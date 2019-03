Unsere Spiele-Empfehlungen für die Nintendo Switch – März 2019

Vorwort: Warum die Nintendo Switch?

Vorab kläre ich die Frage: Warum die Nintendo Switch? Für Mobilegeeks zu arbeiten heißt für mich immer Mobil zu sein. Entsprechend liegt meine mobile Ausrüstung fürs Arbeiten immer bereit. In meiner Tasche fand man lange Zeit und findet man manchmal immer noch ein New Nintendo 2DS, aber seit etwa einem Monat habe ich einen anderen Begleiter, den ich fast immer dabei habe. Eigentlich spielte ich gerne in meiner Freizeit am PC. Leider ist es aber mittlerweile so, dass wenn ich den PC einschalte, ich entweder Artikel schreibe, oder Videos schneide und dann meistens wieder los muss oder vom PC weg will. Die Nintendo Switch, welche schnell zu meiner Lieblingskonsole geworden ist, erlaubt es mir nicht nur ganz einfach Zuhause großartige AAA-Spiele zu spielen, sondern die Konsole direkt auf der Hand mitzunehmen. So kann ich leicht im Bett Zuhause oder im Hotel, Unterwegs im Zug oder Flugzeug, in der Arbeitspause etc. mich einem meiner Lieblingshobbies widmen. Die Nintendo Switch macht es mir dabei sogar leicht mit den abnehmbaren Joy Cons, die sich wie zwei separate Kontroller nutzen lassen, zusammen mit anderen zu spielen. Selbst das Dock, was nicht allzu groß ist, findet öfter mal Platz in der Tasche, sodass ich das Spiel auch schnell mal auf den großen Bildschirm übertragen kann. Klar, ich könnte auch auf dem Smartphone spielen, aber mit Touch Steuerung und ohne gute Spiele vergeht schnell der Spaß, vor allem, weil ich mit dem Smartphone oft auch arbeiten muss und ich es mir nicht leisten kann, dass der Akkustand kritisch wird. Bei Nintendo findet man dafür oft Spiele mit viel Liebe zum Detail und Langzeitspaß. In diesem monatlich aktualisierten Artikel stelle ich meine Lieblingsspiele des jeweiligen Monats vor. Dabei begrenze ich mich jeden Monat auf drei Titel. Vielleicht findet sich hier etwas, was euch auch gefallen könnte.

Nintendo Switch Konsole Grau Preis: EUR 309,99 oder gebraucht ab EUR 269,00 679 Kundenbewertungen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Als großer Fan der Zelda-Reihe, zu der ich eine besondere Verbindung seit meiner Kindheit habe, war es für mich klar, dass ich mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild anfangen musste. Es ist insofern interessant, weil es eines von drei Spielen neben Majoras Mask und Wind Waker ist, die aus der Zelda-Formel, welche durch Spiele wie A Link to the Past und Ocarina of Time geprägt wurde, ausbrechen und dadurch auch generell ansprechender für für eine größere, eventuell moderne Zielgruppe ist, ohne dabei bestimmte Kernelemente, die die Zelda Spiele ausmachen aus den Augen zu verlieren.

In Breath of the Wild beginnt man als Link, der wohl aus einem langen Schlaf erwacht ist. Ohne große Erklärung wird einem ein Stein, den man als Antikes iPad sehen kann, in die Hand gedrückt, man findet Kleidung in einpaar Truhen und am Ausgang der Höhle angekommen hört man eine Stimme die sagt, dass es Zeit ist die Reise zu beginnen und wieder das Licht in Hyrule, der Region in der die meisten Zelda Spiele spielen, erstrahlen zu lassen.

Reise sollte man hier wortwörtlich nehmen. Denn sobald man aus der Höhle rauskommt sieht man sofort eine riesige und stilistisch beeindruckende Landschaft, die nur einen kleinen Teil der Welt darstellt. Ab da wird man nur minimal vom Spiel in eine Richtung geleitet und kann entweder der Story folgen oder frei durch die gesamte Welt laufen. Das Spiel ist dabei sogar so frei, dass man zumindest direkt nachdem man die Basis-Skills, die man für bestimmte Hindernisse und Rätsel braucht, und den Paraglider bekommt in den Endkampf gegen die “Verheerung Ganon” ziehen kann. Speedrunner schaffen das in etwa 50 Minuten mit genug Übung und Skill. Ich selbst habe etwa 60 Stunden gebraucht und habe bei weitem nicht alles gemacht oder alles erforscht, werde dies aber noch nachholen. Jeder Punkt, den man erblicken kann ist erreichbar, denn Link kann klettern, mit dem Paraglider fliegen, schwimmen, auf allem reiten was reitbar aussieht, auf dem Schild surfen, Segeln usw. Nur tauchen hat Link nicht gelernt. Man kommt auch nicht wirklich drumherum zu erkunden und vom Weg abzukommen, denn das Spieldesign wurde extra dafür konzipiert.

