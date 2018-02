Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact mit Snapdragon 845 vorgestellt

Wenn in Spanien gezeigt wird, wohin im Jahr 2018 die Smartphone-Reise gehen soll, möchten auch die Japaner von Sony ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Während Konkurrenten wie Huawei oder LG vor dem Samsung Galaxy S9 Reißaus genommen haben, präsentierte daher Sony nun tapfer seine Flaggschiff-Smartphones.

Wie wir es von dem Unternehmen schon kennen, gibt es dabei das „normale“ Premium-Modell namens Xperia XZ2 und dazu das kleinere Xperia XZ2 Compact. Irgendwie springt außer Sony so ziemlich niemand im riesigen Android-Feld auf diesen Zug auf, die starke Premium-Hardware des Spitzenmodells gleichzeitig auch in einem kleineren Smartphone unterzubringen. Gut für Sony, scheint mir.

Dazu müssen wir aber auch festhalten, dass die beiden Smartphones gegenüber den Vorgängern, die letztes Jahr bei der IFA vorgestellt wurden, angewachsen sind: Hatte das XZ1 noch eine Bildschirmdiagonale von 5,2 Zoll, sind wir jetzt schon bei 5,7 Zoll angekommen. Der kleine Bruder wächst von 4,6 Zoll auf nun mehr 5 Zoll. Dadurch, dass Sony an den Rändern nicht mehr ganz so verschwenderisch ist, ist das neue Compact-Modell mit 13,5 cm relativ moderat gewachsen gegenüber den 12,9 Zentimetern im Vorjahr.

Qualcomm: Snapdragon 845 an Bord

Ich werde es nie begreifen, wieso kleinere Smartphones so oft schwächere Prozessoren erhalten. Sony spielt das Spiel nicht mit und verbaut sowohl im 5,7 Zoll großen XZ2 als auch im 5-Zöller kurzerhand das Beste, was die Smartphone-Welt im SoC-Bereich derzeit zu bieten hat. Dabei handelt es sich um den jetzt offiziell verfügbaren Snapdragon 845, ein echtes Kraftpaket von Qualcomm.

Wir kennen das System on a Chip schon seit letztem Jahr, als es offiziell enthüllt worden, aber erst jetzt rauschen auch tatsächlich die ersten Geräte rein und können von dem SoC profitieren, der 25 Prozent mehr Leistung als der Snapdragon 835 verspricht. Über die Performance sollte sich bei den neuen Sony-Phones also niemand Sorgen machen, Genaueres wird da aber natürlich der Test zeigen müssen.

Wie bereits erwähnt, besitzt das Xperia XZ2 ein 5,7 Zoll großes Display. Dabei handelt es sich um ein HDR FullHD+-Panel, welches auf den 18:9-Formfaktor setzt. Auch im 5-Zoll-Modell finden wir wir ein identisches Display, welches uns dank der „X-reality for mobile“-Technologie nicht nur HDR-Inhalte in herausragender Qualität anzeigt, sondern auch Nicht-HDR-Content so hochrechnet, dass HDR-nahe Qualität erreicht werden soll.

If entertainment is your priority, then our new Xperia XZ2 and XZ2 Compact are your smartphones. From what’s inside — world-class technology, to a new sleek, sophisticated design, these smartphones are everything you need and probably a lot more. We have pushed Sony’s boundaries even further with our new products for movie recording, viewing, and music listening – offering entertainment to the extreme. Hideyuki Furumi, Executive Vice President, Global Sales and Marketing, Sony Mobile Communications

Beide Handsets sollen zudem von Sonys neuem Dynamic Vibration System profitieren, welches Audio-Daten analysiert und euch die Geschehnisse in Filmen oder Spielen quasi in den Händen spürbar macht und erleben lässt. Dazu kommen noch die Stereolautsprecher auf der Front, die dank S-Force Front Surround die besten Speaker sein sollen, die wir aus Xperia-Smartphones kennen. Auch hier wird sich natürlich im Test erst mal zeigen müssen, wie viel davon tatsächlich so belegt werden kann und wie viel lediglich glatt gebügeltes Marketing-Gerede ist.

Sony Xperia XZ2 und Xperia XZ 2 Compact Technische Daten

Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact Display 5,7 Zoll HDR-Display, 18:9-Format, 2.160 x 1.080 Pixel, geschützt durch Gorilla Glass 5 5 Zoll HDR-Display, 18:9-Format, 2.160 x 1.080 Pixel, geschützt durch Gorilla Glass 5 Prozessor Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845 Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB Speicher 64 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 400 GB 32 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 400 GB Betriebssystem Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Kamera hinten 19 MP-Kamera Motion-Eye-Cam mit Sony Exmor RS Sensor und prädiktivem hybriden Autofokus, 3D Scan-Funktion, 4K HDR Movie Recording, 1.22 μm große Pixel 19 MP-Kamera Motion-Eye-Cam mit Sony Exmor RS Sensor und prädiktivem hybriden Autofokus, 3D Scan-Funktion, 4K HDR Movie Recording, 1.22 μm große Pixel Kamera vorne 5 MP-Kamera mit Exmor RS Sensor und f/2.2-Blende 5 MP-Kamera mit Exmor RS Sensor und f/2.2-Blende Akku 3.180 mAh, adaptives Laden mit Qnovo, Quick Charge 3.0, Wireless charging (Qi) 2.870 mAh, adaptives Laden mit Qnovo, Quick Charge 3.0 Konnektivität WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, A-GNSS (GPS + GLONASS), Google Cast WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, A-GNSS (GPS + GLONASS), Google Cast USB USB 3.1 Gen1 (5Gbps) USB 3.1 Gen1 (5Gbps) Maße 153 x 72 x 11,1 mm 135 x 65 x 12,1 mm Gewicht 198 Gramm 168 Gramm

