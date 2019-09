Selfie Factory: Willkommen in der Selfie-Fabrik

Wir leben in Fake-Zeiten: Viele Nachrichten sind nicht echt, die Freundschaftsanfragen von großbrüstigen, leicht bekleideten Damen bei Facebook sind nicht echt und so manches Foto auf Instagram ist es auch nicht. Letzteres ist eigentlich auch gar kein Drama, denn wir gefallen uns auf einem Bild vor einer traumhaften Location nun mal besser, als wenn wir uns nach einer durchzechten Nacht morgens mit Kater vorm heimischen Badezimmerspiegel ertragen müssen.

Klar, gerade bei Influencern ist es manchmal schon absurd, wie weit die Fotos an der Realität vorbeigehen. Spätestens, wenn die aufreizend lächelnde Dame auf dem Foto simuliert, dass sie den beworbenen Fön am Strand benutzt packe auch ich mir an die Birne.

Da ist es doch schon angenehmer, wenn jemand von vornherein kommuniziert, dass das, was man auf dem Bild ist, nicht echt ist. Für Bilder dieser Art gibt es für London-Reisende nun eine perfekte Location, die sich treffenderweise die “Selfie Factory” nennt. Hier werden Instagram-Träume war, denn es handelt sich hier um einen Ort, der euch massig beeindruckende Motive für eure Fotos bietet. Es gibt ein Bällebad, ein Fake-Klassenzimmer, ein Fake-Badezimmer, ein Fake-Diner im Fünfziger-Jahre-Stil mit Fake-Eisbechern, eine Donut-Wand und viel mehr skurrile Ideen.

Der Pop-Up-Store hat sich in der englischen Hauptstadt in Shepherd’s Bush breitgemacht und möchte natürlich gerne zum britischen Mekka für Instagram-Verrückte werden. Wer dort eine Stunde verbringen möchte, bezahlt knapp 10 britische Pfund. Wer knapp 20 Pfund hinblättert — aktuell knapp 23 Euro — darf den ganzen Tag dort bleiben und knipsen, was das Zeug hält.

Wie viele Fotos ihr macht, ist dabei egal, gezahlt wird lediglich der Eintritt. Wer sich in den unterschiedlichen Dekorationen auch in unterschiedlichen Klamotten präsentieren möchte, findet dort auch Umkleidekabinen.

Vermutlich fasst sich der ein oder andere von euch jetzt an die Birne und fragt sich, wie weit die Welt schon gekommen ist, dass es jetzt Leute gibt, die sich mit einem unechten Plastik-Eis in einer unechten Eisdielen-Kulisse präsentieren müssen. Aber mal ehrlich: Es ist ein harmloser Spaß und zumindest Teenager-Mädchen dürften dort für 20 GBP eine unglaubliche gute Zeit haben mit Bällebad, Kissenschlacht und zig anderen unterhaltsamen Momenten.

Jetzt könnte man sich fragen, wieso man nicht lieber ein echtes Eis fotografiert, statt einen Fake. Aber für 20 Pfund bekommt man nicht diese gebündelten Instagram-Kulissen. Wer es wirklich ernst meint mit dem Influencer-Traum, kann hier an einem Tag sicher Content für ‘nen Monat oder mehr produzieren.

Andererseits glaube ich auch, dass die meisten Leute wissen, dass sie mit diesen Kulissen so ziemlich niemanden täuschen können. Aber egal: Es sieht ja trotzdem nett aus. Und wer kein Problem damit hat, dass mit dem Riesen-Teddy schon etliche andere Teenager und Kids gekuschelt haben und dass das Konfetti, das man gerade wirft, jeden Tag zig mal wieder eingesammelt und wieder geworfen wird, für den sind es sicher gut angelegte 10 oder 20 britische Pfund.

Ich mag ja generell so Photo-Booth-Späße und mach mich auf Fotos gerne zum Löffel — wieso sollte man also nicht sogar Läden etablieren, in denen das professionell möglich ist? Falls ihr vergleichbare Locations in Deutschland kennt, lasst es uns in den Comments ruhig wissen. Ich spare derweil für meinen nächsten London-Trip ;-)

via Vice