Da viele Tester bei der Entwicklung ähnliche Wege genommen haben, hat man strategisch Hügel und Berge unterschiedlicher Größen im Spiel platziert, um diverse Meilensteine und Sehenswürdigkeiten zu verstecken. Wenn man über oder um eines dieser Hindernisse herumläuft, sieht man mehr Teile weitläufigen Welt, sodass je nachdem welchen Weg man wählt, man unterschiedliche Dinge sieht. Für jeden Spieler fühlt sich die Welt also ganz anders an. Schön ist aber, dass die Welt sich niemals leer anfühlt und die fantastische Musik, die an vielen Stellen sehr feinfühlig ist und in wichtigen Momenten super motivierend ist, das Ganze untermauert. Man könnte eigentlich sogar sagen, dass die Welt von Breath of the Wild sehr entspannend ist und Stress abbaut, da man sich oft wie im Urlaub fühlt, wenn man sich mehr Zeit damit nimmt.

Das Spielprinzip ist so vielseitig, wie es auch frei ist. Vieles. selbst die Story, wird einem nur an bestimmten Orten von bestimmten Charakteren, Büchern, Items etc. erklärt. Es fühlt sich dabei fast schon so an wie in Dark Souls. Ich wusste z.B. erst nach 5 Stunden, dass man in diesem Spiel auch Parieren kann und wie man ein Pferd fängt um darauf zu reiten und es zu seinem Besitz macht. Nach 10 Stunden lernte ich, wie ich effektiv kochen und Medizin brauen kann. Nach 15 Stunden lernte ich, dass ich drei Holzbündel auf den Boden Legen und anzünden kann um einen Luftstrom nach oben zu erzeugen und nach etwa 20 Stunden, dass ich auf meinem Schild surfen kann. Es gibt so viel mehr Beispiele und das witzige ist, man kann alles wirklich von Anfang an. Das passt aber sehr gut zur Story denn Link hat, wie wir nach kurzer Zeit erfahren, nach seinem 100 jährigen Schlaf sein Gedächtnis verloren und das Gefühl, dass wir Dinge können, es aber nicht wissen und mit dem Charakter selbst auf demselben Wissenstand sind, trägt ungemein zur Atmosphäre und Immersion bei. Allein schon die Physik des Spiels lässt uns alles machen, was wir uns vorstellen können. Oft dachte ich mir: “Es wäre ja cool, wenn dies und das ginge, aber das funktioniert bestimmt nicht”, um kurz darauf erstaunt festzustellen, dass es doch geht. Man braucht aber vieles davon nicht um weiterzukommen. Es macht Dinge nur deutlich leichter, vor allem wenn man die unglaublich gut durchdachten Rätzel in den Schreinen oder Dungeons lösen will. Hier wird meist alles gefordert, was man im laufe des Spiels gelernt hat und selbst die Bewegungssteuerung der Joy Cons findet einen smarten und gut umgesetzten Weg ins Spiel. Es gibt insgesamt 4 bzw. 5 große “Dungeons” und über 120 Schreine. Alles ist optional, wobei es empfehlenswert ist, zumindest die Dungeons zu machen, da diese nicht nur Spaß machen, sondern auch das Ende beeinflussen. Die Schreibe helfen euch eure Ausdaueranzeige und Herzleiste upzugraden.

Bewaffnen kann man sich mit allem was man unterwegs findet. Jeder Ast, Stock, Schwert, Hammer, Axt, Stab, Schild, Bogen usw. kann und sollte auch mitgenommen werden, denn jedes Item außer Kleidung hat eine gewisse Haltbarkeit, die oft sogar nicht sehr langt ist, weshalb es oft passiert, dass eine Waffe bricht und man die nächste hervorholen muss. Dabei gibt es (fast) keine Ausnahme. Das ist sehr erfrischend, da man immer gut vorausplanen muss und sich nicht dauerhaft auf eine Waffe fixieren muss. Weil das Waffeninventar beschränkt ist, muss man oft auch mal zwischen zwei Waffen abwägen. Man findet im laufe der Zeit immer bessere und interessantere Waffen, Schilde und Bögen. Insgesamt sind die Kämpfe im Spiel sehr fair gestaltet. Man sollte im Kampf also nicht verzweifeln, wenn ein Gegner, selbst auf dem Weg zum nächsten Ziel, viel zu stark ist. Das Spiel möchte, dass man diesen Gefahren aus dem Weg geht und merkt, dass man nicht unbesiegbar ist, bis man später die Schwachpunkte der Gegner erkennt. Das Spiel würde ich generell nicht als sehr schwer, sondern auf faire Weise fordernd bezeichnen.

