Filter wird künstlerische Freiheit stark eingeschränkt. Auch wenn Artikel 13 noch nicht vollständig formuliert wird, ist das Recht auf Zitat oder Remix derzeit nicht darin vorgesehen. Am Ende ist es Zensur – zu Gunsten der Urheber und zu Ungunsten der Kunst und auch der freien Meinungsäußerung (in dieser Form).

Sprecher der EU betonen zwar aktuell an vielen Stellen, dass YouTube Künstler selbst nichts zu befürchten haben, gegen die Gefahr des Overblocking wird aber nichts gesagt. Es ist davon auszugehen, dass Plattformen, die Inhalte anbieten, Uploads in Zukunft sehr restriktiv beschränken.

Alleine die vorgeschlagene Technik birgt viele Gefahren in sich. Während der Schutz von Urheberrechten noch nicht extrem bedrohlich für die Bevölkerung klingt, wird dennoch Tür und Tor für weitere Anwendungen geöffnet. Diese Filter können erweitert werden – aktuell ist bereits die Diskussion im Gange, ob darüber nicht auch Terrorerkennung abgewickelt werden kann – viele andere Anwendungen sind denkbar, alle weniger demokratischen Gesetzgeber reiben sich bestimmt schon die Hände.

Am Ende bleibt eines: #SaveYourInternet – aber bitte aus den richtigen Gründen. Sonst wird die komplette Aktion ins Lächerliche gezogen und nicht beachtet.