Ein Fokus wurde erneut auf die Kameras gelegt. Die sehen wir ganz ähnlich auch derzeit im Galaxy S9, wo nämlich Samsung von Sonys Kamera-Qualitäten profitiert. Diese „Motion Eye“-Kamera wurde für die neuen XZ2-Modelle noch einmal überarbeitet und ermöglicht es euch so beispielsweise erstmals in einem Smartphone, 4K HDR-Videos aufzunehmen sowie FullHD-Zeitlupen mit 960 Frames per Second!

Habt ihr also HDR-kompatible Geräte zuhause stehen, könnt ihr dort besonders kontrastreiche und realistische Inhalte sharen, die ihr mit dem Sony-Smartphone erstellt habt. Generell möchte Sony mit diesen Kameras dafür sorgen, dass euch möglichst nie ein kostbarer Moment verloren geht — ein Ansatz, den Samsung bei seiner Smartphone-Vorstellung ja auch ganz ähnlich formuliert hat. Neben all der unbestreitbar vorhandenen Qualität frag ich mich allerdings manches mal, ob man besonders kostbare Momente nicht durchaus dadurch ruiniert, dass man sie festzuhalten versucht, statt sie einfach nur auszukosten. Aber das ist wiederum ein anderes Thema, über das wir uns gern an anderer Stelle mal unterhalten können.

Natürlich ist auch die 3D Creator-App wieder mit von der Partie, mit deren Hilfe ihr nicht nur 3D-Scans erstellen könnt, sondern diese selbstverständlich auch direkt von dort bei Facebook teilen könnt. Diese 3D-Scans waren auch schon mit dem XZ1 möglich und das in durchaus erstaunlicher Qualität.

Generell ist Sony sehr stolz auf seine neue Kamera-Technologie und erklärt uns bei der Vorstellung, wie herausragend die Ergebnisse auch dann sein soll, wenn die Bedingungen nicht so perfekt sind, beispielsweise, wenn uns nur sehr schlechtes Licht zur Verfügung steht. In der Pressemitteilung heißt es daher:

At MWC our new ultra-high sensitivity camera technology which has the power to see the unseen — including images in extreme low light – will be showcased. With a newly developed dual camera and Sony’s newly developed fusion image signal processor which makes real-time processing possible, it allows image capture in extremely dark conditions thanks to its unprecedented ISO sensitivity 51200 for photos and ISO 12800 for video which is currently only possible with inter-changeable lens cameras. Ultra-high sensitivity will allow users to take brighter images with less noise and less blur. It’s a technology innovation to spark the desire appetite of camera enthusiasts, coming soon to Xperia.

Neben den eigenen Lobpreisungen der Kamera- und Display-Qualitäten hält sich Sony in seiner Pressemitteilung noch recht vornehm zurück, was die restlichen Spezifikationen angeht. Die Akkukapazität des XZ2 (3.180 mAh) teilt man uns zwar noch mit, den Rest reichen wir euch später nach. Immerhin lässt man uns aber noch wissen, dass Android 8.0 Oreo an Bord beider Smartphones sein wird. Angesichts der Tatsache, dass auch die XZ1-er Geräte schon mit Oreo bedacht wurden, wäre alles andere auch eine sehr unschöne Überraschung gewesen.

Und das Design?

Da haben wir ja zuletzt gerne mal an den ansonsten ordentlichen Devices mäkeln müssen, weil Sony da oft noch sehr altbacken wirkt mit recht überdimensionierten Display-Rändern.

Auf dem Bild seht ihr schon, dass Sony sein Design seit dem Vorgänger überarbeitet hat. Man kommt bei der Screen-to-Body-Ratio zwar nicht in Galaxy S9-Gefilde, hat sich aber immerhin schon mal verbessert.

Dazu setzt man auf ein sehr robustes Design: Corning Gorilla Glas 5 und der Metallrahmen sollen dafür sorgen, dass das XZ2 und das XZ2 Compact nicht nur besonders haltbar sind, sondern sich in euren Händen auch sehr wertig anfühlen. Dank IP-Zertifizierung (IP65/IP68vi) stören sich die beiden Modelle auch nicht daran, wenn ihr mal einen Anruf annehmen müsst, während es regnet.

Verfügbarkeit

Das Sony Xperia XZ2 werden wir in den Farben Liquid Silver, Liquid Black, Deep Green und Ash Pink kaufen können, Das Xperia XZ2 Compact hingegen in White Silver, Black, Moss Green und Coral Pink. Preise zu den beiden Modellen müssen wir euch ebenso wie die kompletten Spezifikationen nachreichen, aber wir können euch zumindest wissen lassen, dass beide Geräte bereits im März im Handel zu haben sein werden.

…Artikel in Arbeit