Auch Kleidung ist wichtig, da sie vor diversen Wettereinflüssen schützt oder diverse Skills wie klettern oder Schwimmen verbessert. Bis man diese findet oder erwerben kann, muss man sich mit dem Kochsystem vertraut machen. Je nachdem was man mit was mischt, erhält man eine Mahlzeit die mehr oder weniger heilt und bestimmte Eigenschaften hat. Mischt man z.B. Chili in den Topf, kann man einfache Kälte für eine bestimmte Zeit, je nach Rezept, aushalten. Roh bringt die Chili nur ein halbes Herz zurück. Rezepte kann man in der Welt an diversen Orten finden, braucht sie aber nicht. Wenn man die Beschreibungen der Items liest, kann man oft wild irgendwas zusammenmischen und ausprobieren. So kam ich z.B. durch das Spiel. Bei sowas wie Kälte hilft es sogar eine Feuerwaffe oder Eiswaffe zu tragen. Eigentlich logisch, aber man sieht das kaum in anderen Spielen.

Viel mehr sollte ich zu The Legend of Zelda – Breath of the Wild nicht sagen und auch zeigen, da ein Kernelement des Spiels das Erkunden ist. Zur Story sei aber gesagt, dass ich diese sehr gelungen finde, auch wenn man manchmal danach suchen muss. Die Charaktere sind liebenswürdig, manchmal schräg und dadurch auch vielseitig. Das Spiel ist aber bei weitem nicht so düster wie frühere Ableger trotz einiger tragischer Nebengeschichten und geht eher in eine Hoffnungsvolle Richtung, vermutlich, weil das Spiel weit in der Zukunft spiel. Nach diesem The Legend of Zelda – Breath of the Wild bin ich echt gespannt, wie sich die Reihe weiterentwickeln wird und freue mich auch auf das Remake von Links Awakening, dass dieses Jahr kommt.

Starlink: Battle for Atlas

Starlink: Battle for Atlas ist im Kern ein Weltraumspiel mit einer sich lebendig fühlenden Welt die grafisch einiges aus der Switch hervorholt und sich ähnlich wie No Mans Sky spielt, aber mit Toys to Life-Konzept daherkommt, wie wir das aus Spielen wie Skylanders kennen. Bevor ich euch hier verliere: Es ist im Vergleich zu No Mans Sky ein wirklich gutes Spiel (vor allem auf der Nintendo Switch) und das Toys to Life-Konzept ist optional. Ihr müsst euch also keine Spielzeuge kaufen. Ihr könnt die ganzen Extras auch digital erwerben oder komplett darauf verzichten. Das Spiel lässt euch hier freie Wahl. Cool ist es dennoch, denn bei den Spielzeugen handelt es sich um modulare Raumschiffe deren man Flügel, Waffen und Piloten on the Fly ausgetauscht werden können.

Das Ergebnis wird in Echtzeit ins spiel übertragen. Kaufen kann man sich einzelne Piloten, Schiffbundles mit Waffen und Pilot, oder Waffenpacks. Die Raumschiffe und Module werden an das Kontrollermodul angeschlossen. Dieses nutzt man dann optional zum Steuern des Spiels. Optional, weil man auch genauso gut im portablen Modus unterwegs Spielen kann. Schön sind hierbei aber die kleinen Details, wie der aufleuchtende Antrieb oder die Waffen. Ich habe z.B. zwei Kontrollermodule und kann schnell die Joycons rausholen und von Raumschiff zu Raumschiff wechseln. Generell finde ich dieses nicht aufgezwungene Konzept super, da ich mir freiwillig Raumschiffmodelle kaufen kann, weil sie mir sehr gefallen und nicht, weil ich sie zum weiterkommen brauche.

Das Spiel selbst ist auf mehreren Konsolen erhältlich. Jedoch muss ich betonen, dass die Nintendo Switch-Version die deutlich bessere Version für mich ist. Man könnte sie auch als “Definitive Edition” bezeichnen. Zusammen mit Nintendo hat Ubisoft hier nämlich Fox McCloud mit seinem AR Wing als spielbaren Charakter und sein Team als Unterstützung eingebaut. Dazu gibt es noch einiges an zusätzlichen Haupt- und Nebenmissionen, wo man auch Bösewichte wie das StarWolf-Team trifft und versucht ihnen auf die Schliche zu kommen und sie aufzuhalten. Das fühlt sich nicht wie ein angehängtes Easteregg oder DLC an, sondern macht das Spiel fast zu einem vollwertigen inoffiziellen StarFox-Ableger. Denn obwohl das Team sich in die Welt und Story von StarLink “verirrt” hat, spielen sie in jeder Cutscene eine Rolle und man kann sich schwer vorstellen, wie das Spiel ohne StarFox aussehen würde. Und auch wenn ich glaube das die Story sicher auch ohne StarFox gut ist, hat das Spiel so einen noch größerten Charme. Da man den Piloten beliebig auswechseln kann, kann man sogar das gesamte Spiel als Fox McCloud und mit dem Ar Wing spielen, was ich tatsächlich zum Großteil gerne gemacht habe. Zwar sind die anderen Charaktere auch interessant auf ihre Weise und haben ziemlich coole Raumschiffe, aber als Fan konnte ich im ersten Durchgang irgendwie nicht anders.

Das Spielprinzip ist dabei das, was mir besonders viel Spaß macht, denn das Weltraum-Feeling dürfte jedem gefallen, der mit StarWars, Star Trek und co. aufgewachsen ist. Man kann frei durch das Universum fliegen, Asteroidenfelder erforschen, Hilferufe abfangen, schnell mit dem Hyperantrieb reisen und dabei z.B. von Piraten abgefangen werden, wo man im besten Fall auch deren Basis findet oder auch nahtlos ohne Übergang in die Atmosphäre eines riesigen Planeten eindringen und dort Lebensformen scannen und erforschen, Materialien für Upgrades sammeln, Siedlungen befreien und mehr. Dabei ist es möglich entweder durch die Lüfte oder durch das All fliegen und Dogfights bestreiten, oder auf dem Boden schweben, wo sich die Raumschiffe wie in einem Third-Person Shooter steuern lassen und einem fast schon wie fliegende Mechs vorkommen. Das Kampfprinzip geht dabei nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Gegner haben gewisse Stärken und Schwächen, weshalb man die beiden ausgerüsteten Waffen immer wieder austauschen sollte um einen taktischen Vorteil zu haben. Dabei muss man auch oft diverse Manöver fliegen, Ausweichen und die Schilde aktivieren, wo sich die Steuerung sehr gut und direkt anfühlt. Zusammen mit den Soundeffekten macht das unglaublich viel Spaß und wird auch nicht langweilig. Normalerweise reichen die Waffen die man in der Standardversion automatisch bekommt aus und wenn man mehr will, kann man diese extra erwerben. Wenn man diverse Piloten, Schiffe und Waffen ausprobieren will, kann dies über regelmäßig stattfindende Events tun, wo man ausgewählte Dinge kostenlos für einige Tage nutzen kann.

Die Story hört ich nach einer klassischen Weltraum-Story an: Böses Alien entführt St.Grand, einen wichtigen Charakter aus der Crew der Equinoxm, und will den seltenen Treibstoff namens Nova herstellen lassen um danach auch noch die Galaxy erobern. Jedoch hat die Geschichte genug Tiefgang, Wendungen, interessante Charaktere und Nebenmissionen. Das aus bunt gemischten Charakteren zusammengesetzte Team vom Raumschiff Equinox tut sich mit Team StarFox zusammen und will nicht nur St. Grand retten, sondern auch die Pläne der Legion vereiteln. Das Spiegelt sich auch im Spielprinzip wieder, denn die Legion erobert Planeten und baut dessen Verteidigung aus. Der Spieler geht dabei ähnlich vor, denn man kämpft auf Planeten um Einfluss, erledigt Nebenmissionen und forscht, sodass man selbst mehr und mehr von einem Planeten erobert und dessen Verteidigung und Gebäude ausbaut, um die Legion zu vertreiben, die aber gewiss im Verlauf des Spiels nochmal zurückschlagen wird. Das Spielprinzip wiederholt sich tatsächlich mit der Zeit ein wenig und oft ist die Routine genau dieselbe. Das stört aber nicht, da alles drumherum den Reiz des Spiels ausmacht. Wer alle Inhalte des Spiels haben will ohne Spielzeuge, kann sich auch direkt die Digitale Version holen und günstiger wegkommen. Sammler dürften aber gefallen an den schönen Modellen finden.

Freuen kann man sich sogar bald auf mehr Inhalte, denn auf der Nintendo Direct wurden neue Missionen und Extras rund um Fox McCloud und sein Team angekündigt, worauf ich mich wirklich sehr freue. Insgesamt habe ich etwa 30 Stunden in Starlink: Battle for Atlas investiert und habe noch immer Spaß damit. Jeder der sich ein neues StarFox wünscht, von No Mans Sky enttäuscht ist oder sich an tollen Raumschiffmodellen erfeuen kann, sollte sich Starlink: Battle for Atlas definitiv anschauen.

Overcooked 2

Wenn man an Spiele mit gutem Multiplayer auf der Nintendo Switch denkt, denkt man sofort an Mario Kart 8, Super Smash Bros Ultimate oder Mario Party. Ein anderes fantastisches Spiel, was schnell zu einem meiner Favoriten geworden ist, ist Overcooked 2. Dieses Spiel könnte Freundschaften und Ehen zerstören, macht aber genau deshalb so viel Spaß. Mit bis zu vier Spielern lokal (z.B. mit einzelnen Joy Cons, bzw mehreren Konsolen) oder online müsst ihr einfach nur Kochen. Das Spiel gibt euch Rezepte vor und alles was ihr braucht wie Zutaten, Utensilien, Teller und mehr stellt euch das Spiel zur Verfügung.

Das Problem ist nur, dass ihr euch nicht wirklich Zeit lassen könnt, denn das Restaurant ist voll mit hungrigen Kunden und wenn Ihr Geld bzw. Punkte verdienen wollt müsst Ihr euch beeilen. Da man oft mehrere Gerichte gleichzeitig vorbereiten muss, muss man sich mit seinen Mitspielern gut koordinieren, was je nach Map nicht immer ganz einfach ist und eigentlich fast immer in Chaos endet.

So passiert es oft, dass irgendwas anfängt zu brennen, Teller fehlen, weil der Abwasch nicht gemacht wurde, man dem Kollegen etwas zuwirft und es aus dem Level fällt, man selbst in giftiges Wasser fällt und ertrinkt oder plötzlich Blitze einschlagen und euer Luftschiff einstürzt. Man kocht nämlich oft unter Extrembedingungen, denn die Restaurants befinden sich oft an ausgefallenen Orten und weil die Level dynamisch sind ändert sich immer wieder etwas, sodass man sich z.B. in einem Sturm wiederfindet, das Restaurant anfängt durch die Lüfte zu fliegen oder der Fluss unruhig wird. In einigen Leveln muss man sich auch gegenseitig Zutaten zuwerfen, da bestimmte Dinge sich auf der Seite oder Platform der anderen Spieler befinden. Es kommt oft vor, dass der eine oder andere Laut wird und man sich gegenseitig die Schuld zuweist.

Wenn man den Story-Modus spielen möchte, kann man sich dort auch mehr Herausforderungen stellen. Denn plötzlich sind Brotzombies auferstanden und haben Hunger. Der Zwiebelkönig trägt uns auf diese aufzuhalten indem wir für sie kochen. Besonders herausfordernd sind dabei die Level, wo man des Königs Hund Kevin füttern muss, denn dieser ist nicht so leicht zu beeindrucken und isst auch viel zu viel. Insgesamt ist der Storymodus sehr motivierend und macht definitiv mit zwei bis vier Spielern deutlich mehr Spaß. Alleine lässt es sich zwar auch spielen, aber ich würde zumindest empfehlen es dann online zu versuchen, da das Spielprinzip im Alleingang viel weniger Spaß macht. Es ist definitiv ein Partyspiel. Da man mit der Nintendo Switch direkt zwei Joy Cons dabei hat, kann man es auch gut unterwegs mit anderen spielen. So gehen längere Zugfahrten oder Flüge schneller vorbei. Insgesamt ist es eines meiner Lieblings-Koop-Spiele.

Das wars mit der Liste für diesen Monat. Ich hoffe es war etwas für euch dabei! Nächsten Monat stelle ich dann wieder drei weitere Spiele vor mit denen ich Spaß hatte und die ich empfehlen kann.