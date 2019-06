Vor ziemlich genau vier Jahren berichteten wir erstmals von Sidewalk Labs — einer Tochter des Google-Konzerns Alphabet mit Google-Urgestein Larry Page und CEO Dan Doctoroff an der Spitze. Bereits damals sagte Doctoroff:

Wir stehen am Anfang eines historischen Wandels in den Städten. In einer Zeit, in der sich die Sorgen um die urbane Gerechtigkeit, die Kosten, die Gesundheit und die Umwelt verschärfen, wird der beispiellose technologische Wandel die Städte in die Lage versetzen, effizienter, reaktionsschneller, flexibler und widerstandsfähiger zu sein. Wir hoffen, dass Sidewalk eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Technologieprodukten, Plattformen und fortschrittlicher Infrastruktur spielen wird, die in Städten auf der ganzen Welt in großem Maßstab implementiert werden können. Dan Doctoroff, Sidewalk Labs

In der Zwischenzeit hat man nicht nur bei Alphabet viel über Smart Cities gelernt, auch wir haben immer wieder berichtet, neue Dinge erfahren, gestaunt und so ein bisschen eine Idee davon bekommen, wie smart unsere Städte in Zukunft tatsächlich werden könnten. Wir sind uns auch dessen bewusst geworden, dass eine von Grund auf neu erbaute Stadt heute niemals mehr so auf das Auto zentriert sein würde und Verkehr ganz anders fließen würde.

In den letzten eineinhalb Jahren, seit wir erfahren haben, dass Sidewalk Labs seine Utopie von einem smarten, 325 Hektar großen Stadtviertel im kanadischen Toronto umsetzen will, hat man im Unternehmen eifrig Pläne geschmiedet, aber es hat sich auch Widerstand gebildet. Teil des Konzepts sind unzählige Sensoren im ganzen Viertel, welches Unmengen an Daten sammelt und genau an dieser Sammelwut reiben sich viele Bürgerbewegungen vor Ort. Zwar beteuert Sidewalk Labs, dass die gesammelten Daten anonymisiert würden, man traut der Alphabet-Tochter aber auch zu, dass sie das wieder umkehren könne.

So oder so: Die konkreten Pläne hatte Sidewalk Labs bis dato noch nicht vorgelegt, das hat sich nun geändert: Jetzt stellte man nämlich seinen Masterplan vor und der ist stolze 1.524 Seiten fett. Wie ihr euch denken könnt, hat man aus stadtplanerischer Sicht wirklich jeden Stein umgedreht und möglichst viele Aspekte bedacht, die aus diesem Stadtteil eine Blaupause machen sollen, die auch andernorts überall in der Welt funktionieren kann.

Mittlerweile ist auch die Rede von zwei Stadtteilen — Quayside und Villiers West — wobei im letzteren auch noch ein Google-Komplex entstehen soll. Dieses Gebäude wäre aber wohl der am wenigsten spannende Punkt dieses umfassenden Konzepts.

Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda und so sollen die Gebäude teils aus Holz entstehen. Strom und Wärme soll in dem Viertel durch Solarenergie und geothermale Hitze gewonnen werden. Ein innovatives Entsorgungskonzept soll dafür sorgen, dass bis zu 80 Prozent weniger Müll anfallen, zudem soll dieser Müll unterirdisch abtransportiert werden. Das soll mit der Hilfe von Robotern geschehen, gleichzeitig können diese unterirdischen Wege aber auch genutzt werden, um Waren zu den Häusern zu transportieren.

Es ist dem US-Unternehmen wichtig, dass es nicht nur ein Prestige-Projekt für reiche Bürger werden soll: Die Rede ist von 1.700 Wohneinheiten, die erschwinglich sein werden, insgesamt sollen 40 Prozent der Wohnungen zu unterdurchschnittlichen Preisen angeboten werden. Insgesamt werden 67% der Fläche von Quayside auf Wohneinheiten entfallen.

Über die Straßen wissen wir nicht nur, dass sie den Weg für autonome Fahrzeuge ebnen sollen und entsprechend auch mit Sensoren zugepflastert werden, die dazu beitragen sollen, den Verkehr intelligenter zu steuern. Wir wissen jetzt auch, dass Sidewalk Labs die Fußgänger und Radfahrer in den Vordergrund rücken möchte, es wird also keine Auto-zentrierte Stadt entstehen. Darüber hinaus, aber das wurde vorher schon berichtet, wird es möglich sein, die Straßen zu beheizen, so dass sie jederzeit schneefrei sein werden.

Fast schon selbstverständlich erscheint es hingegen, dass es überall öffentliches WLAN geben wird. Umweltfreunden wird es hingegen eher gefallen, dass die Alphabet-Tochter der Stadt ein Angebot gemacht hat, wie man die Treibhausgase um bis zu 89 Prozent reduzieren kann.

Ihr seht, wir haben es mit einem sehr komplexen Gebilde zu tun, welches an unendlich vielen Punkten ansetzt. Mobilität, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Veränderungen, neue Transport-Technologien, kostensparende Bau- und Wohn-Möglichkeiten und und und. Die Liste der Ideen ist lang, wenngleich eben wahrlich nicht jede dieser Ideen den Beifall der Bürger von Toronto findet.

Dan Doctoroff verkündete Montag bei der Präsentation der Pläne, dass man im Unternehmen denke, dass es “die erste echte Artikulation dessen ist, was wirklich möglich ist, wenn man innovative Innovationen und zukunftsweisendes Stadtdesign zu einer integrativen Gemeinschaft kombiniert”

Große Worte und ambitionierte Pläne, aber eben gleichzeitig auch ein wirklich hochspannendes Konzept, welches ihr euch Punkt für Punkt auf der Sidewalk Labs-Seite anschauen könnt. Es soll jetzt nicht wieder das übliche Bashing deutscher Politiker und Unternehmen sein, aber ich würde mir in der Tat wünschen, dass sich auch in Deutschland irgendwo Experten jeglicher Coleur zusammenfinden könnten, um so einen Entwurf der perfekten Smart City zu realisieren. Ich glaube, dass wir genügend helle Köpfe im Lande haben — man muss ihnen nur die Möglichkeiten geben, das auch entsprechend umzusetzen. Und ja, das sage ich natürlich mit dem Wissen, dass man nicht einfach überall einen komplett neuen Stadtteil hochziehen kann, sondern mit dem arbeiten muss, was bereits vorhanden ist.

Man darf jedenfalls gespannt auf das blicken, was da in Toronto am Wasser entsteht. Das gilt für die Innovationen, die dort realisiert werden sollen, gilt aber auch für die Proteste gegen zu viel Datensammelwut und zu viel Überwachung. Dieses Projekt könnte also gleich in mehreren Punkten die Richtung für künftige smarte Städte vorgeben.

Quellen: Forbes, The Verge