Sony Smartphones: Nächstes Jahr (auch) mit rahmenlosen Displays?

Bei der IFA hat auch Sony einige neue Smartphones präsentiert. Darunter das Xperia XZ1 und seinen kleineren „Compact“-Bruder. Beides sind stark ausgestattete Smartphones, bei denen aber auffällt, dass die Japaner auch hier wieder am klassischen Design festhält. Etwas kantigere Form als bei der Konkurrenz, zudem fette Ränder ober- und unterhalb des Displays.

Am Dienstag hatte ich nicht nur die Gelegenheit, mich von den neuen Features wie dem wirklich großartigen 3D-Scan zu überzeugen, sondern konnte auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sony plauderte vor ein paar ausgewählten Bloggern aus dem Nähkästchen, erklärte Technologien und äußerte sich auch dazu, wieso die Ränder so dick sind.

Der Grund ist laut Sony, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, lieber eine außergewöhnlich gute Sprachqualität und zwei Front-Speaker zu bieten, statt den Platz komplett für das Display zu nutzen. Eine Philosophie, die so manchen Smartphone-Fan freuen dürfte, die aber nicht dem Trend entspricht, den wir gerade bei vielen großen Herstellern derzeit sehen.

Wir haben in der Runde natürlich versucht, den Sony-Menschen Informationen zu entlocken. Informationen darüber, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Man wollte sich nicht in die Karten blicken lassen, äußerte aber vielsagend, dass wir uns „mal überraschen lassen sollen“ und auch, dass verschiedene Design-Optionen geprüft werden.

Das ist kein Dementi, aber eben auch noch keine Garantie dafür, dass wir im nächsten Jahr Sony-Handsets sehen, die sich in Sachen Display Richtung Samsung oder Apple entwickeln. Dennoch klang das für mich danach, als sagt man dem alten Design so langsam „Goodbye“.

Konkreter als unsere illustre Runde wurde es hingegen in Indien. In einem Interview mit dem Indian Express äußerte sich Kenichiro Hibi, Managing Director für Sony in Indien, wie folgt: