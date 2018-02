Super Bowl 52 – DAS sind die besten Werbe-Clips

Der Super Bowl 52 ist Geschichte und hat mit den Philadelphia Eagles einen für viele wohl überraschenden Sieger gefunden, nachdem logischerweise die New England Patriots um Superstar Brady als Vorjahressieger favorisiert waren.

Das hohe Ergebnis von 41:33 verrät schon, dass den Fans in diesem Finale ein reines Offensiv-Spektakel geboten wurde. Spektakulär ging es aber auch dann zu, wenn das Spiel ruhte und die für unanständig viel Geld (NBC Sports verlangte 5 Millionen Dollar pro 30-Sekunden-Slot) produzierten Werbe-Filmchen gezeigt wurden. Auch dieses mal waren dabei wieder beeindruckende und unterhaltsame Clips dabei — wir zeigen euch die interessantesten davon:

Alexa Loses Her Voice – Amazon Super Bowl LII Commercial

Viel wurde schon vor dem Spiel über diesen Clip gesprochen: Amazon-Mastermind hat auch seinen Auftritt in diesem Video, in dem es um Alexa geht — die plötzlich ihre Stimme verliert und spektakulär ersetzt wird. Zum Beispiel durch die Stimmen von Fernsehkoch Gordon Ramsay, Cardi B oder Film-Legende Anthony Hopkins!

DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE | Super Bowl Commercial with Peter Dinklage and Morgan Freeman

Die PepsiCo-Marken Doritos Blaze und Mountain Dew Ice treten in diesem Clip gegeneinander an: Oder besser gesagt „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage und Morgan Freeman, die sich ein Rap-Battle liefern.

Pepsi Generations „This is the Pepsi“ | Super Bowl LII Commercial | Pepsi

Nochmal PepsiCo: In diesem Pepsi-Spot lässt das Unternehmen die eigenen Werbe-Clips aus der Vergangenheit Revue passieren, u.a. mit den alten Ads, für die sich Stars wie Britney Spears oder Michael Jackson für den Softdrink in die Schlacht warfen. Dass sich Michael Jackson beim Dreh des Clips seinerzeit schwere Verletzungen zuzog, als seine Haare Feuer fingen, erzählt der Super Bowl-Spot uns selbstverständlich nicht. Wem die Stimme in der Werbung bekannt vorkommt: Ja, richtig gehört — Jimmy Fallon übernimmt diesen Part.

M&M’S Super Bowl Commercial 2018 (featuring Danny DeVito) – ‘Human’

In dieser M&M’s-Werbung wird einer der Protagonisten plötzlich menschlich, nachdem er eine Glücksmünze gefunden hat. Diese Rolle übernimmt im Video Hollywood-Star Danny DeVito.

Budweiser 2018 Super Bowl Commercial | “Stand By You”

Wie immer ist auch dieses Jahr wieder Budweiser mit einem Super Bowl-Clip vertreten. Wir hören Stand by me in einer Version von Skylar Grey, aber dabei geht es nur am Rande. Budweiser weist uns mit diesem Video viel mehr darauf hin, dass das Unternehmen seit vielen Jahren schon Wasser in Regionen wie Puerto Rico liefert, um nach Naturkatastrophen den Menschen vor Ort zu helfen.

DUNDEE (2018) – Official Cast Intro Trailer

Mit „Dundee“ sehen wir einen Film-Trailer für einen Streifen, in welchem der Sohn des legendären Crocodile Dundee ins australische Outback zurückkehrt. Auch hier gibt es wieder ein mächtiges Star-Aufgebot, u.a. mit Russel Crowe und Hugh Jackman. Ach ja — in Wirklichkeit ist das gar kein Trailer für einen tatsächlichen Film, sondern eine Werbe-Kampagne für Australien.

Lexus LS 500 F SPORT / Marvel Studios’ Black Panther Commercial

Dieser Spot von Lexus wäre vermutlich nicht sonderlich spektakulär — hätte man sich als Testimonial nicht Marvel-Superheld Black Panther auserkoren. Der Marvel-Film kommt übrigens Mitte Februar in die Kinos.

Monster Super Bowl Commercial 2018 With Ricegum & Iggy Azalea

Auch Monster setzt für seine Werbung auf Gaststar und hat sich bei diesem Clip für die Rapperin Iggy Azalea und den YouTuber RiceGum entschieden.

Tide | Super Bowl LII 2018 Commercial | It’s a Tide Ad

Tide ist ein Waschmittel — grundsätzlich nicht viel Stoff für einen spektakulären Werbe-Clip. Aber in diesem Fall wird sehr pfiffig die Werbe-Branche mit all ihren Klischees aufgemischt und zu sehen ist David Harbour, den viele von euch vermutlich als „Hopper“ aus Stranger Things kennen.

THE CLOVERFIELD PARADOX | WATCH NOW | NETFLIX

Und wenn wir schon bei Netflix sind: Während des Spiels gab es auch diesen Clip zu sehen, der uns „The Cloverfield Paradox“ ankündigt. Wieder ist J.J. Abrams verantwortlich für den Film aus dem Cloverfield-Franchise, der ursprünglich in die Kinos kommen sollte, nun aber eben auf Netflix zu sehen ist.

Groupon 2018 Super Bowl Commercial | „Who Wouldn’t“

Groupon will in seiner Werbung klar machen, dass auch in Zeiten des Internets die lokalen Geschäfte noch eine wichtige Rolle spielen. Als Unterstützung hat man sich Comedian Tiffany Haddish rangeholt.

Final Fantasy XV: A New Empire – Alexis Ren in „Epic“

Auch für Games wird während des Super Bowl geworben: In diesem Video geht es um den 15. Ableger der Final Fantasy-Reihe namens „New Empire“. Auch hier kommt man nicht ohne Gaststar aus: Den Job übernimmt Internet-Sternchen und US-Model Alexis Ren.

Mission: Impossible – Fallout (2018) – Official Trailer – Paramount Pictures

Mission: Impossible geht mit „Fallout“ in die sechste Runde und auch hier geht es natürlich wieder absolut action-geladen zur Sache. Im Mittelpunkt des Geschehens steht natürlich wieder Tom Cruise, der in diesem Teil der Reihe um nichts Geringeres als eine atomare Katastrophe.

Solo: A Star Wars Story „Big Game“ TV Spot

Und noch ein Film-Trailer, auf den sehr, sehr viele gespannt sein dürften. Besser gesagt ein Teaser-Trailer, denn die Minute, die während des Super Bowls von „Solo: A Star Wars Story“ gezeigt wurde, verrät noch so ziemlich nichts von der Handlung, macht aber definitiv Lust auf mehr.