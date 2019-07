Mit „She Said, He Said” präsentieren Nicole Scott und Michael Josh ihren Zuhörern in englischer Sprache jeweils zwei verschiedene Ansichten zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Lifestyle und Tech und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

Nicole Scott und Michael Josh haben viel gemeinsam.

Sie beide sind Unternehmer, Gründer von Tech-Magazinen und Kreative, die wissen wie man hart arbeitet und gleichzeitig Spaß hat; sie sind digitale Nomaden mit Wurzeln in Ost und West und Träumer, die gerne Geschichten darüber erzählen, wie das digitale Leben in dieser Welt aussieht.

Und natürlich haben die beiden einiges zu sagen.

Aber in so manchen Fällen enden hier ihre Gemeinsamkeiten.

Unter Freunden und Kollegen ist das dynamische Duo berühmt für seine leidenschaftlichen Debatten. In ihrem brandneuen Podcast „She Said, He Said“ könnt ihr erstmals mitanhören, wie die beiden die interessantesten Storys aus der Welt der Technologie analysieren. Dabei gehen sie näher darauf ein, wie die besprochenen Themen unsere Arbeitswelt, das Reisen und unser Leben beeinflussen werden.

Nicole gibt es nicht gerne zu, aber selbst als eiserne Optimistin kann sie gelegentlich etwas zynisch sein – auch wenn sie mit ihren Argumenten überraschend sachlich bleibt. Auf der anderen Seite ist Michael manchmal etwas naiv und idealistisch – aber lasst euch von seiner Begeisterung für Technologie nicht täuschen! Denn wenn er ein schlechtes Gadget sieht, äußert er stets ehrliche Kritik.

Es ist diese einzigartige Kombination, die „She Said, He Said“ so interessant macht und dafür sorgt, dass sich die beiden so gut verstehen.

Jede Woche dürft ihr euch auf einzigartige Ansichten, brandheiße News und eine ganze Menge Meinungen freuen! Diese neue Podcast-Reihe beschäftigt sich vor allem mit Innovationen in Sachen Hardware und Software und stellt nachhaltige Lösungen vor, die in der Lage sind, unsere Gesellschaft voranzubringen. Präsentiert wird das Ganze natürlich mit einer gehören Portion Begeisterung, Spaß und frechen Sprüchen.

„She Said, He Said“ ist in englischer Sprache verfügbar auf iTunes, Spotify, Google Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine vollständige Liste mit Links zu allen unterstützen Plattformen findet ihr auf http://shesaidhesaid.tech

Hier findet ihr die ersten drei Episoden:

Notebooks heute: Innovation oder Gimmicks?



Ist Apple nur eine überteuerte Luxusmarke?



Ist Huawei ein nötiges Opfer im Handelskrieg zwischen den USA und China?



Über die Gastgeber

Nicole wohnt in Berlin und ist Gründerin des deutsch- und englischsprachigen Tech-Blogs Mobile Geeks. Wenn sie nicht gerade ihre nächste Mahlzeit plant oder im Flugzeug ein paar Stunden Schlaf nachholt, findet ihr sie auf Twitter (@nicole_scooter), Instagram (@nicolescooter) oder YouTube (MobileGeeksDE).

Michael Josh lebt in New York und ist Gründer des Tech- und Lifestyle-Magazins GadgetMatch, das sich über mehrere Plattformen erstreckt. Bei seiner Arbeit übernimmt er ein breitgefächertes Aufgabenfeld – er ist Journalist, Analyst, YouTuber, Audio- und Video-Nerd, Pokémon-Trainer und vieles mehr. In den sozialen Medien findet ihr ihn unter @michaeljosh und auf YouTube.com/GadgetMatch.