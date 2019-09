Sony Xperia 5: Baut doch lieber wieder kleine Smartphones

Auch die Japaner von Sony haben ein neues Smartphone zur IFA in die deutsche Hauptstadt gebracht. Das nennt sich Xperia 5 und ist damit der Beweis dafür, dass das Ende von Sony Mobile nicht auch das Ende von neuen Sony-Smartphones bedeutet. Das Xperia 5 beerbt das beim Mobile World Congress im Frühling vorgestellte Xperia 1, wobei das neue Handset nicht wirklich ein Nachfolger ist, sondern im Grunde das exakt baugleiche Smartphone, lediglich ein bisschen kompakter.

“Kompakt” ist dabei vermutlich eine optimistische Umschreibung, denn das Display wurde gegenüber dem Xperia 1 von 6,4 auf 6,1 Zoll geschrumpft. Wirklich klein und kompakt ist das Smartphone damit selbstverständlich nicht. Nur zum Vergleich: Ich nutze mit dem Huawei P30 Pro derzeit einen ziemlich großen Klopper. Stellt das mal einem Sony Xperia 5 mit kleinerem Display gegenüber und ihr werdet sehen, dass an dem Xperia 5 so circa nichts kompakt ist:

Huawei P30 Pro mit 6,47 Zoll: 158 x 73,4 x 8,41 mm

Sony Xperia 5 mit 6,1 Zoll: 158 x 68 x 8,2 mm

Über die Nomenklatur will ich mich gerade gar nicht äußern. Ich raffe nicht, wieso nach Xperia 1 ein Xperia 5 kommt, aber ich habe die ganzen Namen über die Jahre bei Sony nie wirklich verstanden. Schaut euch mal die History der Sony Xperia Smartphones auf Wikipedia an und ihr versteht spätestens dann, was ich meine.

Aber wie gesagt: Das soll hier heute keine Rolle spielen. Mich würde viel mehr interessieren, was sich ein Konzern, bei dem es mit den Smartphones zuletzt nicht mehr so berauschend lief, dabei gedacht hat, das Xperia 5 jetzt genau so zu veröffentlichen, wie es nun vor uns liegt. Es ist nach wie vor ein sehr starkes Smartphone: Interessantes 21:9-Format, ein HDR 10-unterstützendes P-OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln, Snapdragon 855, 6 GB RAM, 128 GB interner, erweiterbarer Speicher, Triple-Cam auf der Rückseite. Problem: Es ist in technischer Hinsicht exakt das gleiche Smartphone wie das Xperia 1, nur eben mit kleinerem Display.

Ist der Unterschied der Größe so entscheidend? Was glaubt man bei Sony, wie viele Menschen jetzt sagen: “Das Xperia 1 war eigentlich perfekt, aber viel zu groß – deswegen schlage ich jetzt beim 0,3 Zoll kleineren Xperia 5 zu, dieser Winzling kommt mir gerade recht.”

Eben — glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Klar, es ist in der Lange etwa einen Zentimeter kürzer und einen halben Zentimeter schlanker als das Xperia 1, aber das ist eben auch nicht der Maßstab. Der Maßstab sind andere High-End-Smartphones wie das oben schon verglichene P30 Pro und in diesen Vergleichen kommt Sony nach wie vor schlecht weg.

Im Moment ist es schwierig für Android-Hersteller, die einst von Umsatzerfolg zu Umsatzerfolg eilten. Sony befindet sich da mit LG und HTC in guter Gesellschaft, die allesamt keine Bäume mehr ausreißen derzeit. Aber Sony hatte mit seinen Compact-Modellen etwas, was es auf dem Markt kaum noch gibt: Kleine, handliche Smartphones, die viel Leistung mit kompakter Bauweise kombinieren. Im Bekanntenkreis habe ich einige Menschen, die es genau deswegen zu Sony getrieben hat: Sie wollten keine 6-Zoll-Brecher, sondern handliche Devices, die dennoch nicht mit abgespeckter Technik aufwarten. Und wenn man sich auf den Märkten umgeschaut hat, dann hat man jenseits von Sony wirklich nicht viel derartiges gesehen.

Worauf ich hinaus will? Kann ich euch sagen: Seit die Japaner gestern das Xperia 5 vorgestellt haben, frage ich mich, wieso man sich für 6,1 Zoll statt 6,4 entschieden hat — und nicht für irgendwas zwischen 4,5 und 5 Zoll. Etwas, was wirklich einen signifikanten Unterschied macht und einen ganz anderen Kundenkreis erschließen könnte.

Die Hersteller suchen händeringend nach Alleinstellungsmerkmalen bei einem Produkt, welches sich kaum noch von Anbieter zu Anbieter unterscheidet. Da wäre es meiner Meinung nach pfiffiger gewesen, wenn man mit einer kleinen Alternative so ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen oder besser gesagt wieder entdeckt hätte. So haben wir jetzt ein unwesentlich kleineres und unwesentlich günstigeres Smartphone, mit dem man sich jetzt vermutlich selbst kannibalisiert, was bei den Absatzzahlen wahrscheinlich auch schon nicht mehr so furchtbar viel ausmacht. Ach so: Falls ihr euch fragt, wann und zu welchem Preis ihr das Xperia 5 bekommt: Es soll ab Anfang Oktober 2019 in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot für 799 Euro in den Handel kommen.

Es ist technisch ein wirklich ordentliches Gerät, aber ich hätte mir gewünscht, dass Sony sich ein wenig mutiger verhält und eine noch kompaktere Variante produziert. Erst recht, wenn man ein halbes Jahr vergehen lässt und sonst technisch keinen Fortschritt erkennen lässt. Was sagt ihr: Könnt ihr meine Enttäuschung nachvollziehen? Oder denkt ihr eher, dass die Zeit für diese kleineren Handsets einfach vorbei ist?